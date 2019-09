Begroting heeft nieuwe doelstellingen nodig

Dat het begrotingstekort oploopt, is geen verrassing. De grote vraag is hoe een volgende regering daar moet mee omgaan. Met nieuwe begrotingsregels.

Oplopende vergrijzingskosten en tegenvallende belastinginkomsten duwen het tekort in 2024 naar 11,8 miljard euro, of 2,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Er zijn twee extreme reacties. De eerste is het struisvogelgedrag: de kop in het zand. De uitdaging lijkt politiek onmogelijk wegens de onpopulaire maatregelen die moeten worden genomen. ‘We doen helemaal niets en hopen dat het overwaait bij de waakhonden van Europa of dat er ooit een volgende regering aantreedt die dit wel aanpakt’, luidt de redenering. Dat is problematisch omdat de regering die wel bespaart er wellicht nooit komt en de meevaller van lage rentes misschien (tijdelijk) stopt. Slechte overheidsfinanciën vormen ook een groot gevaar in tijden van recessie of andere, grotere calamiteiten.

Het internationale politieke landschap leert ons dat een expansief begrotingsbeleid populair is bij de kiezer, zelfs bij die van rechts. President Donald Trump duwt de Amerikaanse overheidsfinanciën naar een tekort van 4,5 procent van het bbp in 2020, zonder veel protest of onrust, zelf bij de budgettaire hardliners in eigen kamp. De Conservatieve Britse premier Boris Johnson denkt er eveneens aan de budgettaire sluizen open te zetten. Lega-kopman Matteo Salvini, ook aan de rechterzijde, had er weinig probleem mee het Italiaanse begrotingstekort te laten oplopen.

Schwarze Null

De andere extreme reactie is die van de Duitse doctrine van de ‘schwarze Null’: het volledige tekort wegwerken in vijf jaar tijd. Dat gaat gepaard met forse besparingen en belastingverhogingen. Een zeer overtuigde, eensgezinde regering die zeer helder communiceert en nog eens een groot mandaat van de kiezer heeft, kan dat zonder al teveel kleerscheuren realiseren.

Wie de Belgische politiek wat volgt, ziet dat de kans op zo’n regering klein is. Daarvoor is de verkiezingsuitslag met afkalvende en verliezende middenpartijen te erg en de potentiële meerderheid te klein.

Die versplintering zien we in heel Europa. Veel Europese politici en middenpartijen hebben zich in de naweeën van de grote recessie gekraakt door het nemen van onpopulaire maatregelen om hun begroting recht te trekken.

De vraag is ook of in een omgeving van dalende groei, erg lage inflatie en lage rentes het Maastrichtcriterium van een overheidsschuld van maximaal 60 procent van het bbp nog zinvol. Sommige economen pleiten al voor 90 procent, een limiet waar de staatsschuld van België met 102 procent van het bbp niet ver af zit. In de huidige macro-omgeving zou een westers land met een voldoende grote binnenlandse spaarmassa en een lage rente bij een schuldgraad van 90 procent niet echt in de problemen geraken.

Om dat niveau te bereiken heb je voor België niet meteen een begroting in evenwicht nodig, wel een begrotingstekort dat ieder jaar daalt en daarna stabiliseert rond 1 procent. Laten we wel duidelijk zijn, ook om een structureel tekort van om en bij 1 procent te bereiken en aan te houden moet meer dan 5 miljard aan besparingen of extra inkomsten gezocht worden. Dat is evenmin makkelijk, maar haalbaarder dan 12 miljard.

Een groter tekort door meer investeringen in infrastructuur is minder erg dan een groot deficit door te hoge werkingskosten van een weinig efficiënte overheid.

Toch blijft het heel belangrijk dat de Belgische regeringen ambitieuze budgettaire doelstellingen blijven hanteren - niet het minst om de Europese doelstellingen niet helemaal naast zich neer te leggen - maar doelstellingen die politiek realistisch en haalbaar zijn. Het grote gevaar van te strenge doelstellingen is dat die leiden tot een zeer onpopulair beleid of tot angst- of ontkenningsreacties, zodat niets gebeurt.

Nieuwe begrotingsdoelstellingen moeten daarnaast meer oog hebben voor kwalitatieve aspecten. Een groter tekort door meer investeringen in infrastructuur is minder erg dan een groot deficit door te hoge werkingskosten van een weinig efficiënte overheid. Het zou goed zijn mocht een volgende regering naast doelstellingen voor het begrotingstekort ook doelstellingen voor de efficiëntie van haar eigen werking en kwaliteitsparameters voor de infrastructuur hanteren.