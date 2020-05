Beslissen niet te beslissen is geen oplossing voor berging kernafval...

Voor het probleem van het kernafval ziet Groen/Ecolo Nederland als gidsland. Dat komt neer op beslissen niet te beslissen. Het is niet aan onze kleinkinderen om onze nucleaire erfenis op te ruimen, dat is aan ons. En dat doen we door te kiezen voor een geologische berging.

Stel u voor dat een partij voorstelt een beslissing over het nemen van noodzakelijke maatregelen in de strijd tegen de klimaatopwarming uit te stellen tot 2030 om ruim tijd te voorzien voor een grondig maatschappelijk debat over die maatregelen, en alle ruimte te geven aan nieuwe wetenschappelijke inzichten, internationale ervaringen en vooruitgang. U kunt zich wellicht de reactie vanuit de groene politieke hoek voorstellen. Moord en brand zou geschreeuwd worden over het onverantwoordelijk uitstelgedrag. Net dat doet Groen/Ecolo zelf in het dossier van ons langlevend en hoogactief kernafval.

Schermvullende weergave ©rv

U weet allicht - of zou het moeten weten als de media er wat meer aandacht hadden aan besteed - dat er een publieksraadpleging loopt, georganiseerd door de NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen), over een eindbestemming voor het hoogactieve en/of langlevende afval in België. NIRAS stelt aan de federale regering voor te kiezen voor een 'systeem van geologische berging op Belgisch grondgebied'. Tot op heden heeft de federale overheid geen beslissing genomen met betrekking tot het langetermijnbeheer van ons kernafval, iets dat ze volgens een Europese richtlijn eigenlijk al in 2015 had moeten doen.

Er bestaat een wetenschappelijke consensus in de internationale gemeenschap dat een geologische berging de meest duurzame oplossing is om het langlevende en hoogactieve kernafval voor een tijdsspanne van honderdduizenden jaren - wat elk menselijk, laat staan politiek tijdskader met enkele grootteordes overstijgt - te isoleren van de biosfeer. Nu werk maken van een geologische berging verzekert dat we onze achterkleinkinderen en alle daaropvolgende generaties niet met onze nucleaire erfenis opzadelen.

Maar niet zo voor Groen/Ecolo. Tegen de wetenschappelijke consensus - en internationale wetgeving - in, verwerpen ze de optie van geologische berging en kiezen ze ervoor elke beslissing uit te stellen tot na 2100. U leest het goed, niet voor tien jaar, maar voor tachtig jaar. Voor die keuze lieten ze zich inspireren door Nederland, dat ook voor de 'oplossing' van het niet-beslissen heeft gekozen. Laat het maar aan onze kleinkinderen om een oplossing te bedenken. Ondertussen steken we ons hoofd in het zand. Dat zou je toch niet verwachten van een partij die intergenerationele solidariteit, de kern van duurzaamheid, hoog in het vaandel draagt?

Alternatieven

Groen/Ecolo kiest voor een langdurige opslag van het kernafval, met alle risico’s en kosten van dien. Ze vinden dat er nood is aan een grondig maatschappelijk debat. Alleen kan de vraag gesteld worden of je 80 jaar nodig hebt voor een maatschappelijk debat. Hoe houden ze de interesse in de kernafvalproblematiek levendig na 2025, wanneer de kerncentrales allemaal gesloten zijn, laat staan wanneer de kerncentrales volledig ontmanteld zijn?

Bovendien vinden ze dat alle alternatieven moeten worden onderzocht. Als je vraagt naar die alternatieven, blijft het oorverdovend stil. Hopen ze op een of ander wetenschappelijk-technologische 'deus ex machina' waarmee we het kernafval kunnen wegtoveren? Of kiezen ze voor een zeeberging? Of schieten we het kernafval de ruimte in?

Je zou Groen/Ecolo er bijna van verdenken dat ze er uit strategische overwegingen alles aan doen dat zoveel mogelijk op de lange baan te schuiven en het prijskaartje te doen oplopen door NIRAS tot een een ad hoc kortetermijnbeheer te dwingen.