Belegger gooit handdoek nog niet in de ring

Vier hoofdpijndossiers teisteren de beurzen: de brexit, de Amerikaanse rente, handelsspanningen en natuurlijk Italië. Omdat beleggers net mensen zijn, is het verleidelijk de kudde te volgen richting uitgang. Zeker als er links of rechts ook nog eens een derdekwartaalcijfer tegenvalt. Toch zijn er goede argumenten om te nuanceren.

Beleggers houden niet van onzekerheid. Vooral niet als die van politieke aard is. Dat is momenteel het geval. Enkel de rentepolitiek van de Amerikaanse centrale bank heeft een economische achtergrond. De strubbelingen in het VK en Italië en die tussen de VS en China hebben politieke wortels. Die zijn per definitie ongrijpbaarder. Wat de nervositeit op financiële markten enkel maar stimuleert.

Tussen de VS en China zal de hemel bovendien niet snel opklaren. In essentie gaat het immers niet over handel. Het gaat om niks meer of minder dan de wereldheerschappij. Zowel politiek, geostrategisch, technologisch als economisch. Vooraleer dat enigszins in de plooi valt, zijn we wellicht jaren verder.

Ook de brexit-soap sleept aan. Maar in dit geval kan dat eerder positief zijn. Stevenen we inderdaad af op een langere overgangsperiode, dan betekent dat wellicht géén harde brexit. De economische schade is dan te overzien.

Natuurlijk is er geen garantie dat het op deze manier uitpakt. Zo moet premier May op twee borden tegelijk schaken. Tussen het VK en Europa en in het Britse politieke wespennest zelf. Zodat de uitzichtloosheid dreigt. Aan de andere kant zou een overeenkomst op het allerlaatste moment de harde Brexiteers het mes op de keel zetten. Wat meteen de kans vergroot dat die uiteindelijk akkoord gaan met een softere versie.

Mes

Datzelfde mes op de keel kan de discussies over de Italiaanse begroting helpen oplossen. Dit keer hanteren obligatiebeleggers het mes. Die duwden de Italiaanse rente de voorbije weken fors hoger. Voorlopig nog niet tot in de alarmzone, maar we zijn daar niet ver meer af. Van zodra de Italiaanse tienjaarsrente boven de vier procent uitstijgt, kunnen banken in nauwe schoentjes komen.

Zolang de economische omgeving voldoende 'dragend' blijft voor bedrijfswinsten hoeft er geen fundamenteel probleem te zijn.

Italiaanse overheidsbronnen hintten er de voorbije weken al op dat in zo’n situatie een en ander zal moeten herbekeken worden. Iets wat trouwens al gebeurde. Eerdere plannen om ook in 2020 en 2021 het begrotingstekort op het niveau van 2019 te prikken zijn afgezwakt.

Een belangrijk risico voor dit scenario is dat Lega-kopstuk Salvini eigenlijk geen onmiddellijke oplossing wil. Hoe meer turbulentie op de Italiaanse obligatiemarkt, hoe meer hij de schuld bij ‘Brussel’ kan leggen. Wat hem misschien electoraal niet slecht uitkomt met het oog op de Europese verkiezingen van mei 2019. Maar hier spreekt de cynicus. De laatste geluiden vanuit de Italiaanse regering zijn eerder verzoenend en de-escalerend.

Voorbarig

Het vierde zorgpunt van beleggers, een hogere Amerikaanse rente, lijkt op dit moment voorbarig. Sinds december 2015 verhoogde de Federal Reserve de beleidsrente met twee procentpunt. Dat gebeurde echter om de juiste reden: de Amerikaanse economie draait gesmeerd. Met dito bedrijfswinsten.

Op dit moment is er geen sprake van dat het renteklimaat een forse tegenwind zou betekenen voor de economie.

Bovendien is die beleidsrente in reële termen (na inflatie dus) nog steeds negatief. Ook als we van het rendement op een tienjarige Amerikaanse staatslening de inflatie aftrekken, komt de reële lange rente nauwelijks boven het vriespunt uit. Zodat er op dit moment geen sprake van is dat het renteklimaat een forse tegenwind zou betekenen voor de economie.

Zelfs als de Fed op het opwaartse rentepad blijft is het maar de vraag of er onmiddellijk tegenwind voor economie en markten opsteekt. Een transparante en consequente centrale bank verkleint juist de kans dat de obligatierente door het dak gaat. Zodat het met die economische schade en marktschade best kan meevallen.

Loonstijgingen

Een ander verhaal wordt het als de Amerikaanse uurlonen versneld zouden stijgen. Dat kan leiden tot forser dan verwachte rente-ingrepen. Omdat de Amerikaanse werkloosheid historisch laag is, vrezen sommigen voor zo’n scenario. We zullen zien. Structurele factoren die de loonvorming de voorbije jaren onder de knoet hielden, zoals globalisering of technologische (r)evolutie, blijven in ieder geval volop aanwezig.

Het zijn de bedrijfswinsten die de langetermijnbelegger belonen

Tussentijdse schommelingen of correcties zijn inherent aan beurzen. Maar zolang de economische omgeving voldoende ‘dragend’ blijft voor bedrijfswinsten, hoeft er geen fundamenteel probleem te zijn. Het zijn die bedrijfswinsten die de langetermijnbelegger belonen.