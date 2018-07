Beste regering, graag doordacht hervormen

De Vlaamse regering heeft op haar laatste ministerraad in 20 uur tijd 180 dossiers afgehaspeld. Het ene voorstel is al minder doordacht dan het andere. Een ‘historische hervorming’ kan je dit niet noemen. Reserveer die term maar voor een substantiële daling van het overheidsbeslag en de belastingdruk.

De Vlaamse regering noemt zichzelf de grootste hervormingsregering ooit en wilde dat bewijzen door onder meer een verbod af te kondigen op de verkoop van stookolieketels… tegen 2021, de uitwerking van een ‘slimme’ kilometerheffing… in het beste geval tegen 2024 of 2025, en een betonstop tegen…2040.

Hoe vaak hebben we al niet meegemaakt dat termijndoelstellingen worden aangekondigd, maar dat er nagenoeg niets gebeurt tot aan de vooravond van de vervaldatum?

Om die voorstellen erdoor te krijgen moest minister van Omgeving Joke Schauvliege wel het idee van statiegeld opgeven. Dat zou er alleen komen als de industrie er niet in slaagt 65 procent van alle soorten plastic in te zamelen en te recycleren...tegen 2023.

Dat geeft menige waarnemer de indruk dat de regering vooral uitpakt met zaken die niet zij maar haar opvolgers moeten waarmaken. Toegegeven, een strategische visie die de eigen regeerperiode overschrijdt, is fundamenteel voor de kwaliteit van het beleid. Maar daar zijn minstens twee voorwaarden aan verbonden.

Concrete acties

Ten eerste moeten onmiddellijk concrete acties in voege treden die tot gevolg hebben dat de doelstellingen tegen de beloofde datum werkelijk gerealiseerd kunnen worden. Hoe vaak hebben we al niet meegemaakt dat termijndoelstellingen aangekondigd worden, maar dat er nagenoeg niets gebeurt tot aan de vooravond van de vervaldatum? Zaken verordenen is één ding, maar je moet er ook over waken dat die werkelijkheid worden.

Bovendien kunnen beslissingen grote gevolgen hebben voor talloze betrokkenen. Dan is het ook zaak om te maken dat zij daarbij begeleid worden. Neem de stookoliesector. Die krijgt als resultaat van de regeringsmarathon van 20 uur te horen dat de overgangstermijn met 14 jaar wordt ingekort. Als de gevolgen van snel gecommuniceerde maatregelen niet opgevangen worden, kunnen ze tot resultaat hebben dat de maatregelen zelf sneuvelen. Ook daar hebben we in dit land al te veel voorbeelden van gezien.

De tweede voorwaarde is dat de beslissingen wel degelijk goed doordacht zijn. Als warmtepompen in de plaats moeten komen van de huidige ketels die werken op fossiele brandstoffen, dan is het wel essentieel te weten waar de elektriciteit vandaan komt om die warmtepompen aan te drijven.

Circulair

In heel wat ecologische dossiers wordt erg gefocust op de voordelen die de hervorming oplevert, maar te weinig op de obstakels die overwonnen moeten worden.

Zo is een ander paradepaard van de Vlaamse regering haar beleid voor de circulaire economie. De opportuniteiten die voortvloeien uit zuiniger en verstandiger omspringen met grondstoffen en minder verbruiken zijn evident. Er zijn echter wel wat knelpunten te overwinnen. Zo is het een hele klus om de volledige levenscyclus van een product te analyseren. Vaak voldoet de eerste generatie vernieuwende producten niet maar moet worden gerekend op het doorlopen van een leercurve.

Heel wat economische en technische systemen functioneren in onze complexe economie alleen maar als ze een kritische drempel overschrijden, als er een zekere schaalgrootte is. Ook dat realiseren is een grotere uitdaging dan vaak wordt toegegeven. Veel ecologische doelen zullen alleen maar gerealiseerd kunnen worden door het ontstaan van nieuwe verdienmodellen.

We slagen er vaak wel in om minder vervuilende, meer ecologische producten te maken, maar de ecologische winst verdwijnt in het niets als er een veel groter volume van het product op de markt komt.

Het beleid heeft zich ook al vaak verkeken op zogenaamde reboundeffecten. We slagen er vaak wel in om minder vervuilende, meer ecologische producten te maken, maar de ecologische winst verdwijnt in het niets als er een veel groter volume van het product op de markt komt. Vandaag stoot een auto veel minder CO2 uit dan vroeger, maar er rijden veel meer auto’s en op die manier wordt die ecologische winst minstens deels tenietgedaan. Die reboundeffecten wordt in ecologisch beleid zelden voldoende meegenomen.

Er wordt van de overheid verwacht dat ze een visie op lange termijn ontwikkelt. De meeste dingen die we vandaag kennen, staan nog niet helemaal op punt. De overheid moet die vooral laten rijpen, en mag dan geen voortijdige keuze maken voor één optie. Als ze dat doet, ontneemt ze de andere spelers alle kansen. Daarmee sluit ze veel meer deuren dan dat ze er opent. Terwijl juist heel veel dingen nog in beweging zijn en we veel ruimte nodig hebben voor trial and error.

Voor onze ecologische toekomst is het vooral essentieel dat er voldoende ruimte is voor experimenteren en uitproberen. Dat moet dan wel gepaard gaan met evalueren en tijdig bijsturen.

Compromis

Een laatste woord over de communicatie, waarin de termen ‘historisch’ en ‘mega’ elkaar nogal snel opvolgden. Wat er concreet op tafel ligt, is een politiek compromis dat de Vlaamse regering heeft gesloten door in 20 uur tijd 180 dossiers af te haspelen tijdens de laatste ministerraad voor haar zomervakantie. Doordat Schauvliege een reeks dossiers had opgespaard om nu te beslissen, kreeg de ‘megaministerraad’ meteen een groen tintje.