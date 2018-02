Bouw geen shoppingcenter op de Heizel

Het is uitgesloten dat de drie shoppingcenters, op een afstand van ongeveer 3 kilometer, naast elkaar kunnen bestaan. En dan hebben we het nog niet gehad over het gebrek aan meerwaarde voor het handelsweefsel in de regio en de bijkomende verkeersdruk.

Ook zit niemand te wachten op dit winkelcentrum. Niemand vraagt om meer commerciële ruimte. Volgens de jongste cijfers van Locatus, specialist in commercieel vastgoed, is er steeds meer leegstand. Met 11,2 procent leegstand in Brussel is dat probleem groter dan in Vlaanderen. Hoe zal de bouw van 72.000 m² shoppingruimte - het equivalent van City 2 en Woluwe Shopping centrum samen - ook maar de minste bijdrage leveren tot een oplossing voor 140.000 m² leegstaande winkeloppervlakte in het Brussels Gewest? Geen enkel groot merk wacht op de bouw van dit shoppingcenter om zich in Brussel te vestigen. Geen enkele handelaar in Brussel ziet er een kans in om meer bezoekers naar zijn fysieke of online winkel te lokken.