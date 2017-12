Belastingparadijzen oplijsten blijft dweilen met de kraan open

Kerstsfeer in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. 'Malta en Cyprus beten de spits af, maar er is ook Hongarije waar je je effectieve belastingdruk op inkomen uit intellectueel eigendom kan verminderen tot 4,5%.' © Photo News

We zijn weer een zwarte lijst van buitenlandse belastingparadijzen rijker. Veel wijzer worden we daar echter niet van. Dit is dweilen met de kraan open, en Europa loopt het risico dat straks blijkt dat het boven zijn gewichtsklasse heeft gebokst.

Door Luc Nijs, CEO van de investeringsmaatschappij The Talitha Group en practice professor international capital markets, banking & financial products aan de Universiteit Leiden

We hebben dus een nieuwe zwarte lijst met belastingparadijzen. Niet dat we daar nood aan hadden, we hadden er al een aantal. De nieuwe is met 17 landen erop minder lang dan verwacht, maar we hebben natuurlijk ook nog de forse reservebank met een grijze lijst van 47 landen. Jaarlijks zou die lijst herbekeken worden, en dat kan misschien een probleem opleveren voor de juridische stabiliteit.

Ondanks het feit dat er zogezegd standaarden en criteria waren om al dan niet op de lijst te komen - faire belastingregels, een normaal functioneel fiscaal systeem, geen voorkeursystemen voor offshorebedrijven, technieken die het kanaliseren van internationale kapitaalstromen vergemakkelijken en behoorlijk meewerken in het liefst automatisch uitwisselen van gegevens - lijkt de lijst voornamelijk een onderhandeld politiek compromis. Er zijn nagenoeg geen sancties, buiten de eventuele reputatieschade. EU-Commissaris voor Financiën Pierre Moscovici noemde het dan ook een onvoldoende antwoord.

Kraamkamer

Europa vond het overigens een goed idee om zichzelf niet te screenen. Dat kan ik geloven, want dat zou makkelijk een verdubbeling van de zwarte lijst hebben opgeleverd. Europa stond in de jaren 80 mee aan de wieg van de eerste generatie technieken om belastingontwijking en belastingconcurrentie te bevorderen. De Europese Code of Conduct in de jaren 90 heeft daar uiteindelijk weinig aan verholpen.

Iedere (Europese) staat zal altijd de neiging hebben om de immer beperkte nationale economie te laten groeien door internationale verankering en kanalisering van kapitaalstromen. De kleinste landen vanzelfsprekend voorop.

Ook nu zien we dat Europa weer de kraamkamer is van de volgende generatie ontwijkingstechnieken en technieken die de effectieve belastingdruk tot ver onder gemiddeld reduceren. Ook buiten de vennootschapsbelasting duiken allerlei programma’s op. Het is dus niet enkel Luxemburg, Malta en Nederland met hun rulings en holdingprogramma’s. Ook elders in Europa zien we vanalles bewegen.

Beloeren

Zo gaat Letland vanaf volgend jaar zijn buurland Estland achterna met een vrijstelling van vennootschapsbelasting op niet uitgekeerde winsten. En elk Centraal- en Oost-Europees land heeft ook wel een microvennootschapsmodel met tariefjes van 1 à 5%. Er is ook een kermishandel begonnen met onshore 'IP-holdings' voor intellectuele eigendom. Europese landen hebben allerlei holdingregimes voor intellectuele eigendom ontwikkeld en beloeren en beconcurreren elkaar, nu offshore IP-holdings lastiger liggen. Malta en Cyprus beten de spits af, maar er is ook Hongarije waar je je effectieve belastingdruk op inkomen uit intellectueel eigendom kan verminderen tot 4,5%. Dat is de helft van het toch al eerder gunstige 9%-tarief voor de vennootschapsbelasting.

Ook in de personenbelasting beweegt een en ander. Allerlei landen breiden onder meer hun ‘golden visa’- en ‘senior citizen’-programma’s uit.

