Betonrot in kerncentrales holt concurrentievermogen uit

De onzekerheid over de elektriciteits­bevoorrading tast ook het concurrentievermogen aan. Bedrijven dreigen twee keer de rekening te betalen. Via hun elektriciteitsverbruik en via een hogere loonfactuur. Die extra kosten kennen hun buitenlandse concurrenten niet.

Dat de loonfactuur gaat stijgen door het betonrot in de kerncentrales klinkt weinig logisch. Toch is dat het gevolg van het unieke systeem in België dat lonen automatisch koppelt aan de inflatie.

Dat systeem is verdedigbaar in tijden dat de inflatie min of meer dezelfde tred houdt als in de buurlanden en de lonen daar ook nog eens de inflatie volgen. Als een prijsschok alleen België treft, of als de buurlanden hun lonen niet aanpassen, dan zit België met een probleem. De lonen stijgen sneller dan in de buurlanden, waardoor Belgische producten duurder worden en het concurrentievermogen afneemt. Dat vertaalt zich uiteindelijk in minder werkgelegenheid in de privésector.

Het elektriciteitsdebacle toont dat duidelijk aan. De Tijd berichtte gisteren dat de stroomprijzen met meer dan 100 tot 259 euro per jaar gaan stijgen. Als we dat op een modaal gezin toepassen, komen we tot prijsstijgingen van 15 procent op de elektriciteitsfactuur en 18 procent op de gasfactuur.

In de indexkorf wegen elektriciteit en gas respectievelijk 37,9 punten 18 punten op een totale korf van 1.000 punten. De prijsstijgingen duwen de gezondheidsindex met 10 punten of 1 procent hoger. Op een loonmassa van afgerond 150 miljard euro in de privésector komt dit neer op 1,5 miljard euro extra loonkosten in België.

Dat is een loonstijging die de buurlanden niet (of in het geval van gas veel minder) kennen. Omdat zij geen problemen hebben met de elektriciteitsvoorziening, en omdat hun lonen niet automatisch gekoppeld zijn aan de inflatie. Dat betekent niet dat in de buurlanden geen loonstijging of compensatie voor de levensduurte is. Alleen zijn dat geen automatische systemen zoals bij ons.

Zou het niet beter zijn het loonvormingsproces van een wit blad te hertekenen?

De stijging van de koopkracht is maar één aspect in het loononderhandelingsproces. De draagkracht van de bedrijven is een belangrijk tweede aspect. Stijgt de olieprijs fors, dan leidt dat ook tot fors hogere energie-uitgaven. Als bedrijven de olieprijsstijging niet kunnen doorrekenen aan hun klanten, dan verdwijnt de ruimte voor loonsverhogingen.

In het buitenland kunnen werknemers dan de afweging maken tussen tijdelijk minder koopkracht maar in ruil wel het overleven van het bedrijf en dus het behoud van hun job. Die keuze kan een Belgische werknemer in tijden van crisis en hoge inflatie niet maken.

Jobs

Nederland en de Scandinavische landen bewijzen dat een slimmer loonvormingsysteem niet automatisch tot verarming hoeft te leiden. En het creëert veel meer jobs in de privésector dan bij ons. In 2008-2012 tastte het aanhouden van het blinde automatische indexeringssysteem het concurrentievermogen en de private werkgelegenheid in België zwaar aan. Met de sluiting van twee autofabrieken als triest gevolg. België verhoogde toen de lonen door een stijging van de olie-, gas- en landbouwprijzen. De buurlanden hielden veel meer rekening met de crisissituatie in de meeste bedrijven.