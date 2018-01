Beperk uitkeringen niet in de tijd

De werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd is een af te raden ‘bazooka’. Arbeidsmarkthervormingen moeten proberen de inactiviteit aan te pakken.

Door Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de UGent en UAntwerpen

Mijn dag kon gisteren moeilijk beter beginnen. Premier Charles Michel (MR) kondigde in De Tijd een voorjaarsoffensief aan en serieuze hervormingen van de arbeidsmarkt staan voorop. Net wat we nodig hebben om de werkzaamheid in ons land aansluiting te laten vinden bij die in Nederland en Duitsland.

Overweeg een daling van de uitkeringen voor langdurig werklozen tot net boven het leefloon. Maar we mogen ze niet in de inactiviteit duwen.

Blijft de premier op de vlakte over welke belangrijke en ‘verrassende’ hervormingen hij ziet, dan geeft Kamerlid Wouter Raskin (N-VA) een duidelijk schot voor de boeg. De beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, dat moet het worden.

Ik begrijp Raskin en andere voorstanders van die optie. In 2017 hadden in ons land ongeveer zeven op de tien 25- tot 64-jarigen een baan tegenover acht op de tien (en meer) in Nederland en Duitsland. Met kleine stapjes voorwaarts halen we zo’n verschil nooit in. Toch zie ik betere opties dan de bazooka van de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd.

Onze arbeidsmarkt combineert een lage werkzaamheidsgraad gek genoeg met een lage werkloosheidsgraad (de verhouding tussen werkzoekenden enerzijds en werkenden en werkzoekenden samen anderzijds). De verklaring voor dat fenomeen is het grote aantal inactieven in ons land. Dat zijn mensen die, wegens thuiswerk, ziekte of pensionering, niet aan de slag zijn maar ook niet actief naar een baan zoeken.

Arbeidsmarkthervormingen dienen dan ook eerder de inactiviteit in Vlaanderen en België aan te pakken dan de werkloosheid. Een beperking van de werkloosheidsuitkeringen zal geen soelaas bieden in dat opzicht. Integendeel: een verdere verschuiving van de werkloosheid naar inactiviteit valt te vrezen als langdurig werklozen terugvallen op een leefloon, met lagere verwachtingen over hun activering.

Andere wapens

Dat brengt ons bij wat het hogere doel van arbeidsmarkthervormingen moet zijn: zoveel mogelijk werkenden tot de officiële pensioenleeftijd aan de slag houden en zoveel mogelijk werklozen en inactieven weer aan het werk krijgen. Cruciaal is dat werken in alle omstandigheden meer loont dan niet-werken. Ik herinner onze regeringen wat dat betreft graag aan drie hervormingen die ze eerder hebben overwogen maar niet doorgevoerd.

Het lijkt ook aangewezen om op alle beleidsniveaus in kaart te brengen welke indirecte kosten die een baan meebrengt naar beneden kunnen.

Als werken meer loont dan niet-werken, moet elke gewerkte dag om te beginnen meer bijdragen aan de pensioenopbouw dan een niet-gewerkte. Uitzonderingen bij een ziekte en kortdurende werkloosheid zijn mogelijk, maar ik zie geen reden om die logica niet te volgen voor 50-plussers, wat thans de uitkomst op federaal niveau lijkt te zijn.

Het lijkt ook aangewezen om op alle beleidsniveaus in kaart te brengen welke indirecte kosten die een baan meebrengt naar beneden kunnen. Door de kosten voor werkkledij, mobiliteit en (extra) kinderopvang kan, zeker voor laagopgeleiden, het financiële voordeel van werken tegenover niet-werken beperkt zijn. Als onze regering(en) dus praten over mobiliteitsbudgetten en hervormingen van de kinderopvang, dienen ze telkens dezelfde kant te kiezen: die van werken aantrekkelijk maken. Een concreet voorbeeld: geef ouders die werken een absolute voorrang bij de kinderopvang. Dat mag geen dode letter blijven in het Vlaams regeerakkoord .

Sterker degressief

Ten slotte pleit ik voor een alternatieve hervorming van de werkloosheidsuitkeringen: maak ze sterker degressief. Wie werkloos wordt, krijgt momenteel een uitkering van ongeveer 65 procent van het loon dat hij verdiende als werkende. Na drie maanden begint die uitkering zachtjes te dalen. Dat strookt niet met wat de uitkeringen zouden moeten doen: werklozen alles op alles laten zetten om weer duurzaam aan de slag te gaan.

Na pakweg zes maanden werkloosheid wordt het noodzakelijk de hete adem van een terugval in het inkomen te voelen.

Enerzijds is de uitkering te laag tijdens de eerste maanden, zodat sommige werklozen zich geforceerd voelen om snel om het even welke baan te aanvaarden. Anderzijds moeten de werkloosheidsuitkeringen na die eerste maanden forser dalen dan nu. Na pakweg zes maanden werkloosheid wordt het noodzakelijk de hete adem van een terugval in het inkomen te voelen.

Wat mij betreft kan een daling van de uitkeringen voor langdurig werklozen tot net boven het leefloon worden overwogen. Hen in de inactiviteit duwen kunnen we ons echter niet permitteren. Als de maatschappij niet meer in de activering van langdurig werklozen gelooft, waarom zouden zij dat dan nog doen?