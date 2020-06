Bedrijven kunnen niet langer zwijgen over discriminatie...

Ook Belgische ondernemers mogen niet achterwege blijven in de strijd tegen racisme en discriminatie. Maatschappelijk engagement en commercieel rendement kunnen perfect samengaan.

Veel Amerikaanse mediabedrijven en consumentenmerken hebben zich de voorbije dagen openlijk geëngageerd in de strijd tegen racisme naar aanleiding van de dood van George Floyd. Ze laten het niet bij symbolische acties, maar tasten ook in de geldbeugel door burgerrechtenverenigingen financieel te steunen. Enkele dagen geleden hadden ze al ruim 1,7 miljard dollar gedoneerd. Merken en hun CEO’s doen volop aan bedrijfsactivisme over brandende maatschappelijke thema’s.

Schermvullende weergave ©rv

Ook Procter & Gamble, het grootse merkenconcern, staat op de barricades. P&G sensibiliseert al enkele jaren tegen racisme in campagnes. Met het nieuw platform ‘The Choice’ richt het bedrijf zich nu rechtstreeks tot de blanke Amerikanen. Zonder ze te beschuldigen, maar door ze te responsabiliseren en te vragen in actie te schieten. In de begeleidende video roept P&G op om actie te ondernemen, deel te nemen aan marsen en zelfs stemgedrag te heroverwegen. P&G wil ‘de stille meerderheid inspireren om zich als bondgenoten op te stellen, maar ook als verdedigers en activisten in de strijd voor gelijkheid’.

Trendbreuk

Het gaat om een opvallende trendbreuk. De bedrijfswereld in de VS werd in het verleden vaak in het Republikeinse, conservatieve kamp geplaatst. Maar de maatschappelijke standpunten die ze vandaag inneemt, zijn eerder progressief of Amerikaans ‘liberaal' te noemen. Dat het zo massaal gebeurt, is uniek. Ze breken bewust met het oude adagium van Milton Friedman uit de jaren 70, die stelde dat winst maken voor de aandeelhouders de belangrijkste maatschappelijke bijdrage was van een bedrijf. Vandaag winnen de stakeholders aan belang en worden bedrijven gedreven door een maatschappelijk ‘doel’.

Maatschappelijk engagement van bedrijven is niet vrijblijvend. Goedkoop opportunisme wordt snel doorprikt.

In ons land ondertekenden meer dan 100 CEO’s (onder wie Jef Colruyt en Thomas Leysen) vorig jaar de Sign for my future-oproep aan de regering om snel werk te maken van een duurzaam klimaatbeleid om ons land tegen 2050 CO2-neutraal te maken. Ze maakten zich sterk deel te zijn van de oplossing en niet van het probleem. Zwijgen is dan ook niet langer een optie.

Is het wel verstandig als bedrijf een duidelijk standpunt in te nemen? Ja, maar het is essentieel dat het maatschappelijk engagement verankerd zit in het DNA en de cultuur van het bedrijf. Tim Cook, de CEO van Apple, schaarde zich in een open brief achter de Black Lives Matter-beweging. Want, zo schreef hij, het was altijd al de missie van Apple de wereld te veranderen en te verbeteren.

Nike

'It doesn't matter how many people hate your brand, as long as enough people love it’, meent Nike-oprichter Phil Knight.

In 2018 koos de sportkledinggigant Nike de American footballspeler Colin Kaepernick als uithangbord. Controversieel, want hij was de eerste speler die ooit knielde en zijn vuist omhoogstak tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied voor de start van een wedstrijd. Kaepernick legde het achteraf uit als protest tegen buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.



De keuze van Nike had tot gevolg dat sommige klanten hun schoenen in brand staken. Vooral aanhangers van de Republikeinen stelden nooit meer het merk te willen dragen, terwijl de Democraten de campagne dan weer toejuichten. Nike-oprichter Phil Knight zei achteraf: ‘It doesn't matter how many people hate your brand, as long as enough people love it.’ Uiteindelijk kan je nooit iedereen tevredenstellen. Achteraf bekeken bleek de zet geen invloed te hebben op de koers van het aandeel. Ook vandaag staat Nike in de frontlijn tegen racisme. Maatschappelijk engagement en commercieel rendement kunnen perfect samengaan. Maar er zijn voorwaarden.

Minder vrijblijvend

Onderzoek toont aan dat hoe verder het engagement van een merk of een CEO zich verwijdert van de kern van het bedrijf, hoe kwetsbaarder het bedrijf wordt voor kritiek. Want maatschappelijk engagement is zeer actueel, maar ook steeds minder vrijblijvend. Goedkoop opportunisme wordt snel doorprikt. Het overkwam de koffieketen Starbucks enkele jaren geleden. Het moest de goedbedoelde antiracismecampagne ‘Race together’ intrekken, omdat een golf van protest opstak van burgerrechtenorganisaties over een kloof tussen de slogans en de praktijk op de werkvloer.