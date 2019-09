Bedrijven, stop het gepamper van de automobilist

Veel werkgevers erkennen het potentieel van de fiets voor hun personeel. Maar firma’s en eventorganisatoren gaan er nog te vaak van uit dat alle bezoekers sowieso met de auto komen. Mobiliteit is ook mentaliteit. En die moet veranderen.

‘Hebt u gemakkelijk een parkeerplaats gevonden?’ Met die vraag verwelkomde de directeur van de Watergroep mij een tijd geleden in zijn kantoor met uitzicht op het Brusselse Noordstation. Fost Plus, de vzw achter de pmd-zak, schreef in de uitnodiging voor haar persconferentie: ‘Er is parking voorzien op de verdieping -2. U kunt zich aanmelden aan de ingang van de garage.’ Geen woord over de bushalte voor het gebouw. Bij gebrek aan een aangeduide fietsstalling parkeerde de RTLcameraploeg haar bakfiets plompweg voor de ingang.

De NMBS en Infrabel voegden bij een uitnodiging voor de heropstart van de GEN-werken een plannetje naar de autoparking toe, maar vermeldden niet dat zich in Hoeilaart ook een station bevindt. De werkgeversorganisatie Voka presteerde het om in de uitnodiging voor een event met de nieuwe Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) alleen te wijzen op de dichtstbijzijnde parking in het centrum van de hoofdstad. Het centrale thema van de gesprekken staat al vast: de schandalige files naar Brussel!

Meer en meer Belgen laten hun auto aan de kant staan en gebruiken de trein, bus, fiets of deelstep. Maar bij veel organisaties lijkt die mind shift nog niet door te dringen.

De anekdotes zijn typerend voor het Belgische bedrijfsleven. Veel werkgevers erkennen het potentieel van de fiets voor hun personeel. Het aantal fietsvergoedingen is in drie jaar met een kwart gestegen. Bedrijven bieden hun personeel een (elektrische) leasefiets aan, die ze kunnen stallen in een beveiligde parking. Maar firma’s en eventorganisatoren gaan er nog te vaak van uit dat alle bezoekers sowieso met de auto komen, zelfs al maken plooi- en deelfietsen ook afgelegen bedrijven bereikbaarder.

Mobiliteit is mentaliteit. Wie voor elke verplaatsing automatisch in de auto stapt, krijgt geen enkele prikkel om over te stappen op een alternatief als de uitnodiging alleen automobilisten aanspreekt.

Oproep

Dit is geen potje naming-and-shaming. Dit is een oproep: stop het overdreven gepamper van de automobilist! Welke chauffeur heeft in tijden van Waze nood aan een uitgebreide wegbeschrijving in de uitnodiging? Welke automobilist slaagt er niet in op Google Maps zelf de locatie van de dichtstbijzijnde parkeergarage te vinden?

Open uw conferentie niet zuchtend met de retorische vraag hoe erg de files weer waren, maar vraag of de zon lekker scheen tijdens het fietsen

Steun liever mensen die niet met de auto komen. Vermeld in uw uitnodiging alleen de locatie van de bus- of tramhalte in de buurt. Hang aan de poort geen grote pijl naar de autoparking, maar naar de beveiligde fietsrekken die het voorwiel van een fiets niet kromtrekken. Bied bezoekers bij het onthaal geen vieze bonbon aan, maar een groot glas water. Open uw conferentie niet zuchtend met de retorische vraag hoe erg de files weer waren, maar vraag of de zon lekker scheen tijdens het fietsen. Stop bezoekers bij het weggaan geen gratis parkingvoucher in de handen, maar een appel of een mueslireep voor de terugreis.