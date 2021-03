België rolt de loper uit voor financiële criminaliteit...

België moet dringend het onderzoek naar financiële criminaliteit anders aanpakken. Als we zo voortdoen, wordt ons land het piratennest in Europa voor financieel tuig.

Onlangs raakte bekend dat het hof van beroep in Gent in de Optima-zaak oordeelde dat er een schijn van partijdigheid was bij de onderzoeksrechter. Die was al vijf jaar actief in het dossier, maar werd nu pas ‘gewraakt’. Ook al komt het laat en ongelegen, het is het fundamenteel recht van elke verdachte om zo'n verzoek in te dienen. Nu het dossier in behandeling bij het Hof van Cassatie is, is het nog te vroeg om de gevolgen op te meten. Maar dat complicaties ontstaan, is duidelijk.

De maatschappelijke gevoeligheid voor zulke incidenten neemt toe. Anders dossiers volgden snel. De advocaat van Dries Van Langenhove diende een wrakingsverzoek in tegen dezelfde onderzoeksrechter. De vraag is of niet meer rekening moet worden gehouden met de werkelijke bedoeling van een onderzoeksrechter dan met de perceptie.

De kwestie is zeker pertinent in complexe financiële strafdossiers zoals het bank- en verzekeringsdossier Optima. Is het systeem zelf intussen niet te fragiel geworden voor dergelijke incidenten die een ravage kunnen aanrichten?

Vast staat dat dit niet de eerste wake-upcall is aan onze overheid om werk te maken van een andere aanpak van de financiële criminaliteit. Enkele magistraten trokken onlangs aan de alarmbel in het boek 'Financieel Rechercheren', al raakten hun straffe uitspraken weer eens ondergesneeuwd. Onder meer Theo Byl, belast met het FNG-dossier, klaagde in het boek aan dat in ons land amper sprake is van financiële onderzoeken naar de buit van witteboordcriminelen. Dat ligt aan het schrijnend gebrek aan mensen en middelen, klonk het.

Bij zo'n boodschap uit die hoek zou elke rechtgeaarde minister van Justitie en met hem de hele regering verontrust moeten reageren. Maar in België blijft het business as usual en blijft financiële criminaliteit de krottenwijk van justitie. Dat nijpt des te meer omdat de pakkans van de burger bij pakweg corona-inbreuken exponentieel groter is dan de pakkans van gesofisticeerde criminelen.

Het nijpt dat de pakkans van de burger bij pakweg corona-inbreuken exponentieel groter is dan de pakkans van gesofisticeerde criminelen.

Ik ben als advocaat vaak betrokken bij grote financiële onderzoeken. Telkens weer ben ik ontstemd als ik zie dat goede onderzoekers en magistraten het moeten stellen met aftandse of ontoereikende middelen. Nochtans zouden financiële strafonderzoeken, naar analogie met de fiscaliteit, de staatskas miljarden kunnen opbrengen. Als we zo voortdoen, wordt België het piratennest in Europa voor financieel tuig. Het wantrouwen van de burger zal dan omslaan in een afkeer van justitie, die alleen de kleine man lijkt te viseren.

Niet alleen geld

Maar met geld alleen raakt men niet uit deze malaise. Ten eerste moeten we afstappen van de onderzoeksrechter als eenmanszaak. We hebben niet alleen nood aan teams van onderzoeksrechters, ze moeten zich ook kunnen specialiseren in de materie, want een moord is geen witwasoperatie. Alleen zo komt er meer continuïteit, kwaliteit en immuniteit tegen onverwachte incidenten.

Verder is het hoog tijd voor een Nationaal Financieel Parket zoals in Frankrijk (sinds 2013 het PNF), met het kruim van onze financiële magistraten. Pas dan kan men grote complexe structuren in het binnen-en buitenland ontrafelen en de criminele vermogens opsporen. De huidige aanpak is te veel versnipperd, en bepaalde parketten zijn veel beter uitgerust dan andere.

Ten slotte moet de overheid, zoals in Nederland, het verplicht conservatoir beslag invoeren, om een schadevergoeding te kunnen veiligstellen. Nu is een onderzoeksrechter dat niet verplicht en moet een slachtoffer al geluk hebben om een magistraat te vinden die daar oog voor heeft. Het traceren van criminele vermogens dient ook het algemeen belang. De roofbouw die dat soort criminelen plegen op onze economie en het kerkhof van slachtoffers die zij achterlaten, is niet te overzien.