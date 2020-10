België heeft volwaardig ministerie nodig voor het digitale...

België heeft een minister nodig die zich volledig aan het digitale kan wijden. Laten we in deze coronacrisis een voorbeeld nemen aan Taiwan. We helpen de premier graag de geschikte persoon te vinden.

Beste Alexander De Croo, gefeliciteerd met uw premierschap. We verwelkomen uw nieuwe regering en we zijn aangenaam verrast dat u in uw ploeg aandacht heeft voor diversiteit, iets dat onze gemeenschap nauw aan het hart ligt.

Minder vrolijk stemt ons dat het digitale opnieuw slechts bijzaak is, dat het geen eigen ministerie heeft en dat het samen met bijvoorbeeld de Regie der Gebouwen in één zak is gestoken.

In de vorige regering had u Digitale Agenda als een van uw bevoegdheden. U weet beter dan wie ook dat zo’n bevoegdheid volle en onverdeelde aandacht vraagt.

Het digitale is essentieel geworden in de coronacrisis.

We leven in 2020 en het digitale is alomtegenwoordig. Er zijn 7,5 miljoen Belgen die Facebook gebruiken en driekwart van de bevolking bankiert online, om enkele cijfers te noemen.

Sociale media

Het digitale is essentieel geworden in de coronacrisis. Niet alleen om het virus te traceren, maar ook om het onderwijs van onze kinderen online voort te zetten en om thuis te werken. We zien ook de negatieve impact van sociale media op de verdeeldheid in de maatschappij, de toename van het extremisme en hoe verslavend sociale media kunnen zijn.

Die ontwikkelingen zijn te belangrijk om de digitale wereld niet de aandacht te geven die ze verdient, voor het welzijn van alle inwoners.

Taiwan benoemde in 2016 Audrey Tang, een lid van de hackersgemeenschap, tot minister voor het digitale.

Het zou van wijsheid getuigen om te leren van Taiwan, een van de landen die de Covid-19-crisis het best hebben gemanaged, ondanks een dubbel zo hoge bevolkingsdichtheid als België. Taiwan telt maar 7 coronadoden op een bevolking van 24 miljoen, bij ons zijn het er meer dan 10.000.

Taiwan benoemde in 2016 Audrey Tang, een lid van de hackersgemeenschap, tot minister voor het digitale. Sindsdien heeft Taiwan de fundamenten gelegd voor een veel participatievere digitale omgeving met open data, breedbandtoegang als mensenrecht en toegankelijkere overheidsdiensten.

We willen u met veel plezier helpen de beste kandidaat te vinden voor die functie en we zullen graag met die persoon samenwerken om België zo goed mogelijk uit te rusten om de grote uitdagingen aan te gaan.

Xavier Damman

CEO van Open Collective

Medeondertekenaars: