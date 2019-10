Bij Nyrstar zit het venijn in de staart

Nyrstar geeft nu schoorvoetend toe dat het de investeerders wel degelijk vanaf de intrede van Trafigura heeft misleid. Dit lijkt me de aanzet voor de beurstoezichthouder FSMA en onze politieke verantwoordelijken om op te treden.

Door Kris Vansanten, managing partner Quanteus en minderheidsaandeelhouder Nyrstar

De kogel is door de kerk. Meer dan drie maanden na de algemene vergadering komt Nyrstar eindelijk met een aangepaste jaarrekening op de proppen, vergezeld van een oordeel met voorbehoud van haar commissaris. Inmiddels heeft Trafigura ongestoord de herstructurering kunnen afwerken, en bezit het nu 98% van de - rendabele - activa.

De commissaris levert een huzarenstuk af, om de kool en de geit te sparen: de jaarrekening is goedgekeurd, weliswaar met voorbehoud bij toelichtingen 39 en 42. Laten we even stilstaan bij toelichting 39, die handelt over de relatie met Trafigura.

De commissaris besluit dat men niet voldoende en geschikte controle-informatie heeft kunnen verzamelen omtrent de volledigheid van de informatie (ondanks de inzet van een leger experten, en een totaal kostenplaatje van maar liefst 1,5 miljoen euro). De conclusie luidt dat de informatie in toelichting 39 juist is, maar niet volledig. Niet zo erg, toch?

‘Marktgerelateerd’

Toelichting 39 geeft - eindelijk - meer inzicht in de commerciële overeenkomsten tussen Nyrstar en Trafigura, met name over hoe de term ‘marktconform’ (‘at arm’s length’ in het jargon) bij de bepaling van de verwerkingslonen voor zink in 2017 en 2018 werd ingevuld. Een cruciaal element, waarover jarenlang getouwtrek is geweest tussen het bedrijf en zijn externe stakeholders. En wat blijkt? Er wordt nu zwart op wit toegegeven dat de gewogen gemiddelde verwerkingslonen toegekend in 2017 en 2018 respectievelijk 37,2 en 74 dollar per ton bedroegen. Dat impliceert een commerciële korting van maar liefst 57% en 75%, in lijn met de resultaten van de Quanteus-analyse.

Een detail? Wellicht, maar wel eentje dat de belegger de voorbije jaren een slordige 200 miljoen dollar heeft gekost

De bewering van de voorbije jaren dat àlle gelieerde transacties marktconform zijn verlopen, wordt op belangrijke wijze genuanceerd. Over de hierboven vermelde tarieven wordt nu enkel nog gezegd dat ze ‘marktgerelateerd' zijn. Een korting van 75% ten opzichte van de marktprijs is inderdaad marktgerelateerd, maar lijkt niet bepaald marktconform. Enkel van ‘de commerciële voorwaarden van Trafigura’s Commerciële Overeenkomsten, die hierboven niet nader zijn toegelicht’ wordt nog beweerd dat ze ‘werden gesloten tegen marktconforme commerciële voorwaarden die gebaseerd zijn op de op dat moment geldende marktvoorwaarden.’

Een detail? Wellicht, maar wel eentje dat de belegger de voorbije jaren een slordige 200 miljoen dollar heeft gekost. Met andere woorden: het vergt een grondige lezing van de ‘kleine lettertjes’ om te beseffen dat er hier een grote bocht genomen wordt, en dat het bedrijf nu schoorvoetend toegeeft dat het de investeerders wel degelijk vanaf de intrede van Trafigura heeft misleid.

Topje ijsberg

Ook de conclusie dat er niet voldoende informatie is verzameld is minder onschuldig dan ze lijkt. Zoals vermeld in de Quanteus-analyse vermoeden we dat de aangehaalde excessieve kortingen slechts het topje van de ijsberg zijn, en dat er (veel) meer informatie nodig is om te kunnen nagaan of er ook misbruiken zijn geweest met betrekking tot bijvoorbeeld de kwaliteit van de aangeleverde zinkconcentraten, toegepaste vrachttarieven, volumeafwijkingen, en tarieven voor andere producten. Blijkbaar is deze informatie niet aangeleverd, of was ze niet geschikt.

