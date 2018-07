Boeren snakken naar regen, maar nog meer naar beter waterbeheer

Water is levensnoodzakelijk voor de land- en tuinbouw. Laat de dreigende schaarste een stevige oproep zijn om samen te zorgen voor werkbare oplossingen. Dat vergt onmiddellijk actie en een integrale aanpak.

Door Sonja De Becker, voorzitter van de Boerenbond

De afgelopen 15 jaar kregen we al vijf keer te maken met te droge periodes. Er waren watertekorten in 2003, 2006, 2011, 2015 en 2017. En als we de weersvoorspellingen mogen geloven komt ook 2018 in dit lijstje terecht.

De land- en tuinbouwsector is sterk onderhevig aan de grillen van de natuur en als boer of tuinder leer je daar mee omgaan. De ene keer met teveel aan water, de andere keer met veel te weinig. De oogst, en dus ook het inkomen, is afhankelijk van het klimaat.

Het is voor de landbouwsector een uitdaging om met deze extremen te leren omgaan. Ons beter wapenen tegen extreme omstandigheden kan enkel door een meersporenaanpak. Daarvan moet samen met alle actoren dringend werk gemaakt worden.

Water is ook voor landbouw een kostbaar goed. Dat weten we maar al te goed. Zonder water gaan dieren dood en komen er geen verse groenten en fruit op de tafel.

Wateraudit

De sector investeert al jaren in efficiënter watergebruik op bedrijfsniveau. En met resultaat. De glastuinbouw bijvoorbeeld is kampioen in het duurzaam hergebruik van water, via een bijna volledig gesloten recirculatiesysteem. Ook in de dierlijke sectoren zijn er verschillende optimalisaties rond water(her)gebruik doorgevoerd, waardoor het gebruik aanzienlijk gedaald is.

Maar er kan nog meer gebeuren. Onder meer door het stimuleren van de wateraudit. Die biedt immers inzicht in de vereiste waterbehoefte en het gebruik van de verschillende soorten water op bedrijven. Het brengt tevens in beeld waar eventuele besparingsmogelijkheden of de inzet van alternatieve waterbronnen mogelijk zijn.

47 West-Vlaamse boeren werken nu samen met de diepvriesgroenteverwerker Ardo. Gezuiverd afvalwater van de industrie zal hergebruikt worden voor watertoepassingen in de landbouw

Onlangs kwam een samenwerkingsverband van 47 West-Vlaamse boeren met de diepvriesgroenteverwerker Ardo uitgebreid in het nieuws. Gezuiverd afvalwater van de industrie zal hergebruikt worden voor watertoepassingen in de landbouw. Dit project is zonder meer een prachtig initiatief. Jammer genoeg heeft het zeven jaar geduurd vooraleer de eerste spade in de grond ging, omdat meermaals op belemmeringen in de regelgeving werd gebotst.

Willen we dat dergelijke projecten meer ingang vinden, dan moet de overheid afstappen van haar 'hokjesdenken' en op een constructieve manier samen met de sector aan de slag gaan. Open staan voor innovatie en een mislukking eens tolereren kunnen dergelijke initiatieven een duw in de rug geven. Want innovatie gaat nu eenmaal gepaard met vallen en opstaan.

Tegenpolen

Droogte en wateroverlast zijn misschien wel elkaars tegenpolen, maar we mogen ze niet los zien van elkaar. Periodes met een teveel aan water moeten we gebruiken om water voldoende op te slaan om een (extreem) droge periode zoveel als mogelijk te kunnen overbruggen.

Als het gaat over water bergen, trekt het beleid vandaag voornamelijk de kaart van de 'natuurlijke' inrichting van overstromingsgebieden, vaak ten nadele van kostbare landbouwgrond.

Als het gaat over water bergen, trekt het beleid vandaag voornamelijk de kaart van de 'natuurlijke' inrichting van overstromingsgebieden, vaak ten nadele van kostbare landbouwgrond. Iedereen weet nochtans dat naast water ook grond een schaars en kostbaar goed is. Dat geldt ook voor onze landbouwgrond.

Het kan nochtans ook anders. Meer investeren in bufferbekkens in landbouwgebied kan ongetwijfeld iedereen ten goede komen. Het verlies aan landbouwgrond wordt hier deels gecompenseerd door de meerwaarde die gecreëerd wordt in de mogelijkheid van watervoorziening voor het landbouwgebied. Het vergunningenbeleid moet hier dan wel in meestappen.

Wuustwezel

Ook een herwaardering en goed onderhoud van het grachtenstelsel kan een positieve bijdrage leveren wanneer het beheer ervan op maat gebeurt van het nabijgelegen landbouwgebied. Dit was de formule achter het succes van het stuwtjesproject in Wuustwezel. Het vasthouden en afvoeren van water gebeurt er op maat van de betrokken landbouwers.

Er zijn zeker ook mogelijkheden met drones en satellietbeelden, om schade snel in beeld te brengen en dan gebiedsgerichte maatregelen te kunnen nemen.