Bedrijven moeten meer divers en competentiegericht aanwerven

De enige weg die het aanwervingsbeleid van bedrijven kan inslaan is een koerswending richting meer diversiteit. Dat las ik helaas niet in het verlanglijstje van Voka-topman Hans Maertens in De Tijd

Door Ann Vermorgen, verantwoordelijke Vlaams ACV

Met een welgemeend, maar ook slim bedacht mea culpa gaf Voka-topman Hans Maertens bij de lancering van de anti-discriminatiecampagne vorige week toe dat een aangebrande mop over een ander gauw gebeurd is. Omdat een divers personeels- en aanwervingsbeleid minder snel is gerealiseerd, volgde er geen collectief ondernemerspardon. Niet dat die publieke knieval hoeft. De bijhorende daad des te meer: een koerswending richting meer diversiteit is de enige weg die het aanwervingsbeleid van bedrijven kan inslaan. Dat las ik helaas niet in de Voka-verlanglijst aan de Vlaamse Regering.

Divers aanwerven is veel meer dan de oproep om vluchtelingen snel op de arbeidsmarkt integreren. Dat moet ook gaan over de werving van oudere werknemers, personen met een arbeidshandicap, ongekwalificeerde jongeren, langdurig werklozen of allochtonen. En over het vrijmaken van de werkvloer voor maatwerkbegeleiding zodat werknemers uit de sociale economie vlot naar de reguliere economie kunnen doorgroeien. Er zijn voor hen trouwens tal van RSZ-doelgroepkortingen of aanwervingssubsidies voorzien als extra stimulans.

‘Als ik morgen mijn baan verlies, kan ik geen technische job aan’, aldus Maertens. ‘Maar er zijn veel andere dingen die ik kan. Als ik een baan weiger die aansluit bij deze competenties, moet ik een sanctie krijgen’. Inzetten op en het erkennen van verworven competenties is al jaren een eis van de vakbonden om werknemers betere aanwervingskansen te geven. Maar nu de federale wetgever competenties meeneemt als onderdeel van een passende dienstbetrekking, wordt dit door Voka jammer genoeg versmald tot een negatief sanctieverhaal. Een nieuwe stok om werkzoekenden mee te slaan.

Aanwervingstroef

Werkgevers zouden er in de eerste plaats moeten voor zorgen dat door sterke investeringen in vorming en opleiding werknemers de kans hebben hun vaardigheden breed te blijven ontwikkelen zodat ze deze als aanwervingstroef kunnen uitspelen. Ze zouden ons ook kunnen steunen in het voorstel om het erkennen van verworven competenties expliciet mee te nemen in het aanwervingsbeleid. Of om werkgevers te begeleiden om vacatures competentiegericht te formuleren. Want extra begeleiding rond competentiegericht werven is de 6de versnelling waar de activeringsmotor op wacht.

Ook voor langdurig werklozen is een baan de beste vorm van maatschappelijke integratie. Maar dan moeten ook zij wél de kansen krijgen via werkplekleervormen hun competenties opnieuw te ontdekken en aan te scherpen.

Inzetten op werkervaring en opleiding en vorming op de werkplek is de 7de versnelling waar de activeringsmotor op wacht. Voka wil zeer sterk inzetten op de Individuele Beroepsopleiding. Een IBO is niet alleen de ideale werkplekleervorm om een pas afgestudeerde gericht aan de slag te helpen. Ze vormt ook het sluitstuk van werkplekleervormen zoals beroepsverkennende stages en activeringsstages, werkervaringsstages en opleidingsstages. Allemaal onderdeel van de trajecten rond tijdelijke werkervaring, waarmee de VDAB onder meer langdurig werkzoekenden terug aan de slag wil helpen.

Mogen wij van de werkgevers hierrond evenveel enthousiasme verwachten? Want langdurig werkzoekenden hebben vandaag een groot aandeel in de werkzoekendengroep. En ook voor hen geldt is een baan de beste vorm van maatschappelijke integratie. Maar dan moeten ook zij wél de kansen krijgen via werkplekleervormen hun competenties opnieuw te ontdekken en aan te scherpen.