Het zou logischer zijn geweest mocht de commissaris zich onthouden hebben, of tenminste een afkeurend oordeel hebben gegeven

Dat de commissaris ondanks deze belangrijke nuances toch een goedkeuring onder voorbehoud aflevert stemt dan ook tot nadenken. Zijn positie is echter weinig benijdenswaardig. De voorbije 7 jaar werkte hij intens samen met het management en de raad van bestuur van Nyrstar, en keurde hij de jaarrekeningen zonder voorbehoud goed. Nu tracht hij wellicht een evenwicht te bewaren tussen de belangen van de (minderheids)aandeelhouders (voor wie hij geacht wordt op te treden), Nyrstar/Trafigura (zijn broodheer), het eigenbelang (beperken van aansprakelijkheden) en het algemeen belang (wat dat dan ook moge betekenen). Geen gemakkelijke taak, en alle begrip hiervoor.

Toch zou het logischer zijn geweest mocht de commissaris zich onthouden hebben, of tenminste een afkeurend oordeel hebben gegeven. De huidige jaarrekening gaat immers uit van een situatie van discontinuïteit, terwijl een correcte toepassing van het marktconformiteitsprincipe de schuldgraad had kunnen beperken en de daaropvolgende liquiditeitscrisis, oorzaak van de discontinuïteit, wellicht had kunnen vermijden. Dit zou wellicht ook de onvermijdelijke conclusie zijn geweest mocht de commissaris wél alle benodigde en geschikte informatie hebben kunnen verzamelen.

Pineut

Eens te meer blijkt dat er wat schort aan de bescherming van de kleine belegger. Is het normaal dat die op pagina 108 en 109 van een gewijzigde jaarrekening in een gewiekst opgesteld juridisch-boekhoudkundig proza het bewijs moet vinden dat hij jarenlang misleid is geweest, om zo te kunnen concluderen dat Trafigura wellicht misbruik heeft gemaakt van zijn positie als referentieaandeelhouder van Nyrstar? Het gezond verstand zegt dat dit nonsens is.

Dit lijkt eerder voorbehouden voor institutionele investeerders dan voor de kleine belegger die zijn zuurverdiende centen investeert in onze beursgenoteerde bedrijven op basis van toegankelijke beleggersinformatie, en zo bijdraagt tot de groei van onze welvaart.

Het lijkt er steeds meer op dat de aandeelhouder die in 2015 werd binnengehaald als de grote redder van Nyrstar eerder de spreekwoordelijke stroper blijkt die met voorbedachten rade tewerk is gegaan om eerst en vooral zichzelf te verrijken en te bedienen

Het lijkt er steeds meer op dat de aandeelhouder die in 2015 werd binnengehaald als de grote redder van Nyrstar eerder de spreekwoordelijke stroper blijkt die met voorbedachten rade tewerk is gegaan om eerst en vooral zichzelf te verrijken en te bedienen. Hij laat zich daarbij vakkundig bijstaan door een huurlingenleger van advocaten en consultants die elke stap trachten te conformeren met de technische kant van de wet, of toch denken dat te doen. Maar verliezen deze raadgevers zelf niet het ruimer kader, het uiteindelijk resultaat en de ware geest van de wet uit het oog en dit ten nadele van het algemeen belang van het bedrijf en diens (minderheids)aandeelhouders? En dreigen de dienstdoende commissaris en de toekijkende overheden zelf niet verstrikt te raken in een juridisch en regelgevend kader waarin een kat haar jongen niet terugvindt, en zo te vervallen in passiviteit?

Precedent

De hamvraag is nu of naar aanleiding van de publicatie van het revisorenverslag ‘onder voorbehoud’ en de algemene vergadering begin november, de FSMA, samen met onze politieke verantwoordelijken, zich effectief gaan roeren en verder gaan optreden.

Welke effectieve bescherming is er voor minderheidsaandeelhouders in ons land in dit soort situaties, nu en in de toekomst?

Het dossier Nyrstar heeft immers een precedentswaarde van algemeen belang dat het bedrijf ver overstijgt. Welke effectieve bescherming is er voor minderheidsaandeelhouders in ons land in dit soort situaties, nu en in de toekomst? Het is mooi om allerlei regeltjes in een wet te gieten, maar als ze in de feiten weinig tot geen bescherming bieden, hoe effectief is dan die bescherming? Of schiet de wet tekort en dienen andere en nieuwe maatregelen te worden genomen?