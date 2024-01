Beste politici, vertel een hoopvol verhaal...

In het verkiezingsjaar 2024 is het belangrijk direct contact te zoeken met de kiezer.

Het schitterende succes van de Warmste Week en de dit jaar opvallend feestelijke versieringen van onze huizen met kerstmannen, hertjes en lichtjes in alle mogelijke tinten verraden hoezeer mensen op zoek zijn naar menselijke warmte, ook wel ‘sociale veiligheid’ genoemd. Allicht om het angstige beeld dat de wereld vol gevaren zit beter door te komen. Alle indicatoren geven aan dat de wereld de jongste 30 jaar beter is geworden. Toch ziet een op de twee Vlamingen dat helemaal niet zo. We voelen ons slecht, eenzaam, niet beschermd. Beste kandidaat-politici voor de federale, Vlaamse, Europese en later dit jaar ook nog eens lokale verkiezingen. U kunt binnenkort aan bijna 5 miljoen Vlaamse kiezers vertellen hoe we die samenleving de komende jaren en daarna beter en gelukkiger kunnen maken. Enkele suggesties.

Beloof meer cafés. Maak u bijzonder populair door alle vormen van ontmoeting zoals buurtfeesten, stoeten, culturele events, scholen, verenigingen, kleine buurtwinkels... onredelijk fors te steunen. We hebben grote nood aan ‘publieke sociale plaatsen’ waar we ons veilig voelen en iedereen vertrouwen. Steun ook burennetwerken zoals Accolage in Brussel. Zij halen geïsoleerde ouderen uit hun eenzaamheid. De wereld verbeteren kan ook in elke straat. Geef wijkagenten, postbodes en het gemeentepersoneel tijd voor een babbeltje. Kletsen en grappen maken zonder dat het moet opbrengen. Vereer vrijwilligers, zoals u weet de lijm van onze samenleving.

Laat treinen, trams en bussen naar alle uithoeken van het land rijden. Iedereen heeft recht op bereikbaarheid.

Garandeer dat alle openbare ruimtes toegankelijk zijn voor mindervaliden. Laat treinen, trams en bussen naar alle uithoeken van het land rijden. Iedereen heeft recht op bereikbaarheid. Ook het platteland, de boeren hebben al genoeg te verduren. Maak de publieke diensten toegankelijker via veel betere digitale applicaties (het is soms een hel) én via gewoon menselijk contact (een mens aan het loket). Kunt u ook aandringen bij banken, energieleveranciers, telecombedrijven en dienstverleners allerhande om dat persoonlijk contact dringend te herstellen?

Vertel een hoopvol verhaal. Laat ons stoppen voortdurend te kappen op elkaar, vijanden te maken en te roepen wiens schuld het allemaal is. Het is niet te geloven hoeveel politici cynisch zijn en giftig spreken. Er is grote nood aan betekenisvolle politici die perspectief bieden. Alleen een positief tegenverhaal kan het extremisme de wind uit de zeilen halen. Milieu bijvoorbeeld. We moeten ons gedrag veranderen. Oké, maar vertel eens een verhaal à la Flanders Technology indertijd: de handdruk tussen de menselijke en de technologische hand. Mensen betrekken en draagvlak creëren voor een vernieuwde toekomst. Vertel hoe een duurzame en inclusieve wereld vol AI, innovatie en creativiteit er voor onze kinderen zal uitzien.

Wat uw eigen campagne betreft, doe gerust die ouderwetse huisbezoeken. Mensen zullen u met open armen ontvangen, want ze zien niemand meer. Campagnes op de sociale media bereiken veel volk, maar blijven oppervlakkig en afstandelijk. Zeg eens iets positiefs over andere kandidaten. Durf eens niet te antwoorden als u het antwoord niet weet. Het maakt u menselijk! Wees eerlijk, dat gaat pas opvallen. Gebruik humor en zelfrelativering. Het zijn levensnoodzakelijke ijsbrekers, zeker in donkere periodes.

Bel eens met iemand die u haat. Laat u inspireren door de podcast 'Conversations with people who hate me' van de Amerikaanse kunstenaar Dylan Marron. Hij was het slachtoffer van felle haatcampagnes, maar belde zijn haters complexloos op. U zult zoals Dylan ontdekken dat 9 op de 10 van die haters u toch graag zien. Ze zullen zich excuseren, want ze hadden een zware tegenslag, voelden zich rot. Veel mensen zijn gefrustreerd omdat ze zich als mens niet gewaardeerd voelen. Mensen zwijgen en kroppen op. U kunt luisteren, actie nemen én kiezers winnen.

In een opinie stellen Jan Danckaert en Alicja Gescinska voor een erecode van oprechtheid voor alle politici en leiders in te voeren om de waarheid te herwaarderen. Een superidee. Misschien moeten alle media, de publieke omroep op kop, de kiezers helpen de leugenachtige slogans van politieke partijen te doorprikken en de waarheid van hun programma bloot te leggen. Wat zit er echt in de doos als het verpakkingspapier verwijderd is?

Bij de jongste Nederlandse verkiezingen schitterde de extreemrechtse politicus Geert Wilders (PVV) met de slogans 'De Nederlander terug op 1' en 'Meer geld in uw portemonnee'. Maar wat zat daar onder? Geen gendermaatregelen meer, geen diversiteitsgeneuzel, geen cultuursubsidies, Europese Unie is overbodig, 80 jaar vrede weg daarmee, terug naar fossiele brandstoffen, geen Europees geld voor kinderopvang. We hebben een instantie nodig die de waarheid zichtbaar maakt. ‘Het uur van de waarheid’ en ‘Factcheckers’ ontmaskeren nu al fake news. Zoals onlangs het verhaal van luxeboten die migranten zouden opvangen. Het werd sluw geretweet, maar het was een leugenachtig verhaal.