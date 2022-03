Berging kernafval is echte werf van de eeuw...

De geologische berging van het kernafval is een cruciaal puzzelstuk om het nucleaire hoofdstuk definitief af te sluiten. Maar een beslissing blijft uit.

De kogel is door de kerk. Eindelijk. De uitfasering van de huidige generatie kernreactoren gaat dit najaar definitief van start en is hoogstwaarschijnlijk in december 2035 afgerond. De uitbater is volop bezig de ontmanteling van de kernreactoren, die nu een voor een worden stilgelegd , tot in het kleinste detail voor te bereiden. Maar om dit nucleaire hoofdstuk definitief af te sluiten ontbreekt één puzzelstuk. Het langlevende en hoogactieve kernafval moet geologisch worden geborgen, en daarvoor blijft het wachten op een regeringsbeslissing.

De auteur

Manuel Sintubin is geoloog aan het departement aard- en omgevingswetenschappen van de KU Leuven.

Oosterweel wordt weleens de werf van de eeuw genoemd, zeker door Antwerpenaren. Maar eigenlijk is Oosterweel peanuts in vergelijking met de echte werf van de eeuw. Dat kan je zelfs letterlijk nemen. Deze werf zal zo goed als een volledige eeuw in beslag nemen, en overstijgt dan ook de politieke vluchtigheid. Herinnert u zich nog de regering-Theunis I van katholieken en liberalen die ons land tussen 1921 en 1923 bestuurde? Waarschijnlijk niet. Als binnen een eeuw de geologische berging wordt afgesloten, zal ook de regering-De Croo I een vage herinnering zijn.

Toch is het aan deze regering om ook deze knoop door te hakken. Ook in dit dossier wordt de beslissing al te lang van regering naar regering doorgeschoven, terwijl alles op tafel ligt om een wetenschappelijk onderbouwde beslissing te nemen. De federale minister van Energie moet het voorstel voor ‘een systeem van geologische berging op het Belgische grondgebied’ van NIRAS bekrachtigen.

Zeven jaar blessuretijd

De geologische berging, internationaal beschouwd als de meest duurzame oplossing voor langlevend en hoogactief kernafval, vormt het ultieme sluitstuk van de kernuitstap. Eigenlijk zitten we hier ook al zeven jaar in blessuretijd. Al in 2015 verwachtte Europa een antwoord op de vraag naar het langetermijnbeheer van ons langlevend en hoogactief kernafval, zodat toekomstige generaties van die nucleaire erfenis zouden worden gevrijwaard.

Zodra de federale regering het concept van geologische berging heeft bekrachtigd, kan de ‘werf van de eeuw’ eindelijk worden opgestart. Bedenk dat we dit jaar veertig jaar wetenschappelijk onderzoek in het ondergrondse laboratorium HADES in Mol vieren. De wetenschap is dus klaar. In een eerste fase moet nu een uitgebreid maatschappelijk debat tot een of meerdere potentiële bergingssites leiden. Vervolgens kan worden overgegaan tot sitespecifiek geologisch onderzoek en het uittekenen van een sitespecifiek ontwerp. In de tweede helft van deze eeuw kan dan worden gestart met de bouw en exploitatie van de bergingssite. In de eerste decennia van de 22ste eeuw kan de ‘werf van de eeuw’ worden afgerond met de finale sluiting van de geologische bergingssite.

Aanspreekpunt voor iedereen

Toch kunnen we iets leren uit Oosterweel. Een complexe werf op het snijvlak van wetenschap, technologie, politiek en maatschappij heeft nood aan een onafhankelijke intendant, die het gezicht van die ‘werf van de eeuw’ wordt. Andere inspirerende voorbeelden zijn de Vlaamse bouwmeester, de coronacommissaris en de Antwerpse klimaatregisseur.

Een intendant zou van deze werf ook een langdurig educatief project kunnen maken.

Dat onafhankelijke team brengt alle belanghebbenden samen: van de kernafvalbeheerder NIRAS en de nucleaire waakhond FANC, over wetenschappers en overheden tot burgers. Het verzamelt alle relevante wetenschappelijke en technologische kennis. En bovenal is het team het aanspreekpunt voor iedereen die met vragen zit over deze werf: burgers, milieuorganisaties, beleidsverantwoordelijken.

Bovendien kan de intendant van deze werf ook een langdurig educatief project maken, als good practice van het rentmeesterschap dat wij mensen verplicht zijn tegenover toekomstige generaties en onze planeet. Natuurlijk mogen we niet dezelfde fout maken als bij Oosterweel. Een werf die een eeuw in beslag neemt, moet altijd kunnen inspelen op wetenschappelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dat ligt blijkbaar toch moeilijk bij Oosterweel. Een adaptieve systeemaanpak is dan ook essentieel. De intendant moet daarvoor garant staan.