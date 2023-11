Black Friday slaat werkelijk nergens op...

Ook in ons land kunnen handelszaken het zich niet langer permitteren Black Friday, een uit de VS overgewaaide hype, aan zich voorbij te laten gaan. Daarmee doen ze alle inspanningen om de toeleveringsketen te stabiliseren teniet.

Bevoorrading is al enkele jaren een van de grootste kopzorgen voor bedrijven. Terwijl ze nog niet zo lang geleden door de impact van covid en oorlog met tekorten kampten, maken we nu het omgekeerde mee. Omdat de consumenten door de inflatie over een kleiner budget beschikken, groeien de voorraden aan en staan de toeleveringsketens opnieuw onder druk. Alles wat in magazijnen ligt opgeslagen, slorpt geld op. En dat geld zit muurvast.

Met een toekomst die onzekerder dan ooit is, moeten bedrijven hun voorraad beter onder controle krijgen. Daarvoor kunnen ze rekenen op forecastingtools: statistische modellen die de vraag naar een artikel voorspellen. Vervolgens moeten ze die inzichten aftoetsen aan de recentste marktevoluties. Op basis daarvan moeten ze de toelevering snel bijstellen om overbodige voorraden of tekorten te voorkomen. Maar zelfs als ze daarin slagen, duikt straks weer een ander probleem op. Een probleem dat we ons grotendeels zelf aandoen.

In het slechtste geval blijf je met een grote voorraad zitten. Een voorraad die je in de weken na Black Friday met nieuwe promo’s moet wegwerken.

Onvoorspelbare piek

Vandaag besteld, morgen geleverd? Met dat soort beloftes creëren we het hele jaar door piekgedrag in de toeleveringsketen. Het voorspellen van zo’n piek is zo goed als onmogelijk. De enige oplossing is trager leveren om de piek uit te vlakken, maar dan dreigen klanten naar de concurrentie over te lopen. Om een goede service te blijven garanderen, moeten bedrijven hun voorraad dus andermaal uitbreiden.

Vanuit dat perspectief slaat Black Friday werkelijk nergens op. Retailers stimuleren consumenten om op dezelfde dag massaal bestellingen te plaatsen. Het gevolg is een gigantische, nauwelijks te verwerken piek. Natuurlijk kan je bij promoties wel ergens voorspellen waar de piek zal vallen, maar dan nog weet je niet hoe hoog die precies zal zijn. In het slechtste geval blijf je met een grote voorraad zitten. Een voorraad die je in de weken na Black Friday met nieuwe promo’s moet wegwerken.

Terwijl de toeleveringsketen zich het hele jaar door inzet om zo stabiel mogelijk te werken, doen we al die inspanningen in één dag teniet. Met een megapiek die de supplychain volledig ontwricht.

Eigenlijk is Black Friday een vorm van hyperkapitalisme. Klanten kopen dingen die ze niet nodig hebben (en waar ze geen budget voor hebben) en bedrijven investeren enorme bedragen in hun voorraad. Weg met Black Friday dus.