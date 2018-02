België moet protectionistischer worden

Het opslokken van Brussels Airlines door Lufthansa en van Ablynx door Sanofi blaast nieuw leven in het debat over verankering. Maar altijd valt dat snel stil, zonder dat een duidelijk actieplan wordt uitgetekend. Dat moet anders.

Door Erik Buyst, hoogleraar economische geschiedenis aan de KU Leuven. Auteur van 'Het gestolde land, een economische geschiedenis van België'.

Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van strategische beslissingscentra wel degelijk belangrijke effecten heeft op het plaatselijke economische weefsel. Hoofdkwartieren van grote bedrijven creëren heel wat hoogwaardige jobs, en dat verruimt het lokale aanbod van goederen en diensten kwantitatief en kwalitatief. Het (sponsor)geld voor onderzoek en ontwikkeling en voor culturele, academische en andere activiteiten vloeit ook rijkelijker in de buurt van hoofdkwartieren dan in productievestigingen ver daar vandaan. Het omgekeerde geldt bij saneringen…

Maar zo’n beslissingscentrum uitbouwen lijkt moeilijker in België dan in Nederland of Frankrijk. Een gelijk speelveld ontbreekt. Het is voor een Frans of Nederlands bedrijf makkelijker om een Belgische onderneming op te slokken dan omgekeerd. Zowel Parijs als Amsterdam schermen hun bedrijven vakkundig af tegen buitenlandse overnemers.

Ook op wereldschaal zit het economische nationalisme in de lift. Het verbaal geweld van Amerikaans president Donald Trump springt in het oog, net als het groeiende gewicht in de wereldeconomie van landen met een systeem van staatskapitalisme. In China en heel wat andere groeilanden plooien privébedrijven voor de wensen van de overheid. ‘Ieder voor zich’ is dus het nieuwe motto en dat valt moeilijk te rijmen met vrijemarkteconomie en vrijhandel.

Schermvullende weergave ©KUL

Komt er nog bij dat de recente technologische ontwikkelingen de concurrentiële markteconomie vaak niet gunstig gezind zijn. In netwerksectoren verwerven de bedrijven die het eerst een bepaalde schaalgrootte bereiken vaak een quasimonopolie. Bedrijven als Facebook en Alphabet (Google) zijn typische voorbeelden. Start-ups die een bedreiging kunnen vormen, worden systematisch voor veel geld opgekocht.

In een internationale context waar de klassieke vrijemarkteconomie onder druk staat, kunnen we ons afvragen of Vlaanderen en België wel over de juiste hefbomen beschikken. Het lot van Brussels Airlines contrasteert scherp met dat van het Nederlandse KLM, ook een luchtvaartmaatschappij met een kleine thuismarkt. Terwijl KLM in de fusie- en overnamegolf van de jongste decennia als gelijkwaardige partner een fusie kon aangaan met Air France, wordt Brussels Airlines zonder pardon opgeslokt. Amsterdam speelt nog altijd een sleutelrol in de Air France-KLM- constructie, maar de Brusselse regio wordt een voetnoot in het Lufthansa-verhaal.

Bleekjes

Als we de vergelijking België-Nederland doortrekken, komen we tot pijnlijke vaststellingen. Zoals Sabena/Brussels Airlines geen gelijke tred kon houden met KLM, liep ook het Nederlands-Britse Shell almaar verder uit op het Belgische aardoliebedrijf Petrofina, dat werd opgeslokt door Total. Wat elektrische toestellen betreft, kon geen enkel Belgisch bedrijf zich meten met Philips. Een internationaal gerenommeerde chipproducent als het Nederlandse ASML tellen we evenmin. En financieel centrum Brussel oogt bleekjes vergeleken met Amsterdam. Een vergelijking met het kleine Zwitserland levert een analoog beeld op. Meer dan ooit is Vlaanderen/België een land van filialen en toeleveranciers aan multinationals.

Een en ander suggereert dat we de zaken in het verleden niet altijd efficiënt hebben aangepakt. Aanvankelijk kampten start-ups met een ontoereikend aanbod van zaaigeld, maar dat probleem is al enige tijd verholpen. Tot enkele maanden geleden werden ook doorgroeiers, snel expanderende techbedrijven met een zekere omvang, hier geconfronteerd met ontoereikende financieringsbronnen. Recent kwam daarvoor een oplossing, maar de toekomst zal uitwijzen of de remedies voldoen. In beide gevallen valt op dat de problemen al jaren bekend waren en dat oplossingen telkens op zich lieten wachten. Heel wat beloftevolle Belgische ondernemers trokken dan ook naar het buitenland. We moeten veel korter op de bal leren spelen.

De beurs blijft een belangrijke bron van risicokapitaal voor start-ups en doorgroeiers. Maar het instabiele fiscale beleid voor beursbeleggingen staat haaks op de officiële doelstelling om risicokapitaal aan te moedigen, met negatieve gevolgen voor het investeringsklimaat. Dat moet anders. Ook het traditioneel erg liberale Belgische beleid rond overnames van lokale ondernemingen door buitenlandse is aan herziening toe. Protectionisme is zelden een goed uitgangspunt. Maar als buurlanden barrières opwerpen, kan je moeilijk achterblijven of je wordt gepluimd.

Bevriezen

Het Nederlandse idee om een overnamebod tot 250 dagen te bevriezen lijkt het onderzoeken waard. De pro’s en contra’s van een overname kunnen dan grondig worden bestudeerd. Er zijn de belangen van de aandeelhouders, die vaak jarenlang grote risico’s namen, geen dividenden ontvingen en met de overname eindelijk de kans krijgen om winst te nemen.

Maar er is ook het bredere plaatje: wat is het belang van de betrokken onderneming in de regionale onderzoekscluster, wat is het potentieel om op eigen kracht door te groeien, hoe wordt de belastingbetaler vergoed die via allerlei steunmechanismen heeft bijgedragen tot het succes van het bedrijf?