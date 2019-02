Belgisch voetbal echt vooruit helpen vergt investeringen in leagues

Nu het Champions League-geweld weer is losgebarsten, wordt eens te meer duidelijk hoe groot de kloof is tussen de Europese topploegen en onze clubs. Juventus, PSG en Manchester United werden door schaalvergroting echte merken met wereldwijde uitstraling geworden. Maar als de oorzaak bekend is, waarom blijven de Belgische clubs dan achter?

Schaalvergroting is tegenwoordig het toverwoord bij uitstek in de voetbalwereld. Op het niveau van de grote Europese clubs betekent dat vooral de Aziatische markt veroveren. Maar ook dichter bij huis zijn er voorbeelden, denk maar aan Ajax dat volop inzet op de Amerikaanse markt met de campagne #AJAXUSA.

Ook Belgische (top)clubs hebben de ambitie hun schaal te vergroten en over de muren van de Belgische markt te kijken. Maar waarom gebeurt het dan zo weinig? Hoe komt het dat zelfs een merk als Anderlecht er nauwelijks in slaagt zijn markt te uit te breiden tot buiten de landsgrenzen?

Een trend bij veel van de nieuwe generatie voetballiefhebbers is dat ze niet één maar twee of drie favoriete clubs hebben. Daar ligt een opportuniteit voor Belgische clubs. Het Belgisch voetbal heeft voldoende troeven in handen om de zogenaamde ‘second favourite club’ te worden. Maar bij de keuze voor hun favoriete club(s) houden voetballiefhebbers niet alleen rekening met de club zelf, maar ook met de context errond.

Het stadion, het shirt, het embleem, de marketing, de social media zijn stuk voor stuk elementen waar de club zelf 100% controle over heeft. Maar het niveau van de tegenstander, de contentmarketing rond wedstrijden, de spanning van de titelstrijd, het format van de competitie, het niveau van de arbitrage zijn ook bepalende elementen waar de club echter geen enkele of toch een zeer beperkte greep op heeft.

Sterke leagues

In het buitenland, veel meer dan in België, snapt men dat de inrichtende leagues deze elementen onder controle hebben, en dus ook een grote verantwoordelijkheid dragen in het aantrekkelijk maken van de context voor de clubs.

De Premier League telt bijna 24 miljoen volgers op Instagram, de Jupiler Pro League heeft zelfs geen Instagram-account.

Het lichtend voorbeeld is de Premier League. Die onderging in 2016 een stevige rebranding en zet sindsdien zélf heel hard in op een sterke marketing. Ter illustratie: de Premier League telt bijna 24 miljoen volgers op Instagram, de Jupiler Pro League heeft zelfs geen Instagram-account.

Maar ook in de Nederlandse Eredivisie snapt men hoe groot de impact van de league is. In Nederland, net als in België, ontstaat bijvoorbeeld heel vaak discussie over de rol van de VAR. Omdat men geoordeeld heeft dat deze discussies een negatieve impact hebben op het merk Eredivisie, heeft men beslist om elke speeldag één VAR-moment volledig openbaar te maken: de voetballiefhebber kan de gesprekken tussen de ref en het busje volgen. Deze transparantie draagt bij aan het sterke merk Eredivisie, en daar profiteren alle clubs van mee.

Hervorming eerst

Iedereen is het er inmiddels over eens dat schaalvergroting de ‘way to go’ is. Maar alvorens te kunnen praten over schaalvergroting moet onze competitie onder handen worden genomen. Er dringt zich in de eerste plaats een hervorming op: het competitie-format moet beter, aantrekkelijker, eerlijker.

Kernelementen als fysiek spel, sterke diversiteit, en kleine clubs die kunnen verrassen tegen de toppers zijn uniek aan de Belgische competitie en bepalen haar identiteit

Eens die oefening gemaakt is, moet worden nagedacht over de identiteit van de Jupiler Pro League. Kernelementen als fysiek spel, sterke diversiteit, en kleine clubs die kunnen verrassen tegen de toppers zijn uniek aan de Belgische competitie en bepalen haar identiteit. Wanneer die identiteit duidelijk is, is het een kwestie van te investeren in marketing. Een sterk logo, knappe huisstijl, content die aanspreekt, leuke socials, …