Bedrijven, bereid u voor op een ‘no deal'

Bedrijven moeten zich dringend voorbereiden om de catastrofale impact van een ‘no deal’-brexit te vermijden. De politieke situatie in het Verenigd Koninkrijk maakt een exit uit de EU zonder akkoord steeds waarschijnlijker.

Een ‘no deal’-brexit komt nog een flink stuk dichterbij nu de verdeeldheid in de Tory Party voor iedereen zichtbaar werd met de vertrouwensstemming vorige maand. Eerste minister Theresa May kreeg het vertrouwen van 200 parlementsleden van haar partij, maar 117 collega’s stemden tegen haar.

Diezelfde minderheid zal volgende week zeer waarschijnlijk ook samen met de oppositie tegen haar brexitplan stemmen wanneer ze het voorlegt aan het Lagerhuis. Verwerpen ze het, dan verlaat het VK op 29 maart de Europese Unie zonder akkoord of overgangsperiode. Omdat alles wijst op een afwijzing van het voorstel is een no deal de meest waarschijnlijke uitkomst.

Er circuleren nog andere scenario’s, maar die maken weinig kans. Het Britse parlement kan een tweede referendum vragen of de scheidingsaanvraag weer intrekken. Beide opties kosten tijd en op dit ogenblik is nog geen enkele concrete actie ondernomen.

Bedrijven houden daarom het best rekening met een no deal. Zelfs als er nog een akkoord uit de bus komt, moeten ze toch dezelfde maatregelen nemen. Een geordende brexit zou ze alleen meer tijd geven om die uit te voeren.

Bedrijfsleiders moeten goed beseffen dat het Verenigd Koninkrijk in alle gevallen uit de douane-unie stapt. Waar mensen en goederen nu nog zonder plichtplegingen de grenzen kunnen oversteken in de Europese Unie, zullen truckers straks weer douaneformaliteiten moeten vervullen in Dover en elke andere Britse haven. Uit schattingen blijkt dat transporten van Duitsland naar Londen die nu twaalf uur duren, dan wel 72 uur in beslag kunnen nemen.

Alleen al door douanecontroles van documenten, trucks en chauffeurs zouden grensoverschrijdende toeleveringsketens ontwricht worden. Zeker producenten van bederfelijke waren zoals voeding of geneesmiddelen mogen oplopende kosten verwachten voor koeltransporten, aangepaste magazijnen en de douaneverplichtingen zelf.

Daarbovenop zullen er in een eerste fase na de scheiding ook douaneheffingen komen. We hebben de berekening gemaakt voor een van onze cliënten: daar zouden de kosten oplopen tot 37 miljoen euro per jaar. Dat neemt een grote hap uit de marge van het bedrijf. Voor sommige bedrijven zal het dan nodig zijn een winstwaarschuwing uit te sturen. Daarom moet de bedrijfstop zich over dit thema buigen.

Twaalf weken

Uit enquêtes bij bedrijven weten we dat de meeste ondernemingen zich nog steeds niet goed hebben voorbereid op die eventualiteiten. Ik kan alleen maar aanraden er zo snel mogelijk mee te beginnen. Op dit ogenblik heeft iedereen nog twaalf weken tijd om de grootste impact op te vangen. Bedrijven kunnen enkele actiepunten in acht nemen.

Bekijk de verkoop- en aankoopcontracten. Bereken de impact van douaneheffingen, IT-aanpassingen, btw, aanpassing van facturatie en boekhouding... Kijk na wie moet instaan voor de betaling van de douaneheffingen. Zoek een evenwichtige oplossing met de Engelse partners.

Zie erop toe dat uw bedrijf in staat is de douaneadministratie af te handelen door eigen mensen of via dienstverleners zoals douaneagenten en expediteurs. Het VK kent nu al een schrijnend gebrek aan die specialisten. Dergelijke kantoren kunnen zich nu permitteren offertes in te dienen zonder prijsopgave. Klanten zijn zo wanhopig dat ze de overeenkomst toch tekenen.

Schaars

De verlenging van de transporttijden maakt in veel gevallen tussenopslag noodzakelijk. Kijk al uit naar magazijnruimte in het VK, want die is al schaars.

Fabrikanten en logistieke bedrijven kunnen ook gebruikmaken van traditionele douaneregels en -vereenvoudigingen om tijdelijk of zelfs definitief de betaling van douanerechten en btw te voorkomen. Daarvoor is een akkoord met de douane nodig. Regel het zo dat uw bedrijf geen tweemaal douanerechten betaalt.

De juridische departementen van bedrijven moeten zich buigen over bestaande distributiecontracten, trademarks en andere onderwerpen (GDPR , CE-markering, dual-use, licenties). Zonder akkoord wordt het VK van vandaag op morgen een ‘derde land’. Het is goed mogelijk dat die allemaal veranderen voor het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk, met verregaande gevolgen.