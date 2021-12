Bouw 'Knutselen met K3' uit tot een STEM-programma...

We presenteren onze kinderen vooral dure producties waarin alles snel, luid en hip verloopt. Ondertussen proberen we onze jeugd te enthousiasmeren voor STEM, meestal zonder extra middelen.

De Dag van de Wetenschap ging vorige zondag, met weerkundige Frank Deboosere en ruimtewetenschapper Angelique Van Ombergen als trotse peter en meter, alleen online door. Voor de tweede keer op rij. De wetenschappers gingen daarom aan de slag met filmpjes waarin ze het beste van zichzelf en hun discipline gaven. Ze combineerden historische weetjes met het hoe en waarom iets werkt.

Ik kan jaar na jaar bevestigen dat zo'n cocktail inspirerend werkt. Zo weten mijn kinderen nog altijd hoe én waarom ze door op een lege fles te springen een papieren luchtraket kunnen lanceren die verbazend goed kan vliegen. Ze bewaren op hun kamer trots een buisje met hun eigen DNA dat ze twee jaar geleden onttrokken uit speeksel met zeep, zout en alcohol. Als ze hun Rubiks-kubus niet meer in orde krijgen, roepen ze de hulp in van een wiskundige met computer, zoals de mama, om te berekenen hoe je hem snel kan ontwarren.

Ann Dooms is professor vakgroep wiskunde en data science aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze is gespecialiseerd in wiskunde voor digitale toepassingen.

Hoe enthousiaster zij na zulke activiteiten zijn, hoe spijtiger ik het vind dat dit aanbod vaak alleen die kinderen bereikt wier ouders hen hiermee in contact brengen. Natuurlijk dragen ook scholen hun steentje bij, maar hun tijd en budget zijn eindig en karig.

Vliegende aardappel

Door de bevlogen uiteenzettingen en demonstraties werd ik zondag onverwachts herinnerd aan mijn eigen kindertijd. Geen associatie met groots opgezette wetenschapsfestivals, maar met een van mijn lievelingsprogramma’s op televisie: 'Kameleon'.

In dat kinderprogramma, in 1983 op de buis gebracht door de toenmalige BRT, leerde Danny Verbiest - ja, die van Samson - de jeugd tien jaar lang knutselen en koken. In elke thema-aflevering bracht hij een bonte mix van geschiedenis, wetenschap en technologie. Hij kreeg de tijd om alles uitvoerig uit te leggen en te tonen, in het gezelschap van kinderen die spontaan vragen stelden. In elke aflevering zaten leuke knutselideeën met goedkoop en makkelijk vindbaar materiaal, zodat elk kind, uit welk gezin ook, kon meedoen.

Zo maakten we een vliegende aardappel met veren, een schroef met passer en papier, speculaas, zelfgemaakte wenskaarten, een pop uit een kous tot zelfs een weefgetouw in een kartonnen doos met een veiligheidsspeld als schietspoel. Ik keek reikhalzend uit naar elke nieuwe aflevering, waarna ik telkens inspiratie had om me de rest van de week mee te amuseren.

Bij mijn kinderen gaat het knutselen helaas niet verder dan het maken van een kartonnen stoomboot voor de Playmobil-sint, waarbij zelfs zijn paard gaat vrezen voor een behouden thuiskomst. Het daagde me dat ze in hun vrije tijd eigenlijk niet spontaan in contact komen met leuke knutselideetjes en handige tips. De VTM Go-app bracht hen wel toevallig in contact met Legomasters, waardoor hier nog steeds naarstig en fantasierijk met de kleurrijke blokjes wordt gebouwd. Voor de wat complexere bouwwerken ontbreekt het hen aan techniek. Mocht er nu tijdens zo'n show wat dieper worden ingegaan op de kneepjes van het bouwen, dan zouden hun creaties meteen naar een hoger niveau worden getild.

Kleine makers, grote doeners

Ik zie een enorme opportuniteit voor kinderprogrammamakers om in hun format langs de neus weg dieper in te gaan op het hoe en waarom. We presenteren onze kinderen vooral dure producties waarin alles snel, luid en hip verloopt, vaak nog doorspekt met een dramatische toets. Ondertussen proberen we met man en macht, meestal zonder extra middelen, onze jeugd te enthousiasmeren voor STEM.

Laten we kinderen leren creatief probleemoplossend knutselen op het moment dat ze nog constant ‘waarom?’ vragen.

Laten we de krachten bundelen en beginnen bij het begin. Laten we kinderen leren creatief probleemoplossend knutselen op het moment dat ze nog constant ‘waarom?’ vragen en nog onbevangen trots zijn op hun creaties. Zo gaan we ongetwijfeld van kleine makers naar grote doeners.

Gezien vorig weekend niet #dagvandewetenschap maar #K2zoektK3 trending was op Twitter, is dit een goed moment om ‘Knutselen met K3’ uit te bouwen tot een volwaardig STEM-programma waarmee elk kind makkelijk aan de slag kan en tegelijk een historische en wetenschappelijke basis krijgt.