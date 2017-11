Belastingontduiking meer dan ooit elitesport

Het Clock Tower winkelcentrum in Sandys Parish, in het belastingparadijs Bermuda. © EPA

De schandalen rond belastingparadijzen, zoals dit keer Paradise Papers, blijven maar komen. De ultieme begunstigden moeten traceerbaar worden. Er valt veel te zeggen voor strengere boetes, het intrekken van bankvergunningen en een globaal financieel kadaster.

Door Gabriel Zucman, hoogleraar economie aan UC Berkeley. Auteur van ‘The Hidden Wealth of Nations’ (2015)

Belastingparadijzen zijn een motor van de toename van de ongelijkheid. De aandeelhouders van de bedrijven die belastingen ontduiken genieten het meest van de lagere belastingen die ze betalen. Omdat het grootste deel van ’s werelds aandelenrijkdom in handen is van zeer rijke - en meestal oude - mensen, verrijkt de belastingontduiking maar een kleine groep van de bevolking. En omdat de niet-betaalde belastingen moeten worden gecompenseerd door hogere belastingen voor veel minder rijke gezinnen, kunnen deze groepen moeilijker sparen en enige rijkdom opbouwen. Worden de belastingen níét verhoogd, dan moeten de overheidsuitgaven dalen. Belastingparadijzen liggen dus aan de basis van een gigantische vermogenstransfer tussen de generaties, waarbij ouderen rijker worden en jongeren armer.

Belastingparadijzen vergroten de ongelijkheid nog directer. Ze laten een aantal superrijken toe hun vermogen te verbergen - voor de fiscus, zakenpartners, echtgenoten en rechters. Ze houden het equivalent van 10 procent van het globale bruto binnenlands product aan in belastingparadijzen, als deposito’s, aandelen, obligaties en fondsen. Doorgaans op naam van schermvennootschappen, stichtingen of trusts. Tot voor kort hadden we geen goed beeld van de bezitters, maar dankzij de lekken van de jongste jaren boeken we vooruitgang.

Met de gegevens uit SwissLeaks (van HSBC Zwitserland) en de Panama Papers (van de Panamese firma Mossack Fonseca) heb ik samen met collega’s kunnen achterhalen hoe rijk de typische gebruikers van belastingparadijzen zijn.

Het zal niemand verbazen dat de meeste verstopte activa eigendom zijn van rijke mensen. Het verbaast wel nog steeds hoezeer die rijkdom geconcentreerd is in zo weinig handen. Ongeveer de helft van het vermogen in belastingparadijzen behoort toe aan gezinnen die meer dan 50 miljoen dollar bezitten. Die superrijken vertegenwoordigen 0,01 procent van de bevolking in de ontwikkelde economieën.

Velen menen dat belastingontwijking ‘democratischer’ geworden is. Ten tijde van het lek van HSBC in 2007 bedienden de Zwitserse banken honderdduizenden klanten. Volgens die maatstaf was het gebruik van belastingparadijzen wat ruimer verspreid. Maar het vermogen van die talloze, gematigd rijke klanten valt in het niet bij dat van de superrijken. Het gevolg laat zich raden: door de belastingparadijzen onderschatten we de wereldwijde ongelijkheid en haar toename. Want of mensen de paradijzen gebruiken om belastingen te ontduiken of enkel om ze te ontwijken, de rijkdom die daar zit, is onzichtbaar in de nationale rekeningen en de fiscale gegevens, de traditionele dataverzamelingen die worden gebruikt om economische activiteit en ongelijkheid te meten.

In Rusland zit de meerderheid van de toprijkdom in het buitenland. In het VK, Spanje, Duitsland en Frankrijk bevindt 30 tot 40 procent van het vermogen van de 0,01 procent rijkste gezinnen zich elders. In de VS is het effect minder omdat de rijkdom daar al heel geconcentreerd zit, zelfs zonder rekening te houden met belastingparadijzen. In elk geval zijn onze statistische instrumenten om ongelijkheid te meten niet meer aangepast aan de realiteit van het 21ste-eeuwse kapitalisme.

