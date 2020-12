Betonstop of betonstop-stop?...

De Vlaamse regering besliste dat de verhardingsgraad van de open ruimte met 20 procent moet worden teruggedrongen tegen 2050. Maar de middelen voor een echte betonstop zijn nog niet voorhanden.

Ik ben ervan overtuigd dat natuur en landbouw gezamenlijke belangen hebben in de bescherming van de open ruimte. Gezamenlijk opkomen voor een open ruimte waarin land- en tuinbouwers mogen werken en hun brood verdienen, waar natuurverenigingen en private eigenaars natuurdoelstellingen realiseren, en waar velen, zeker in deze tijden, rust en ontspanning zoeken, moet mogelijk zijn. Wij reiken iedereen die bekommerd is om het behoud van de open ruimte in Vlaanderen de hand.

Het enige dat we vragen, is respect. Respect voor de landbouwers en tuinders die dag in dag uit werken in die open ruimte, vaak over generaties heen ondernemen en continu zoeken naar manieren om in te spelen op gewijzigde en wijzigende verwachtingen van maatschappij en consument. Met respect voor elkaars belangen op het terrein moet zo’n openruimtecoalitie vormgegeven kunnen worden.

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse regering de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Dat stelt dat de verhardingsgraad in de open ruimte tegen 2050 met minstens 20 procent moet worden teruggedrongen en dat de totale bestemde oppervlakte voor de openruimtebestemmingen in 2050 zowat 72,5 procent van de oppervlakte van Vlaanderen zal bedragen. Dat is de zogenaamde betonstop, nadien herdoopt tot 'bouwshift', die de open ruimte in Vlaanderen moet vrijwaren voor landbouw, natuur en zachte recreatie zoals wandelen en fietsen.

Met veel tromgeroffel kondigden de Vlaamse meerderheidspartijen onlangs een akkoord aan over die betonstop. Het akkoord beperkt zich echter tot het instrumentendecreet en een regeling voor de woonuitbreidingsgebieden. Positief alvast is dat het instrument van convenant-contract dat nieuwe functiewijzigingen in het agrarisch gebied mogelijk zou maken voor meergezinswoningen of voor zonevreemde economische activiteiten wordt geschrapt. Nieuwe zonevreemde mogelijkheden veroorzaken een opwaartse prijsspiraal en kunnen zo het agrarisch gebied verder onder druk zetten. Ook kan worden toegejuicht dat er na maanden een akkoord werd bereikt over de wijze waarop compenserende vergoedingen (onder meer de planschadevergoeding) worden berekend, waarbij eigenaars integraal zullen worden vergoed.

Een strategische visie zonder beleidskader open ruimte is een lege doos.

Toch is de vraag of er nu al kan worden gesproken over een akkoord over de betonstop. Er is nog heel wat werk aan de winkel. Momenteel is het nog altijd wachten op het BRV waarvan alleen de strategische visie werd goedgekeurd. De uitwerking van een beleidskader open ruimte dringt zich op om de beleidsdoelstellingen voor het beschermen en vrijwaren van de open ruimte in de praktijk om te zetten. Een strategische visie zonder zo'n beleidskader is een lege doos.

Schrappen woonuitbreidingsgebieden

Ook is niet duidelijk hoe de betonstop zal worden gefinancierd. Er mag dan wel een akkoord zijn over de manier waarop de planschade berekend wordt, toch is er geen duidelijkheid over het globale kostenplaatje van de betonstop. Dat roept vragen op bij de realiseerbaarheid.

Bovendien heb ik ernstige bedenkingen of de nieuwe regeling voor de woonuitbreidingsgebieden ook effectief tot gevolg zal hebben dat die gebieden niet zullen worden ontwikkeld en de open ruimte gevrijwaard blijft.

Vlaanderen legt de regie voor het al dan niet ontwikkelen van woonuitbreidingsgebieden in handen van de lokale besturen die zowel de beleidsmatige als de financiële verantwoordelijkheid daarvoor zullen dragen. De woonreservegebieden worden onder een stolp geplaatst en zullen alleen nog kunnen worden aangesneden na een vrijgavebesluit van de gemeenteraad.

Uiteraard kunnen lokale overheden ook beslissen om de bestemming van de woonuitbreidingsgebieden te wijzigen doormiddel van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), waardoor geen mogelijkheid meer bestaat tot bebouwing. Maar dan moeten ze ook de planschade dragen. De vraag is of lokale overheden daarvoor het nodige budget hebben en of de tegemoetkomingen die Vlaanderen uittrekt via het Openruimtefonds en het op te richten BRV-fonds afdoende zijn.

De huidige mechanismen van het Gemeentefonds geven alvast niet de juiste incentives, wel integendeel. Na de gemeentelijke opcentiemen is het Gemeentefonds nog altijd de belangrijkste inkomstenbron van lokale besturen. De verdeling van de middelen uit dat fonds staat haaks op de doelstellingen van het BRV over het vrijwaren van de open ruimte. Gemeenten blijven de belangrijkste inkomsten genereren door de groei van het aantal inwoners en bedrijven. Met het landelijk karakter van een gemeente wordt slechts beperkt rekening gehouden.

De Vlaamse regering schuift de betonstop niet alleen door naar de gemeenten maar schuift hem ook zeer ver voor zich uit.

Als een soort noodrem wordt bepaald dat het Vlaams gewest voor de resterende woonreservegebieden - de gronden waarvoor in 2040 noch een gemeenteraadsbesluit tot vrijgave, noch een herbestemming door een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorhanden is - een planningsproces opstart dat moet leiden tot een herbestemming van die gronden. Pas dan is de eventuele planschadevergoeding voor rekening van Vlaanderen. De Vlaamse regering schuift de betonstop dus niet alleen door naar de gemeenten maar schuift hem ook zeer ver voor zich uit.

Voor de Boerenbond is het duidelijk : de Vlaamse regering kraait te vroeg victorie. Er is op dit moment nog geen reden is om zich op de borst te kloppen: er moeten nog heel wat bijkomende inspanningen worden geleverd om de open ruimte ook effectief op het terrein te vrijwaren voor verdere verstedelijking en het ruimtebeslag in de open ruimte terug te dringen. Te beginnen met de gemeenten die de open ruimte vrijwaren daarvoor te belonen in plaats van hen de rekening te presenteren. De betonstop lijkt helaas dus nog niet voor morgen.