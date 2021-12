België kan Europees voortrekker spelen voor propere topsport...

Als de sector zelf nalatig blijft, komt de verantwoordelijkheid om de voetbalwereld te zuiveren bij de politiek te liggen. België moet een voortrekkersrol spelen en ook op Europees niveau ijveren voor morele normen in de topsport.

De zweem van wijdverspreide belastingontduiking en witwaspraktijken hangt al jaren rond het voetbal. De getuigenis van spijtoptant Dejan Veljkovic in 'Pano' leverde een zoveelste reeks onthullingen op over de malafide praktijken in de sector. Broodzakken met zwart geld, mysterieuze vennootschappen in Montenegro en Cyprus, schimmige betalingen in natura met gouden Rolex-horloges… Morele normen lijken ver te zoeken in de voetbalwereld.

De essentie De auteur

Steven Matheï is Kamerlid voor CD&V.

De kwestie

De getuigenis van spijtoptant Dejan Veljkovic levert de zoveelste reeks onthullingen op rond malafide praktijken in de voetbalsector. De afgelopen jaren tonen aan dat de clubs niet zelf schoon schip zullen maken.

Het voorstel

De verantwoordelijkheid om de voetbalwereld te zuiveren komt bij de politiek te liggen. België moet een voortrekkersrol spelen en ook op Europees niveau ijveren voor morele normen in de topsport.

De sportwereld is daar zelf het grootste slachtoffer van. Welke sponsors willen zich in de toekomst vereenzelvigen met clubs die zich inlaten met die praktijken? Blijven supporters het pikken dat op deze manier de naam en faam (en misschien ook de toekomst) van hun geliefde club te grabbel wordt gegooid?

‘De clubs (of de Pro League) zullen zelf wel schoon schip maken’, luidt het al te vaak. De afgelopen jaren tonen aan dat daar geen heil van te verwachten is. Hun nalatigheid dwingt de overheid om het voortouw te nemen en de sector te zuiveren van corruptie en belastingontduiking.

De eerste stap is al gezet. Mede op ons initiatief besliste het parlement in juli 2020 dat ook voetbalclubs en makelaars onderworpen worden aan de antiwitwaswetgeving. De recente getuigenis bevestigt dat dat nodig is. Dat de voetbalwereld zich fel verzet tegen die maatregel is bedenkelijk. Wie niets te verbergen heeft, hoeft niet te vrezen voor meer transparantie, openheid en waakzaamheid. Door die maatregel zullen clubs samen met de voetbalbond zelf poortwachters worden om witwaspraktijken op te sporen. Ze zullen verdachte geldstromen moeten melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Verplichtingen

Meer dan een jaar later is het nog altijd wachten op een koninklijk besluit dat verduidelijkt aan welke verplichtingen de clubs gebonden zijn. Zo is het cruciaal om uit te klaren welke geldstromen een groot risico inhouden, zoals transfers en grote sponsordeals. Wat de makelaars betreft, moet minister Pierre-Yves Dermagne (PS) nog een samenwerkingsakkoord sluiten met de gewesten voor de effectieve toepassing van de antiwitwaswet. Waar wacht de minister op? We moedigen hem aan niet langer te talmen, maar een sprint richting doel te trekken en de bal eenvoudigweg binnen te koppen.

Ons land gaat met deze onderwerping van voetbalclubs en makelaars aan de antiwitwaswetgeving verder dan wat Europa van de lidstaten verlangt. België is een pionier op dat vlak. Het zou logisch en wenselijk zijn dat die regels ook Europees uitgerold worden. België moet op Europees niveau een voortrekkersrol spelen daarin. De Rode Duivels staan op de eerste plaats van de FIFA-wereldranglijst. Ook in de strijd voor een propere voetbalwereld moet ons land de kop trekken. Als de EU alle Europese makelaars en voetbalclubs aan de antiwitwaswetgeving zou onderwerpen, kan onze overheid doortastender optreden.

De bal is al lang niet meer rond, maar wat het aanpakken van wantoestanden betreft, is hij wel aan het rollen, en moet hij vooral blijven rollen.

Ook bij het aftoppen van makelaarsvergoedingen moet België een voortrekkersrol opnemen. Op ons initiatief zullen makelaars binnenkort maximaal 3 procent van de transfersom of van het contract kunnen opstrijken. Ook op dat vlak moeten we aan de Europese kar trekken. Niets doen en blind zijn voor de excessen was en is geen optie. Door de schandalen hier aan te pakken, kunnen we voortrekker zijn in Europa.