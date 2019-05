Beste pensioenbeleid is goed arbeidsbeleid

De effectieve loopbaanduur optrekken moet voorrang krijgen op de koppeling aan de levensverwachting. Maar focussen op één - op zich positief - element uit een geheel van noodzakelijke hervormingen dreigt sowieso meer kwaad dan goed te doen

Door Etienne de Callataÿ, hoofdeconoom Orcadia Asset Management, en Philip Neyt, pensioenexpert, senior advisor Algemene Pensioengroep Nederland en voorzitter van PensioPlus, de Belgische vereniging van bedrijfs- en sectorpensioenfondsen. Ze schrijven in eigen naam.

De regering-Michel heeft de wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken naar respectievelijk 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030. De huidige pensioenleeftijd van 65 jaar is - althans voor mannen - sinds het ontstaan van de naoorlogse sociale zekerheid niet gewijzigd.

Is het een goed idee om die leeftijd te koppelen aan de levensverwachting? In theorie wel. Stel dat de levensverwachting stijgt naar 120 jaar. Dan wordt het moeilijk je voor te stellen dat we een fatsoenlijk pensioen kunnen blijven voorzien voor de gepensioneerden, terwijl ze talrijker zijn dan de actieven. Een dynamische band tussen de officiële pensioenleeftijd - of beter, de loopbaanduur - en de levensverwachting creëert een evenwicht tussen loopbaanduur en pensioen, wat bijdraagt tot de billijkheid tussen de generaties.

Maak één minister bevoegd voor werk en pensioenen.

De automatische koppeling heeft twee beperkingen. Ten eerste kan ze niet worden gemaakt zonder rekening te houden met verschillen in levensverwachting. Als de levensverwachting van de gemiddelde Belg sterk stijgt, maar voor bouwvakkers gelijk blijft, is het dan aangewezen de pensioenleeftijd of de lengte van de carrière te verhogen voor iedereen? We kunnen dat maar overwegen mits een aangepast mechanisme erover waakt dat de verhoging niet speelt voor groepen van wie de levensverwachting (in goede gezondheid) achterloopt. De discussie over de zware beroepen is evenwel gestrand. Er bestaat wel een systeem van arbeidsongeschiktheid maar dat komt te laat tussen, wanneer een werknemer niet langer in staat is te werken.

De tweede beperking hangt samen met de behoefte aan vaste ijkpunten voor ons pensioen. Het succes van MyPension maakt duidelijk dat de Belg op voorhand het bedrag van zijn toekomstig pensioen wil kennen.

De commissie-Vandenbroucke werkte een puntensysteem voor het pensioen uit. Een van de grootste struikelblokken daarbij is dat een werknemer op pakweg 50 of 60 jaar het bedrag van zijn toekomstig pensioen niet kent, omdat de waarde van een punt niet op voorhand gekend is. Mensen worden onzeker als geen vooraf vastgestelde cijfers beschikbaar zijn. Nochtans garandeert de schijnbare zekerheid van een bedrag in euro’s de koopkracht van ouderen niet. Het is ook niet zeker dat dat absolute bedrag volstaat voor het betalen van een rusthuis.

Mensen willen - wanneer ze bijvoorbeeld 45 of 55 jaar oud zijn - ook weten hoeveel jaar ze nog moeten werken voor ze met pensioen kunnen gaan. Blijft de verhouding tussen het aantal gepensioneerden en actieven stijgen, dan kan je de pensioenleeftijd alleen behouden als je de pensioenbedragen dermate verlaagt dat blijven werken sociaal onvermijdelijk wordt.

Vandaag bedraagt de werkelijke loopbaan gemiddeld 33 jaar en werkt maar 10 procent van de beroepsbevolking tot 65 jaar. De prioriteit is dus de effectieve duurtijd van de loopbaan te verhogen, met werknemers die in goede gezondheid verkeren, gemotiveerd zijn en beschikken over aangepaste competenties voor de arbeidsmarkt. Daarbij zijn mobiliteit op de arbeidsmarkt, herinschakeling van werklozen, continue opleiding, en de psychische en fysieke gezondheid van werknemers heel belangrijk, net als hun duurzame inzetbaarheid in tijden van digitale transformatie.

Het beste pensioenbeleid bestaat uit een goed arbeidsbeleid. Daarom houdt het steek dat één minister bevoegd is voor werk en pensioenen.