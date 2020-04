Bevolking en bedrijven verdienen betere crisiscommunicatie

De bevolking en het bedrijfsleven verdienen een goed crisismanagement en een betere crisiscommunicatie.

De lockdown heeft een enorme impact op onze manier van leven. De economische activiteit is zo goed als stilgevallen en veel mensen voelen zich ontredderd. Ongeziene maatregelen moeten het coronavirus bestrijden en de volksgezondheid beschermen. Helaas is volksgezondheid meer dan alleen het fysieke welzijn van de bevolking.

Traumapsychologen voorspellen dat een aanzienlijk deel van de bevolking met posttraumatische stress te maken zal krijgen, zowel op korte als langere termijn. Door de aanhoudende onzekerheid is depressie bij 16-24-jarigen in ons land verdrievoudigd bij vrouwen en verviervoudigd bij mannen.

Het overgrote deel van de middenstand verkeert vandaag in ‘freeze modus’, en ligt angstvallig wakker of de rekeningen nog wel betaald kunnen worden. Voor tweeverdieners met schoolgaande kinderen zullen die cijfers verder oplopen door de discussies over wanneer het onderwijs daadwerkelijk herstart.

Een goed gecommuniceerd perspectief is nodig om gevoelens van angst en frustratie een plaats te kunnen geven. Maar nu gebeurt het omgekeerde.

De bevolking en het bedrijfsleven verdienen nochtans een solide crisismanagement, met duidelijke richtlijnen over hoe zij met de gevolgen van het virus dienen om te gaan. Dat is geen eenvoudige opdracht omdat ze rekening moeten houden met de juiste proporties. We hebben een crisisbeheer nodig dat niet alleen onze fysieke, maar ook onze mentale gezondheid beschermt. We moeten de juiste mix vinden tussen economie, pandemie, fysieke gezondheid en mentale gezondheid.

Zeker op dat laatste vlak slaat de Belgische regering de bal mis. Het ontbreken van een leider met professionele communicatievaardigheden leidt al weken tot frustratie en onbegrip, in het beste geval. In het slechtste geval tot stukgeslagen hoop en ontreddering.

België heeft een slechte traditie om belangrijke beslissingen te laten uitmonden in nachtelijke vergaderingen. Die werd de afgelopen weken ijverig voortgezet. Het resultaat was een belabberde communicatie van de Veiligheidsraad over de langverwachte exitstrategie. De bevolking en de bedrijven bleven verweesd achter bij zoveel haastig in elkaar gestoken powerpointpresentaties vol onverstaanbare schema's en taal- en schrijffouten. De experten die wekenlang hard hadden gewerkt aan het exitplan verdienden veel beter.

De slechte communicatie veroorzaakt twijfel en onrust. Bovendien wordt in de maatregelen zelf ook te weinig rekening gehouden met het mentale welzijn. Snelle en duidelijke communicatie, met een grote portie empathie, is essentieel voor het mentale welbevinden van mensen in lockdown. Dat bewijzen landen als Denemarken, Duitsland of Oostenrijk. Die communiceerden helder over de exitmaatregelen.

Kaduke persconferentie

Iedereen heeft nood aan een duidelijk en tastbaar perspectief. Ook mensen die doorgaans gezwind door het leven cruisen, zijn aan het einde van hun veerkracht. Het einde van hun wilskracht om hun kinderen te sussen of zelf les te geven. Het einde van hun wilskracht om alle regels netjes na te leven.

Een goed gecommuniceerd perspectief is nodig om gevoelens van angst en frustratie een plaats te kunnen geven. Maar nu gebeurt het omgekeerde. De kaduke persconferentie afgelopen week en de verwarring die erop volgde, was daarvan de beste illustratie. Een hele generatie gezagsdragers verliest in sneltempo aan moreel gezag door deze stuntelige communicatie. Ze riskeert daarmee dat noodzakelijke maatregelen niet meer zullen worden nageleefd.

Blijf weg van die powerpointpresentatie. De Nederlandse premier, de Duitse bondskanselier en de 94-jarige Britse koningin hebben getoond dat het kan.

De crisiscommunicatie van de Veiligheidsraad zal dus dringend uit een ander vaatje moeten tappen dan die van de krakkemikkige slides. Wil de echte crisismanager nu opstaan? Graag geven we haar/hem de volgende opdracht mee: doe wat nodig is op korte termijn en geef ons allen een realistisch perspectief op (middel)lange termijn. Formuleer proportionele maatregelen met een grote onderlinge samenhang. Hou maximaal rekening met de mentale gezondheid van een bevolking in crisis en verricht zo gelijktijdig een goede daad voor ons bruto binnenlands product.