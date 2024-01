Bedrijven roepen op tot wetenschappelijke klimaatdoelstellingen...

In een open brief geven 32 bedrijven ‘een sterk, positief signaal ter ondersteuning van een ambitieus klimaatbeleid in lijn met de klimaatwetenschap’. Ze roepen alle actoren op net als hen wetenschappelijke klimaatdoelen voorop te stellen én te behalen.

Wij, klimaatbewuste bedrijven die actief zijn in België, erkennen de collectieve verantwoordelijkheid die bedrijven hebben in de transitie naar een klimaatneutrale economie. We zien dat het klimaatdebat vaak beperkt wordt tot het uitlichten van risico’s, negatieve effecten en de kosten van klimaatactie. Met deze open brief willen we de economische en sociale voordelen van wetenschappelijke klimaatdoelstellingen in de verf zetten.

De ondertekenaars Berghoff, BrightWolves, Capgemini, Carbon Trust, Cofinimmo, Ciril, Climate Neutral Group, Coca-Cola European Partners, Colruyt Group, Danone, De Lijn, Delhaize, D’Ieteren, Electro Depot, Eléments, EY, Mantis Consulting, Mediahuis, Nationale Loterij, Pantarein, Pluxee (ex-Sodexo), Proximus, Schneider Electric, Spadel, Tapio, Telenet, TopWin, Triodos Bank, UCB, VELUX, VML, VP Capital

Als leden van de Belgian Alliance for Climate Action (BACA) hebben we ons ertoe verbonden onze CO 2 -uitstoot te reduceren in lijn met de klimaatwetenschap. Samen vertegenwoordigt de BACA-community meer dan 150.000 jobs in België en meer dan 150 miljard euro omzet.

We zijn niet alleen. Vandaag hebben meer dan 3.600 Europese bedrijven zich er, net als wij, toe verbonden om science based targets (SBT’s of op wetenschap gebaseerde doelen) te bepalen, of hebben ze dat al gedaan. Zo ook honderden bedrijven in België, waarvan twaalf uit de Bel20. Wereldwijd staat België daarmee in de top tien van Europese landen met het sterkste SBT-engagement vanuit de bedrijfswereld. Het aantal bedrijven in België met SBT’s groeit exponentieel sinds de lancering van BACA.

Economen, bedrijven en wetenschappers zijn het erover eens dat de transitie naar een nettonuluitstooteconomie financiële, economische en sociale voordelen oplevert, die gemaximaliseerd kunnen worden door vroegtijdig actie te ondernemen. Voor ons gaan duurzaamheid en bedrijfsvoering dan ook hand in hand. Het volgen van de klimaatwetenschap zit in ons professioneel DNA.

Om onze wetenschappelijke doelstellingen te behalen investeren we in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, elektrificatie en digitalisering, en werken we samen met onze waardeketens aan het terugdringen van emissies om een positieve impact te creëren op het ecosysteem waarin we werken. Onze investeringen hebben een veelvoud aan positieve neveneffecten. Ze creëren nieuwe banen, verbeteren de gezondheid, bevorderen het concurrentievermogen, genereren economische groei én doen de productiviteit groeien. Onze klimaatdoelstellingen motiveren onze werknemers en klanten en creëren een gemeenschappelijk doel om naartoe te werken. Daarnaast bieden heldere, ambitieuze en afdwingbare doelstellingen investeerders de zekerheid die zij nodig hebben.

We bepalen concrete doelstellingen, ondernemen acties om onze emissies te reduceren en investeren in klimaatneutrale technologieën omdat we weten dat de kosten van niet-handelen veel groter zijn. Deze investeringen en innovaties zijn van groot maatschappelijk belang. De onderzoeksinstelling VITO schat dat niet handelen de Belgische economie 5 à 10 miljard euro per jaar kan kosten. Tegelijk heeft de Nationale Bank van België berekend dat de macro-economische kosten van de transitie naar een klimaatneutrale economie beheersbaar zijn.

Ondanks onze ambitie erkennen we dat we dat niet alleen kunnen. Alle maatschappelijke actoren moeten in dezelfde richting werken: bedrijven, beleidsmakers en de brede samenleving. Aangezien het klimaatbeleid een integraal onderdeel van het economisch beleid wordt, is een breed draagvlak van cruciaal belang. We nodigen alle actoren uit om, net als wij, wetenschappelijke klimaatdoelen voorop te stellen én te behalen.

We willen met deze brief een sterk, positief signaal geven ter ondersteuning van een ambitieus klimaatbeleid in lijn met de klimaatwetenschap. Dit zou bedrijven de duidelijkheid en het vertrouwen geven die ze nodig hebben om verdere investeringen in klimaatoplossingen mogelijk te maken. Wij zien het potentieel om op deze manier een welvarende Belgische economie te behouden en ook samen met de rest van de wereld de klimaatuitdaging aan te gaan.