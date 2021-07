België heeft nood aan een goede inlichtingendienst...

Voor open landen als het onze is het vitaal te beschikken over een goed inlichtingenapparaat. Je kan de stormen van de wereldpolitiek niet trotseren als je blindvaart.

Na het rapport van de toezichthouder Comité I over de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) wordt opnieuw gesproken over prioriteiten voor de militaire inlichtingendienst. Helaas is net dat erg moeilijk in de wereldpolitiek. Je kan als klein land moeilijk prioriteiten stellen, ze dringen zich op. Telkens opnieuw en telkens anders. Wendbaarheid en excellentie zijn wellicht relevantere doelstellingen.

Als we het hebben over prioriteiten, blijft de belangrijkste taak van ADIV erin bestaan de krijgsmacht toe te laten operaties uit te voeren en de veiligheid van de troepen, de communicatie en kritische infrastructuur te helpen verzekeren. Dat behelst een permanente uitdaging om de veiligheid in en rond de militaire basissen te verzekeren. Die taak alleen al is enorm. Er zijn veel basissen en het is van belang dat de militaire infrastructuur een zekere spreiding heeft. Tienduizenden mensen lopen binnen en buiten: militairen, reservisten, burgerpersoneel en almaar meer private bedrijven.

De essentie De auteur: Jonathan Holslag is docent internationale politiek aan de VUB en auteur van 'Van Muur tot Muur: De Wereldpolitiek sinds 1989'.

De kwestie: Een open land als België heeft nood aan een goed inlichtingenapparaat.

Het voorstel: investeer in de militaire inlichtingendienst en bewaak daarbij zeven evenwichten om excellentie na te streven.

In het geval van Jurgen Conings hebben de procedures niet naar behoren gewerkt. Maar het is een illusie iedereen te screenen die in een kazerne een risico kan vormen. Waar ligt de grens? Wanneer spreken we van extremisme? Wanneer is extremisme gevaarlijk? Gaat ADIV proactief op zoek? Hoezeer laten we ADIV toe zich in de private levenssfeer te mengen? Welke middelen zijn ter beschikking? Elke veiligheidsmachtiging kost veel uren mankracht. Eenzame wolven, niet het type Jurgen Conings maar terroristen die koelbloedig te werk gaan, haal je er moeilijk uit. De informatie moet beter doorstromen, maar in een cultuur van open basissen, outsourcing en een samenleving die polariseert, wordt het complexer om uitdagingen in kaart te brengen.

Dat geldt ook voor de kritische infrastructuur. Vroeger waren dat punten: grote industriezones, kerncentrales... Dat worden echter almaar meer weefsels. De toekomstige veiligheidsstrategie zal terecht nadruk leggen op economische veiligheid. In het 5G-dossier hebben de inlichtingendiensten een belangrijke rol gespeeld. Maar de uitdaging blijft: wie beveiligt die vracht aan data? De draadloze netwerken, de onderzeese kabels? Wat met de minder gecentraliseerde energienetwerken? Hoe houden we die in de gaten? We plukken graag de vruchten van openheid, maar we investeren niet graag om die openheid te beveiligen. De huidige capaciteit volstaat niet en ook de geplande cybercapaciteit bij ADIV is beperkt.

Dan hebben we het nog niet over operaties zelf. Cruciaal voor ADIV is het vergaren en verwerken van inlichtingen voor en tijdens operaties. Kleine landen als het onze zijn bijna gedwongen om aan veel operaties deel te nemen, al was het maar om onze verplichtingen tegenover de EU, de VN, de NAVO of de partnerlanden na te komen. Ook dat maakt de taak voor ADIV moeilijker. Daar komt nog bij dat we nauwelijks kunnen voorspellen wat het volgende theater wordt: Congo, de Middellandse Zee, de Oostflank? Ook uitdagend is dat de nieuwe systemen, de fregatten, de F-35's, de drones... uitgerust zijn met krachtige sensoren die veel data genereren die allemaal verwerkt moeten worden.

Excellentie

Er moet meer in ADIV geïnvesteerd worden, maar die investeringen moeten gepaard gaan met een cultuur van excellentie. Dat vergt moeilijke evenwichten. Het eerste is dat tussen het vergaren en het verwerken van inlichtingen. De processen moeten verbeteren, en niet alleen technologisch. Goede inlichtingendiensten beschikken over generalisten die de schotten overstijgen, connecting the dots. Het tweede is tussen discipline en flexibiliteit. Rigide procedures en veiligheidsprotocollen zijn essentieel, maar in kleine diensten moet ruimte zijn voor initiatief en creativiteit. Het derde is tussen specialisatie en rotatie. Diep in de materie zitten heeft voordelen, maar een te sterke binding leidt tot een kokerblik en een gebrek aan voeling met het meer operationele domein.

Het vierde evenwicht is tussen excellentie en openheid. De geheimhouding laat je toe specifieke bronnen aan te boren, maar ze is een bedreiging als ze de kritische evaluatie van de inlichtingenproducten verhindert. ADIV moet veel meer inzetten op 'red teaming', het laten uitdagen van inzichten en processen, en de eindafnemers van de inlichtingenproducten systematisch moeten vragen ze te beoordelen. Er moet ruimte zijn om excellentie te belonen en middelmatigheid af te straffen. Dat kan vandaag nauwelijks.