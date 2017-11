Begrotingstekort? Zet sociale ondernemingen meer in

'In markten waar de rol van gebruiker, beslisser en betaler niet in één persoon verenigd zijn, is de troef van de sociale onderneming des te groter. De recente Pano-reportage van de VRT over de dienstverlening in commerciële woonzorgcentra ligt nog vers genoeg in het geheugen.' © Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Onze politici zijn zich nog te weinig bewust van de maatschappelijke meerwaarde van sociale ondernemingen. Hun potentieel voor een efficiënte overheid is laaghangend fruit dat beter ingezet kan worden. Zeker in tijden van budgettaire schaarste.

Door Ann Gaublomme, directeur van Verso, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de socialprofitsectoren

Het dient gezegd, het is goed leven in ons land. Toch leeft meer dan 15% van de Belgen onder de armoedegrens. Tegelijkertijd ligt de werkzaamheidsgraad te laag om tegen 2020 te kunnen voldoen aan onze Europese engagementen. Daarnaast is de vergrijzing budgettair en sociaal een flinke uitdaging en zijn het onderwijs en onze arbeidsmarkt onvoldoende in staat om iedereen in onze diverse samenleving de nodige kansen te bieden.

Sociale ondernemingen hebben nog werk om in te zetten op good governance en een transparante en professionele bedrijfsvoering om hun rol als geloofwaardige stakeholder waar te maken.

We kijken dan vaak en graag naar de overheid om voor oplossingen te zorgen. Onze overheden hebben echter een te beperkte agendamatige en budgettaire ruimte om een afdoend antwoord te bieden op al deze noden.

Het model van de sociale onderneming leent zich bij uitstek om goede oplossingen te vinden voor maatschappelijke noden. Sociale ondernemingen streven primair en nadrukkelijk een sociale doelstelling na. Ze doen dat met een organisatie waarin ze dat sociale doel bestuurlijk verankeren. Dat laatste komt bijvoorbeeld neer op een beperking of verbod op het uitkeren van winsten. Op deze manier blijft het sociale doel primeren op de financiële return voor aandeelhouders en wordt het sociale doel geen vrijblijvend project.

Deze bestuurlijke verankering maakt van de sociale onderneming een geloofwaardige partner voor de overheid. Subsidies worden maximaal omgezet in maatschappelijke dienstverlening en eventuele winsten worden geherinvesteerd in die dienstverlening. Dit is vooral van belang in markten waar asymmetrische informatie een sterke rol speelt: waar klant en leverancier niet over dezelfde informatie beschikken, kan dit informatievoordeel uitgebuit worden. Een beperking of verbod op winstuitkeringen vermindert de prikkel hiertoe.

Woonzorgcentra

In markten waar de rol van gebruiker, beslisser en betaler niet in één persoon verenigd zijn, is deze troef van de sociale onderneming des te groter. De recente Pano-reportage van de VRT over de dienstverlening in commerciële woonzorgcentra ligt nog vers genoeg in het geheugen om ons hier een concrete voorstelling bij te maken.

Sociale ondernemingen zijn ook uitermate geschikt wanneer een dienst of product sterke positieve externe effecten bewerkstelligt. Dat is het geval wanneer de maatschappelijke waarde die gecreëerd wordt, groter is dan de waarde die gebruikers of cliënten ervaren. Zo zijn er tal van voorbeelden binnen zorg en welzijn, opleiding en tewerkstelling van kansengroepen en sociaal-cultureel werk. De impact ervan straalt ook positief uit naar andere levensdomeinen, naar gezinsleden en naar de ruimere samenleving. Net omdat de sociale onderneming niet gaat voor winstmaximalisatie, is er ruimte om in te zetten op het maximaliseren van de totale waarde voor de samenleving.

Sociale ondernemingen hebben ook een prospectiefunctie: ze hebben de vinger aan de pols bij noden in de samenleving en hebben de dynamiek van een private onderneming

Sociale ondernemingen hebben ook een prospectiefunctie: ze hebben de vinger aan de pols bij noden in de samenleving en hebben de dynamiek van een private onderneming. Ze kunnen daardoor flexibeler inspelen op nieuwe en verschuivende maatschappelijke noden. Aangezien haar eigenaars niet investor-driven zijn, zorgt de sociale onderneming voor een lokale verankering van onze maatschappelijke dienstverlening. Dit is geen overbodige luxe in tijden van een toenemende marktconcentratie, waar spelers als Google en Facebook een uitdijende impact hebben op ons leven.

Ondernemingsrisico

De sociale onderneming heeft een streepje voor wanneer het gaat om kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare antwoorden te bieden op maatschappelijke noden. Ze combineert dan ook de voordelen van privaat ondernemerschap met die van een bestuurlijk verankerde maatschappelijke opdracht. Voor ons, sociale ondernemingen, is er nog werk om in te zetten op good governance en een transparante en professionele bedrijfsvoering om onze rol als geloofwaardige stakeholder waar te maken.

Terwijl de kosten van maatschappelijke dienstverlening vaak gedragen worden door één minister, profiteren vele beleidsdomeinen en beleidsniveaus mee van de effecten via terugverdieneffecten en vermeden kosten.

Ik roep onze politici op om zich ten volle bewust te zijn van de maatschappelijke meerwaarde van sociale ondernemingen. Terwijl de kosten van maatschappelijke dienstverlening vaak gedragen worden door één minister, profiteren vele beleidsdomeinen en beleidsniveaus mee van de effecten via terugverdieneffecten en vermeden kosten. Willen we een efficiëntere overheid, dan is het aan de politiek om dit hokjesdenken te overstijgen en voluit in te zetten op maatschappelijke welvaart.

Sociale ondernemingen zijn ook ondernemingen die volop een ondernemingsrisico dragen en geconfronteerd worden met dezelfde managementprocessen als andere ondernemingen. Het wordt ook tijd dat de overheid sociale ondernemingen ten volle erkent als ondernemingen en hen meeneemt in het ondersteuningsaanbod rond ondernemerschap en innovatie. Hun potentieel als partner voor een efficiënte overheid is laaghangend fruit dat beter ingezet kan worden. In een context van budgettaire schaarste is kiezen voor de ondersteuning van sociale ondernemingen voor het invullen van maatschappelijke noden dan ook een verantwoorde keuze.