Binnenkort kan China pas echt zelfverzekerd worden

China kon dertig jaar profiteren van de westerse voorspoed en haalt de komende tien jaar nog voordeel uit de onzekerheid in het Westen. De echte assertiviteit komt daarna.

De Chinese Communistische Partij bestaat op 1 juli 100 jaar en blaakt van zelfvertrouwen. Ook buitenlands onderzoek bevestigt dat de partij nog altijd heel veel steun geniet onder de burgers en dat secretaris-generaal Xi Jinping op handen gedragen wordt.

Het zou al te gemakkelijk zijn om dat aan propaganda toe te schrijven. De partij blijft indrukwekkende groeicijfers neerzetten, boogt op een spectaculair herstel na het uitbreken van de coronapandemie en groeit in aanzien omdat democratische grootmachten als de Verenigde Staten, Europa en India niet overtuigen.

Europese landen beperken de Chinese investeringen, maar Chinese onderzoekers hebben vaak nog vrij toegang tot spitstechnologie.

Toch gaat achter dat zelfvertrouwen enige twijfel schuil. Chinese strategen beseffen dat de gemakkelijke tijden van ongeremde toegang tot buitenlandse markten voorbij zijn en dat de weerstand beetje bij beetje groeit. De Chinese technologische groei blijft ook teleurstellen. De missie naar Mars en het nieuwe ruimtestation ten spijt zijn er voorlopig weinig echte wetenschappelijke doorbraken. Het land moet nog steeds tientallen miljarden dollars per jaar uitgeven aan buitenlandse patenten. Dat gaf Xi dit jaar toe. China is sterk en zwak tegelijk.

De partij ziet de komende tien jaar als bepalend. Ze beseft dat het moeilijk zal zijn om de verwachtingen van de Chinese middenklasse in te lossen en de ongelijkheid te beheersen. Ze beseft ook dat de spanningen met de Verenigde Staten zullen oplopen. Het antwoord is een ultieme poging om zo veel mogelijk uit de aflopende periode van globalisering te persen.

De partij zal openheid nastreven om nadien onafhankelijk te worden, spanningen met concurrenten proberen te ontmijnen om zich er later van te ontkoppelen en buitenlandse bedrijven aantrekken om ze nadien aan te kunnen vallen. De partij zal de inschikkelijkheid van andere landen tot het uiterste proberen te rekken.

Technologie

Ze kan daar weleens in slagen. Neem de toegang tot technologie, voor China zo ontzettend belangrijk. De Amerikanen hebben die deur al grotendeels gesloten, maar veel grote Amerikaanse bedrijven blijven achterpoortjes zoeken. Europese landen beperken de Chinese investeringen, maar Chinese onderzoekers hebben vaak nog vrij toegang tot spitstechnologie. Kleine landen zijn soms zelfs niet eens in staat om industriële spionage in kaart te brengen.

Soms worden buitenlandse onderzoekers ook weggekocht. Het bouwen van een ecosysteem in onderzoek en ontwikkeling kost veel tijd, maar stukje voor stukje probeert de partij de puzzel volledig te krijgen.

De partij bespeelt ook meesterlijk de afhankelijkheid van grote bedrijven. Veel buitenlandse bedrijven boeken een flink stuk van hun omzet in China en zijn niet van plan te wijken. Kijk naar de Amerikaanse investeringen. Ondanks vier jaar Donald Trump en de gespierde taal van Joe Biden zijn de Amerikaanse investeringen in China het afgelopen jaar nog eens met 14 miljard euro toegenomen.

Ook Japan en Europa blijven veel meer in China investeren dan in pakweg India. Volkswagen mikt op 15 miljard euro bijkomende investeringen in China. Die gaan doorgaans gepaard met een kennistransfer en leveren de partij een belangrijk politiek drukkingsmiddel op. Grote westerse bedrijven gaan nu al vaak in hun hoofdsteden lobbyen om China niet tegen de haren in te strijken.

Zwakte

Een ander groot voordeel is de relatieve zwakte van het Westen. De westerse samenleving is de voorbije decennia erg afhankelijk gemaakt van Chinese invoer. Via pakjesdiensten als Amazon en AliExpress zijn vele gezinnen zelfs rechtstreeks gaan invoeren uit China. Vorig jaar liep het gezamenlijke handelstekort van de EU en de VS zelfs op tot 432 miljard euro.

Het Westen lijkt vandaag even afhankelijk van Chinese ingevoerde pakjes als het tanende Qing-keizerrijk dat in de 19de eeuw was van Britse opium.

Het Westen lijkt vandaag even afhankelijk te zijn van Chinese ingevoerde pakjes als het tanende Qing-keizerrijk dat in de 19de eeuw was van Britse opium. Voorts profiteren de Chinezen enorm van het wereldwijde wantrouwen tegenover de VS. De aanwezigheid van China is voor vele landen een grotere zekerheid dan de koers van de volgende Amerikaanse president.

Voorlopig ziet het ernaar uit dat China de komende tien jaar kan profiteren van de onzekerheid in het Westen, net zoals het dertig jaar enorm profiteerde van de voorspoed van het Westen. De Chinese groei zal vertragen, maar voldoende hoog zijn om burgers ervan te overtuigen dat hun land het beter doet dan andere. De grote onzekerheid komt na die tien jaar, wanneer de Chinese economische en militaire macht die van de Verenigde Staten evenaart, wanneer de balans wordt opgemaakt van Xi Jinpings erfenis. En of die balans nu positief of negatief is, pas dan zal China echt assertief worden.

