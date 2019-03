België is kwetsbaar door te veel kernenergie

Het gebruik van kernenergie heeft ons energieverbruik verhoogd en de overgang naar duurzame energie vertraagd. Bovendien worden de risico’s in een dicht gebied als het onze onderschat.

Op vraag van de N-VA heeft de Amerikaanse antropoloog Michael Shellenberger een mediashow gepresenteerd over kernenergie en klimaat. In ‘De zevende dag’ bleek hij handig in kritische vragen ontwijken, maar hij kende de situatie van kernenergie in België of in Europa nauwelijks. Shellenberger pleitte voor meer kerncentrales in het land met de grootste nucleaire concentratie ter wereld, twintig kerncentrales als je een strook van 30 kilometer aan de grens meerekent. Een land waar men de burger laat geloven in nucleaire schaarste.

Te veel kernenergie heeft ons energiegebruik dertig jaar scheefgetrokken, met verspilling tot gevolg. Nieuwe reactoren blijken te duur in Europa. Ze zijn wel veiliger, maar ze zijn te grootschalig ontworpen, terwijl we naar een slim kleinschalig net evolueren. We kijken op naar landen als Denemarken en Duitsland, die industrieel vernieuwend zijn en probleemsectoren geleidelijk afbouwen.

We zijn technologisch kwetsbaar geworden door een teveel aan kernenergie, wat zich economisch liet voelen in herhaalde pannes en onbeschikbaarheid. De aangetoonde maximumlevensduur van kerncentrales wereldwijd is nog maar 49 jaar, en toch spiegelt men de burger voor dat de jongste kerncentrales 80 jaar (tot 2065!) uitgebaat kunnen worden.

De twee jongste en best beveiligde centrales (Doel 4 en Tihange 3) tien jaar langer openhouden kan overwogen worden als een tactische optie voor de middellange termijn, maar het biedt geen uitzicht op de transitie naar een duurzame elektriciteitsvoorziening. Aan een eventuele verlenging kunnen ook voorwaarden verbonden worden, zoals het installeren van een innovatieve ‘core catcher’ om bij een ernstig kernongeval de gesmolten reactorkern op te vangen, zodat die niet in het grondwater terechtkomt. Frankrijk is er klaar voor, maar die optie bleek te duur voor Engie Electrabel.

Reactorongeval

Het risico op een reactorongeval voor een stad als Antwerpen of voor onze kust speelt niet mee in de argumentatie van Shellenberger. Onze kustzone ligt in de windrichting van het grootste kernpark van Europa, nabij Duinkerke, met zes reactoren die minder beveiligd zijn dan de centrales in Doel. Het kan ook bij ons gebeuren, zei de Hoge Gezondheidsraad na de kernramp van Fukushima en het zal grensoverschrijdend zijn.

Nergens ter wereld is de bevolkingsconcentratie 100 kilometer rond de reactorsite groter dan bij de centrale van Doel. Antwerpen is nauwelijks te evacueren. De nabijheid van Sevesobedrijven maakt het nog complexer. Een ernstige radioactieve besmetting op het land en in het water zoals in Fukushima zou de hele infrastructuur rond Antwerpen maanden in de war sturen. Japan had gelukkig maar half zoveel kernenergie als België, eerder een Europees gemiddelde.

De nucleaire afvalproblematiek is nergens ter wereld opgelost. De brand in de diepe zoutmijn met nucleaire afval in het Amerikaanse Carlsbad scherpte de veiligheidscriteria en kosten nog aan. Geologische berging blijft noodzakelijk voor langlevend afval, maar bij gebrek aan maatschappelijk draagvlak is nog geen politieke beslissing genomen. Industrieel-economische doorlichting kan de dure illusie doorprikken dit afval nog te kunnen afbreken.

Fossiele grondstoffen

We hebben niet meer kerncentrales nodig, maar vooral een drastische reductie van de CO2-uitstoot van de grote vervuilers zoals energie-intensieve industrie, de transportsector, verwarming van gebouwen en landbouw. De helft van de fossiele grondstoffen moet in de grond blijven. Zo niet zijn de gevolgen voor het klimaat onomkeerbaar. Dat is voor politiek en industrie een moeilijk te verteren boodschap.

Maar duurzame ontwikkeling mag niet vernauwd worden tot de klimaatproblematiek. Ze vergt een volledige ommezwaai van onze (grondstof)productie- en consumptiepatronen. Kernenergie louter voor productie van elektriciteit inzetten kan in een land als België maar een kleine bijdrage leveren voor het klimaat. Waterschaarste perkt binnen afzienbare tijd elke grootschalige productie van elektriciteit in. Vorige herfst moest ook bij ons al een reactor worden stilgelegd door het waterdebiet in de Maas.

Onze VUB-studie over Nuclear Energy Governance (SEPIA) onderzocht in 2011 al of er nog perspectieven zijn voor kernenergie in het kader van duurzame ontwikkeling. Ze kwam tot de conclusie dat na 2030 alleen kleine inherent veilige modulaire reactoren nog enige toekomst hebben in het geval dat de transitie naar een hernieuwbare energietoekomst minder snel verloopt dan gehoopt. Na 2045 zal er mogelijk een bescheiden inbreng zijn van kleine hogetemperatuurreactoren van de vierde generatie. Zo’n totaal energieconcept is minder surrealistisch dan de snelle neutronenontwikkeling in de Kempen, die de uitbouw van een plutonium/ MOx-splijtstofindustrie vergt, en dat 50 jaar lang. Fusie kan ten vroegste vanaf 2070 meespelen.

Ondertussen kunnen we in Europa niet langer aan de staart blijven wat alternatieve energie betreft. Nieuwe grote windparken komen eraan en onderzoek naar zonnecellen bij IMEC toont grote perspectieven.