Minder ‘Belgian dentists’

Naarmate de ongelijkheid toeneemt, richten de firma’s in belastingparadijzen zich op een kleiner maar rijker cliënteel. Ze vinden het winstgevender om slechts enkele, maar heel rijke klanten te bedienen dan duizenden ‘Belgian dentists’ van wie er velen de jongste jaren uit Zwitserse banken zijn verdwenen. In 2007 had HSBC Zwitserland 30.000 klanten met een rekening van gemiddeld 3,9 miljoen dollar. In 2014 was het aantal klanten gedaald tot ongeveer 10.000, maar was de gemiddelde rekening gestegen naar 6,6 miljoen dollar. Naarmate de ongelijkheid toeneemt wordt belastingontduiking een elitesport.

Hoeveel kost dat de maatschappij? Niet alle rijkdom in belastingparadijzen ontduikt belastingen, maar toch de meerderheid. Vandaag is dat ongeveer 80 procent. Overheden missen dus aanzienlijke inkomsten. Jaarlijks gaat zo’n 170 miljard dollar aan hun neus voorbij.

Dat de schandalen blijven komen, zoals nu de Paradise Papers aantonen, kan de indruk wekken dat niets gedaan kan worden tegen de misbruiken. Dat klopt niet.

De sluier over de belastingparadijzen wordt weggetrokken. In 2016 zijn enkele prominente centra zoals Luxemburg, de Kanaaleilanden en Hongkong begonnen met het vrijgeven van cijfers over de deposito’s die buitenlanders aanhouden. En dit jaar zijn veel belastingparadijzen gestart met het uitwisselen van bancaire informatie met andere landen.

Toch ontbreken nog veel data en moet nog veel gebeuren om de financiële transparantie te verbeteren. Een aantal grote centra, zoals Panama en Singapore, geeft nog steeds geen cijfers vrij. En een groeiende hoeveelheid offshorerijkdom (meer dan 60 procent in het geval van Zwitserland) wordt aangehouden via schermvennootschappen, trusts of stichtingen.

En allemaal met hetzelfde doel: de ultieme begunstigden ontraceerbaar maken. In zo’n statistische mist kan je belastingontduiking niet adequaat bestrijden. Belastingparadijzen beweren steeds dat ze volledig samenwerken met andere landen, maar veel redenen om dat te doen hebben ze niet, en we hebben ook geen manier om te checken of ze hun woord houden.

Financieel kadaster

Er moeten strengere straffen komen voor de firma’s en de landen die financiële misdaad vergemakkelijken. De voorbije vijf jaar heeft een aantal grote banken, zoals Credit Suisse en HSBC, boetes moeten betalen in de VS. Maar boetes worden vaak gezien als de onvermijdelijke ‘kosten om zaken te doen’ en zijn te laag in vergelijking met de winst die financiële reuzen maken. Dreigen met het intrekken van de bankvergunning schrikt meer af. Nu vermogens sterk groeien is er grote vraag naar hulp met belastingontwijking. Zonder voldoende forse straffen zal er altijd aanbod zijn om aan die vraag te voldoen.

De dwingendste manier om de mist te doen optrekken zijn omvattende kadasters met de uiteindelijke begunstigden van vastgoed en financiële effecten

Om de bladzijde van de belastingparadijzen om te draaien is een globaal financieel kadaster nodig. Soms dienen offshorefirma’s legale doelstellingen, maar vaak maken ze witwassen, handel met voorkennis, belastingontduiking en soms zelfs het financieren van terrorisme mogelijk. De dwingendste manier om de mist te doen optrekken zijn omvattende kadasters met de uiteindelijke begunstigden van vastgoed en financiële effecten. De meeste landen hebben al kadasters voor vastgoed. Die moeten eerst worden verbeterd door de ultieme begunstigden te identificeren. Daarna moeten ze worden uitgebreid voor financiële activa.

Een veelgehoorde kritiek is dat financiële kadasters de privacy schenden, maar dat klopt niet. Van de kadasters voor grond en vastgoed wordt ook weinig misbruik gemaakt. Een globaal financieel kadaster zou de financiële geheimdoenerij een fatale slag toebrengen. Het zou ook onschatbare informatie leveren over de verdeling van de rijkdom, en zonder die informatie is een sereen debat over het overheidsbeleid heel moeilijk. Wat mij betreft is een financieel kadaster de komende jaren de belangrijkste doelstelling van de voorstanders van financiële transparantie.