Ook in de personenbelasting beweegt een en ander. Allerlei landen breiden onder meer hun ‘golden visa’- en ‘senior citizen’-programma’s uit. Op die manier willen ze mensen met vermogen aantrekken door hen een mild belastingsregime voor alle inkomsten aan te bieden. Daartoe volstaat een investering (bijvoorbeeld in onroerend goed) in dat land voor een bepaald minimumbedrag.

Europa is dus erg slecht geplaatst om de rest van de wereld aan te spreken op hun fiscaal gedrag. Het oververhitte overheidsbeslag in heel wat EU-landen dwingt bijna om je fiscale economie kunstmatig uit te breiden. Dat is geen gezonde ontwikkeling, want de gestapelde en onrealiseerbare beloftes van de welvaartstaat zijn geen deugdelijk uitgangspunt voor een haalbaar fiscaal beleid.

Boven de lijn

Traditioneel wordt er in de fiscale wereld een onderscheid gemaakt tussen planning boven en onder de belastinglijn. Boven de lijn is alle planning die te maken heeft met waar je (een bepaald soort) inkomen laat neerstrijken. Onder de lijn betreft het minimaliseren van de effectieve belastingdruk, eenmaal inkomen ergens is neergestreken. Boven en onder de lijn samen bepalen je globale effectieve belastingdruk als vennootschap.

Beide trajecten worden al uitgebreid gebruikt maar er lijkt een verschuiving aan te komen van planning onder de lijn naar planning boven de lijn. Een aantal dynamieken zullen dat ondersteunen.

Zo vraagt digitalisering minder fysieke en zelfs minder virtuele aanwezigheid (aanwezigheid in een territorium via een e-platvorm, eventueel van derden).

Ook zal het begrip koop en verkoop minder relevant worden in het proces van inkomstengeneratie door bedrijven. Geld zal worden verdiend door sharing en memberships en niet langer door koop en verkoop. Hoe inkomsten worden gegenereerd wordt daardoor een stuk minder transparant.

Tussenschakel

Verder gaan steeds minder jonge bedrijven naar de beurs en blijven dus langer privaat. Venture capitalists en andere investeerders investeren nooit direct in lokale entiteiten maar altijd in de tussenschakel (tussenholdings) die vaak niet onshore is. Hoe meer private bedrijven, hoe meer dat zal voorkomen.

En tenslotte wordt territorium, het klassieke aanknopingspunt of nexus voor de belastingheffing, minder relevant in het economisch landschap van de toekomst.

Continu gejammer over gemiste belastingopbrengsten los je dan op door niet enkel de belastingheffing te verleggen maar direct je (al dan niet volledige) inkomensbasis. Het is geen toeval dat jonge bedrijven steeds vaker exclusief vanuit vriendelijke oorden opereren en enkel een minimale aanwezigheid aanhouden elders.

Dat zijn niet noodzakelijk alleen belastingparadijzen maar vooral plekken waar men begrijpt dat ondernemen loont en moet lonen, zowel voor de ondernemer als voor de overheid. Men redeneert dat een minimale of zachte heffing op veel buitenlandse investeringen of ondernemersactiviteit loont op langere termijn, en waar zogenaamde e-faciliteiten en mobiliteit excellent werken.

Papieren tijger

We zijn dus slecht geplaatst om over een ander zijn fiscaal beleid te oordelen. Ons overheidsbeslag maakt ons lam en cynisch en de onrealistische beloften van onze welvaartsstaat zijn geen deugelijk uitgangspunt voor een optimaal fiscaal beleid, zeker niet met de huidige demografische structuur. Daarnaast zitten we nog met een erg lek systeem van binaire dubbelbelastingverdragen die we niet van vandaag op morgen heronderhandeld krijgen.

De EU zou beter nadenken over een nieuw fiscaal systeem. Voorbij de huidige ruïnes, voorbij het eengemaakte heffingsprotocol (CCTB) waar nog steeds teveel wordt van verwacht, voorbij allerhande voodoopraktijken zoals een zwarte lijst van belastingparadijzen en mogelijke sancties. Het zou zich beter laten inspireren door na te denken over wat voor economie de toekomstige maatschappij kan dragen, en hoe je daar geraakt. Zoniet dreigt Europa een papieren tijger te worden.