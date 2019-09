Beste beleidsmakers, deze keer mogen we de technologische trein niet missen

Digitalisering is een Europese topprioriteit. In ons land verhinderen versnipperde bevoegdheden en politieke belangen een coherent ambitieus digitaal beleid en één allesomvattende strategie. Maar stilstaan is achteruitgaan.

Door Mieke de Regt, expert Digitale Eenheidsmarkt bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU. Schrijft in eigen naam.

Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitster van de Europese Commissie, benoemde de Deense Margrethe Vestager tot uitvoerend vicevoorzitter, bevoegd voor digitaal beleid. Dat de portefeuille naar een vicevoorzitter gaat, illustreert dat digitaal beleid hoog op de politieke radar staat.

Waar digitale beleidsdiscussies ooit beperkt bleven tot ICT-experts, regelgevers en de ministers van Economie, maken digitale thema’s in toenemende mate deel uit van het strategisch overleg op het niveau van staatshoofden en regeringsleiders. Technologie verschuift de internationale machtsbalans en is een kernthema in internationale handelsonderhandelingen en buitenlands beleid.

De verhitte concurrentie met de VS en China noopt Europa en zijn lidstaten tot een strategische aanpak om van technologische ontwikkelingen opportuniteiten te maken. Von der Leyen heeft van digitalisering een horizontale topprioriteit gemaakt. Haar aanpak komt uit de vaststelling dat digitalisering de hele economie ten goede komt, maar enkel kan slagen als verschillende beleidsinstrumenten in dezelfde richting werken. Het slim aanwenden van de digitale transformatie in industrie, energie, klimaat, mobiliteit, onderwijs, landbouw, veiligheid en openbaar bestuur is een stap naar een efficiëntere, welvarender en duurzamere maatschappij.

Er gaapt een kloof tussen de Europese aanpak en de Belgische realiteit.

Er gaapt echter een kloof tussen de Europese aanpak en de Belgische realiteit. Onze complexe staatsstructuur met bijbehorende bevoegdheidsverdeling maakt het erg lastig om sectoroverschrijdend te werk te gaan en een visie uit te stippelen over alle beleidsdomeinen heen. De gevestigde belangen kunnen verschillen per deelstaat, waardoor de neuzen niet altijd in dezelfde richting wijzen. Dat mag een gedeelde Belgische visie op de digitale transitie en het prioritair stellen ervan niet in de weg staan.

Digital Belgium

België heeft er als open en gedigitaliseerde economie alle belang bij om daar sterk op in te zetten, maar wordt in snelheid genomen door andere landen. De jongste Digital Economy and Society Index rangschikt ons land op de 9de plaats in de EU. Beter dan het gemiddelde, maar we gaan jaar na jaar achteruit. Nochtans was het bij de lancering van de Digital Belgium-strategie in 2015 de ambitie om in de top drie te geraken. Ons land bezit troeven, zoals supersnel internet, experts in hoogtechnologische domeinen, uitstekend onderwijs en techbedrijven. We worstelen echter met een tekort aan digitale vaardigheden op de arbeidsmarkt, aan ICT-afgestudeerden en aan digitale openbare diensten.

Voor de digitalisering graag geen 6 of 7 plannen, zoals het Belgische klimaatplan dat we bij Europa indienden.

We riskeren nog meer achterop te geraken. De lancering van 5G is voor onbepaalde duur vertraagd door de onenigheid over de verdeling van de inkomsten tussen de federale overheid en de gemeenschappen. De rest van de wereld en onze directe buren zetten juist hard in op 5G. België riskeert een van de laatste EU-landen te worden met een 5G-infrastructuur. Door het snelle tempo van de digitale ontwikkeling betekent stilstand achteruitgang. Daardoor lopen onze bedrijven kansen mis en verliezen ze concurrentiekracht.

Silodenken

De regeringsonderhandelingen zijn een niet te missen kans om het digitaal beleid hoog op de agenda te plaatsen. De Digital Belgium-strategie en de respectieve gewestelijke strategieën verdienen een update. De nieuwe regeringen moeten een coherente digitale langetermijnstrategie uitwerken in overeenstemming met de Europese aanpak. Geen enkel kabinet of administratie kan een succesvolle digitale transitie zelf implementeren. Het vergt een nauwe samenwerking en een fundamentele paradigmashift in de manier waarop overheidsdiensten werken. Ze moeten het silodenken doorbreken.

Voor inspiratie moeten we niet ver zoeken. De ministers Alexander De Croo en Philippe De Backer gaven al een eerste voorzet. Hun AI4Belgium-programma bevat aanbevelingen om België op de kaart van de artificiële intelligentie (AI) te zetten. Dat plan is maar één stukje van de puzzel die de diverse Belgische overheden moeten leggen om tot een digitale strategie te komen. Graag geen zes of zeven plannen, zoals het Belgisch klimaatplan dat we indienden bij Europa.