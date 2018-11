Bedrijven, brei zelf je happy end aan brexit

Europa snijdt zich met de brexit diep in het vel. Met ondernemerschap, directe aanwezigheid en het opbouwen van ervaring in een markt buiten de EU kunnen onze bedrijven alsnog een happy end breien aan het onverkwikkelijke brexitverhaal.

De klok tikt voor de brexitonderhandelaars. Chaos en politieke verdeeldheid bemoeilijken het overleg, ondanks enkele hoopvolle signalen de afgelopen dagen. Europees president Donald Tusk riep bedrijven op zich voor te bereiden op een harde brexit. Die oproep komt laat en is schandelijk. De hele brexithistorie is verveld tot een staaltje slecht beleid op de kap van de Europese economie.

De brexit veroorzaakt vooral toenemende onzekerheid en een verzwakking van het economisch sentiment, samen met de handelsoorlog, de Italiaanse capriolen en turbulenties in opkomende economieën. Het is een politiek avontuur dat zal uitmonden in een economische terugval en een omvangrijk welvaartsverlies. Ook zonder politiek akkoord hebben veel bedrijven een strategie uitgewerkt voor het postbrexittijdperk. Maar beslissingen nemen onder onzekerheid vraagt veel middelen, creativiteit en flexibiliteit.

Terecht wordt in impactstudies rond de brexit gewezen op de kwetsbaarheid van België. Het Verenigd Koninkrijk is onze vierde belangrijkste exportmarkt, goed voor 8 procent van onze export. Belgische bedrijven exporteren disproportioneel veel naar het VK en zullen dus relatief veel verliezen bij een moeilijkere markttoegang. Helaas weegt België te weinig door in het onderhandelingsproces om het gebrek aan economische logica van de brexit te benadrukken en om onze eigen belangen te verdedigen. Tot slot mogen we niet onderschatten dat een brexit veel minder schade toebrengt aan de grote Europese economieën, waardoor een harde brexit waarschijnlijker wordt.

Toch is de situatie voor de Belgische economie niet hopeloos. De Belgisch-Britse economische relatie is schokbestendig. Meer nog, het Belgische bedrijfsleven heeft een aantal troeven om van de brexit een succesverhaal te maken. Ten eerste zijn we als buurland kwetsbaar, maar staan we ook op de eerste rij om hernieuwde economische relaties met het VK te ontwikkelen. Historische evidentie toont aan dat geografische nabijheid handelsbelemmeringen ruimschoots compenseert. Ons land blijft ook een toegangspoort tot Europa dankzij onze havens en internationaal lucht- en spoorverkeer. Onze huidige intensieve handelscontacten met het VK bieden garantie op continuïteit.

Ten tweede kan België als een open, kennisgerichte economie een spil zijn in toekomstige samenwerking tussen de EU en het VK. België is traditioneel een sterke partner van het VK voor grensoverschrijdende onderzoeksprojecten. Die traditie van wetenschappelijke samenwerking tussen Britse en Europese universiteiten en bedrijven vormt een goede basis voor een verdere succesvolle commerciële relatie. Die samenwerking moet in het postbrexittijdperk zeker worden gevrijwaard.

Textiel

Ten derde is ons ondernemerschap een belangrijke troef. De Belgische handels- en investeringsrelaties met de Britten zijn decennialang gegroeid. Door de Angelsaksische marktgeoriënteerde mentaliteit is zakendoen in het VK nooit vanzelfsprekend geweest voor Europese ondernemers. Concurreren op basis van kwaliteit, ervaring en innovatie, veeleer dan op basis van prijzen, is vaak de boodschap. Het VK is een dynamische markt waar onze ondernemers veel hebben geleerd, vaak met vallen en opstaan. Ook vandaag groeit de interesse in de Britse markt bij Belgische investeerders.

Directe aanwezigheid is een interessante strategie. Een bedrijf garandeert zich daardoor ongehinderde toegang tot de grote Britse markt, en het behoudt daardoor controle op grensoverschrijdende transacties. Maar het Belgisch ondernemerschap blijkt ook uit andere zaken. Textielondernemingen kunnen bijvoorbeeld standhouden dankzij een flexibel en innovatief aanbod op de Britse markt, ondanks de waardedaling van het pond, de toenemende concurrentie uit opkomende economieën en een wijzigend consumptiegedrag. Flexibel inspelen op de wijzigende marktomstandigheden blijkt een sterkte van de Belgische ondernemers.

Uiteraard zullen niet alle bedrijven de schok van de brexit overleven. De minst productieve of minst flexibele bedrijven zullen verdwijnen. Die dynamiek is noodzakelijk en normaal in een gezonde economie. Het verdwijnen van sommige bedrijven geeft zuurstof - zeker in de vorm van beschikbare arbeidskrachten in de huidige krappe arbeidsmarkt - aan sterkere bedrijven om verder te groeien, ook op de Britse markt.

Springplank

Tot slot biedt de brexit bedrijven nog een opportuniteit. Als onze ondernemingen erin slagen hun activiteiten op de Britse markt te behouden, bouwen ze ervaring op in een markt buiten de EU. Voor veel kmo’s blijft exporteren buiten de EU een verre droom, door de Vlaamse kerktorenmentaliteit of een gebrek aan ervaring met douaneformaliteiten. Activiteiten in het Verenigd Koninkrijk kunnen een springplank zijn naar andere niet-EU-markten.

De overheid doet er goed aan bedrijven te informeren en te ondersteunen. Steun mag zeker niet bestaan uit subsidies om noodzakelijke aanpassingsprocessen uit te stellen. Dergelijk beleid van staatssteun zou al snel botsen op Europese bezwaren, maar ook economisch is het niet zinvol. Na de brexit zullen ongetwijfeld nog andere schokken volgen. Het beste beleidsantwoord op de brexit is bedrijven zuurstof geven door onze arbeidsmarkt flexibeler te maken en ondernemen en innovatie te stimuleren.