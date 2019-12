Belgische kamikazeopdracht voor Open VLD?...

Open VLD is zeer gevoelig voor de druk Belgisch staatsmanschap te tonen en de N-VA is er immuun voor. Haar hoger doel is de Belgische hypotheek op Vlaanderen te lichten. Ze zal zich dus niet vrijwillig melden voor een pro-Belgische kamikazeopdracht.

Stel je even het volgende voor. Alle Wetstraatjournalisten en commentatoren geven er deze week de brui aan. Maar de kranten en de tv-programma’s moeten wel gevuld worden. Dus zit er niets anders op dan materiaal te recycleren. Bijvoorbeeld alles wat gezegd en geschreven is tijdens de week na de verkiezingen van 26 mei.

Zeker, de kenners zouden wat vreemd opkijken als ze Wouter Beke (CD&V) en John Crombez (sp.a) opnieuw zien optreden als partijvoorzitter. Maar afgezien daarvan zou je nauwelijks merken dat het om oude content gaat. De meeste van de analyses en uitspraken van zes maanden geleden blijven onverkort van toepassing. Het lijkt wel of de tijd een halfjaar is blijven stilstaan.

De PS is federaal incontournabel. Het is bijna onmogelijk een meerderheid te vinden voor een staatshervorming. Dus wordt het voor de N-VA moeilijk een regering te vormen met de PS. Overigens wil de PS helemaal niet met de N-VA regeren. Die partij verkiest een paars-groene coalitie. Groen en de sp.a staan te springen om in zo een progressieve coalitie te stappen. Bijgevolg hangt alles af van Open VLD. Maar die partij moet de schuld voor het ontbreken van een Vlaamse meerderheid eerst bij de N-VA kunnen leggen.

Klinkt het bekend in de oren? Weinig origineel? Inderdaad, het is allemaal al gezegd de weken na de verkiezingen, en nadien tot vervelens toe herhaald. N-VA-voorzitter Bart De Wever wist zelfs al op de verkiezingsavond hoe laat het was. Hij bezwoer zijn collega-partijvoorzitters niet in een federale regering te stappen zonder een Vlaamse meerderheid. ‘Ik zal dat niet laten gebeuren’, zei hij. Maar de analisten schreven meteen dat hij dat dreigement nooit kon hardmaken.

Op 26 mei was al duidelijk dat Vlaamse kamikazepiloten nodig zijn om nog een federale regering te vormen. Ofwel moest de N-VA met doodsverachting een coalitie vormen met de PS, zonder staatshervorming. Ofwel moest Open VLD de schijnbaar suïcidale sprong naar paars-groen wagen.

Taalgebruik

Hoe kan je kamikazepiloten motiveren? Door ze een hoger doel voor te spiegelen. De redding van België is zo een doel. Het discours van informateur Paul Magnette (PS) is opvallend belgicistisch. Het gaat over de eenheid van het land, de federale kieskring en een groots feest voor de 200ste verjaardag van België.

Het verschil in toon met het taalgebruik van de informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) is opmerkelijk. Die hadden het over een beleid op maat van de regio’s gesneden. Daarmee wilden ze de N-VA paaien. Magnette gooit het over een heel andere boeg en gebruikt patriottische retoriek om de overwegend Belgischgezinde Open VLD naar paars-groen te lokken. Daarmee vertolkt hij ook een hartenkreet van het Belgische establishment: geef eindelijk een nieuw elan aan dit land. Vorm in godsnaam een federale regering om de catastrofe van nieuwe verkiezingen af te wenden en België van de ondergang te redden.

Open VLD is zeer gevoelig voor die druk Belgisch staatsmanschap te tonen. De N-VA daarentegen is er immuun voor. Het hogere doel van de N-VA-politici is niet België te redden, maar de Belgische hypotheek op Vlaanderen te lichten. Waarom zou de N-VA zich dan vrijwillig melden voor een pro-Belgische kamikazeopdracht?

IJzeren logica

Volgens die ijzeren logica evolueert de politieke machinerie langzaam maar zeker in de richting van paars-groen. Alleen de inhoud van het regeerakkoord telt, hoorden we gisteren bij Open VLD. En ook: wij werken binnen de liberale familie.

Open VLD bekijkt de regeringsvorming steeds meer vanuit een Belgisch perspectief. Het ontbreken van een Vlaamse meerderheid is dan maar een onbeduidend detail. Al is het twijfelachtig of de Vlaamse kiezer daar ook zo over denkt.

Inmiddels mag Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zich zorgen beginnen te maken. Je voelt al dat een spanning groeit met minister Bart Somers (Open VLD) in de Vlaamse regering.

Als Magnette zijn slag thuis haalt, dreigt dat een open oorlog te worden: het kibbelkabinet 2.0. Open VLD wordt dan de Belgische vijfde kolonne in de Vlaamse regering. Jambon zal veroordeeld zijn tot machteloos toezien. Want de liberalen zitten gebeiteld in de Vlaamse regering. Ze kunnen alleen worden vervangen via een alternatieve meerderheid met de socialisten of de groenen. Maar die zitten natuurlijk ook in paars-groen.