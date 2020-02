Beton gieten in het Midden-Oosten

Het Amerikaanse vredesplan voor het Midden-Oosten ambieert niet veel meer dan het status quo te betonneren. Vrede in de regio zal het niet brengen.





De Verenigde Staten hebben het Midden-Oosten niet meer zo hard nodig als vroeger. Naarmate de Amerikaanse energieproductie is gestegen, zijn de VS zich beginnen los te weken uit de regio, zoals gebeurt met Irak, Syrië, Jemen en Libië. En zonder die behoefte om de vrede in het Midden-Oosten te bewaren om hun energiebelangen veilig te stellen, hebben de VS nu de luxe dat ze kunnen kiezen welke strijd ze de moeite vinden. Onlangs heeft dat geleid tot een vredesplan voor het Midden-Oosten tussen Israëli’s en Palestijnen dat veel meer pro Israël is dan eender welke Amerikaanse regering ooit heeft voorgesteld.



Israël demoniseren heeft niet langer de grote politieke impact die het ooit had.

Het voorstel oogst dan ook veel kritiek. Mocht vrede het eerste beoogde doel zijn, dan had het team van president Donald Trump beide partijen erbij betrokken, en niet alleen Israël. De beslissing om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verhuizen bracht een mogelijke deelname van de Palestijnen al een fatale klap toe.

Maar dat is net het punt. Dit voorstel is niet alleen een vredesakkoord. Het heeft eerder de bedoeling het huidige status quo te betonneren. En als je het door die lens bekijkt, is het akkoord een realistische beoordeling van de huidige toestand, tot grote woede van voorstanders van een Palestijnse staat.

Als je terugblikt, werd die jongste poging om de huidige toestand te formaliseren mogelijk gemaakt door twee geopolitieke ontwikkelingen van de laatste twintig jaar. Sinds de poging van de Amerikaanse president Bill Clinton om een vredesakkoord te smeden tussen Israëli’s en Palestijnen eigenlijk.

De eerste ontwikkeling is de gestage opmars van Israël in het Midden-Oosten. De voorbije twintig jaar heeft de regio meer dan genoeg instabiliteit gekend, van oorlogen tot politieke opstanden en opzijgeschoven sterke mannen. Doorheen die ontwikkelingen is Israël blijven opstomen naar technisch en militair overwicht in de regio, gesteund door een benijdenswaardige economische groei.

En naarmate Israël machtiger is geworden, zijn ook de ultranationalisten sterker geworden. Die vinden dat de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook aan Joodse kolonisten toebehoren, en ze hebben hun nederzettingen strategisch zo neergepoot dat ze elke mogelijke toekomstige Palestijnse staat doorsnijden.

Onder premier Benjamin Netanyahu mocht de bouw van die nederzettingen doorgaan tot op het punt dat als men ze vandaag zou legaliseren (zoals het Trump-akkoord voorstelt), amper

70 procent van de Westelijke Jordaanoever zou overblijven voor een Palestijnse staat, tegenover 94 tot 96 procent in het aanbod van het Clinton-team.



Voor het grijpen

De tweede geopolitieke ontwikkeling die de VS toeliet dat soort akkoord op tafel te leggen, is verbonden met de eerste evolutie. Naarmate Israël een heuse macht is geworden in het Midden-Oosten, is het ook veel aantrekkelijker geworden voor andere Arabische landen om mee samen

te werken. Dat geldt des te meer vandaag, nu een gekrenkt Iran is beginnen uit te halen en steeds meer een bedreiging wordt voor die landen. Denk maar aan de Iraanse aanval op de Saoedische olie-installaties vorig jaar.