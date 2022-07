Breid de fiscale aangifteplicht uit naar cryptowallets...

Financiële criminaliteit met cryptomunten kan met de huidige regelgeving niet effectief bestreden worden. Breid daarom de aangifteplicht uit naar alle cryptowallets, want die zijn vandaag een handig instrument voor witwasoperaties.

‘Beleggingen in cryptomunten maken je slapend rijk’, ‘Bitcoin schiet 10 procent omhoog op één dag’, ‘Deze cryptomunt maakt je rijk in 3 klikken’. Het zijn maar enkele voorbeelden van slogans waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Intussen rukken cryptobedrijven op als shirtsponsor van voetbalclubs en bezitten meer dan 500.000 Belgen cryptomunten. We kunnen niet naast de opkomst van de bitcoin en andere cryptomunten kijken. Wie denkt dat hun populariteit de komende jaren zal afnemen, zal bedrogen uitkomen.

Cryptowallets die niet bij een financiële instelling worden aangehouden, vallen buiten elke reglementering.

Blockchain, een soort digitaal register van transacties en de technologie achter de cryptomunten, is interessant en veelbelovend. Ze wordt vandaag al toegepast voor veilige transacties zonder centrale actor. Denk dan aan de grote rederijen en de havens die via de blockchain een soort digitaal paspoort van containers bijhouden om sneller en transparanter te werken en fouten en corruptie te vermijden. Onderzoek en ontwikkeling over deze nieuwe toepassingen moeten we toejuichen, want innovatie is de weg naar economische vooruitgang.

De essentie De auteur

Steven Matheï is voormalig Kamerlid voor CD&V .

De kwestie

De huidige regelgeving volstaat niet om financiële criminaliteit met crypto te bekampen.

Het voorstel

Breid de aangifteplicht uit naar alle cryptowallets, want die zijn vandaag een handig instrument voor witwasoperaties.

Toch mogen we niet blind zijn voor de schaduwzijde van de cryptomunten. Het virtuele en anonieme karakter van dit betaalmiddel maakt het aantrekkelijk voor financiële criminaliteit zoals het witwassen van zwart of verduisterd geld. Anonieme transacties met een onduidelijke herkomst klinken criminelen als muziek in de oren. De oorsprong van crimineel geld is namelijk moeilijker te traceren en in een muisklik belandt het anoniem op internationale bankrekeningen. Dat gebeurt steeds vaker: criminelen hebben in 2021 voor meer dan 12 miljard euro aan cryptomunten versluisd, 79 procent meer dan in 2020.

Witwasmachines

In ons land en in Europa zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in de strijd tegen het witwassen via cryptomunten. Sinds vorig jaar moeten ook aanbieders van bewaarportefeuilles en diensten voor het wisselen van virtuele munten verdachte transacties melden. Daarnaast werd een registratieplicht ingevoerd voor automaten die cryptomunten aanbieden. Hoewel dit beleid de het crimineel inzetten van crypto bemoeilijkt, draaien de witwasmachines nog op volle toeren. Zelfs een programma van 40 °C kan nog massa’s vuile was draaien.

Daarom is het hoog tijd een versnelling hoger te schakelen om het toerental van de witwasmachines van criminelen echt naar beneden te halen. Als de overheid de strijd tegen witwassen optimaal wil voeren, moet ze het schild van de anonimiteit doorboren. De overheid moet daarvoor meer zicht krijgen op de cryptowallets, de portefeuilles waarin de munten bewaard worden.

Buitenlandse bankrekeningen moeten al verplicht gemeld worden bij het centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België en in de aangifte van de personenbelasting. Cryptowallets die niet worden aangeboden door een bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling vallen buiten elke reglementering. Waarom voeren we geen gelijkaardige aangifteplicht in voor alle cryptowallets? De stilte over de herkomst zorgt dat criminelen vandaag te makkelijk een ogenschijnlijk legitieme herkomst aan de middelen kunnen geven. Een meldingsplicht maakt dit een stuk moeilijker. Een grotere transparantie geeft de overheid meer slagkracht bij het opsporen van witwaspraktijken.

Europees akkoord

Een verplichte registratie van cryptowallets leidt ook tot een eenvormig en duidelijk kader voor alle (andere) bezitters van cryptomunten. Wie cryptomunten aanhoudt op een buitenlandse rekening is al verplicht dat te melden. Maar cryptowallets die niet bij een financiële instelling worden aangehouden, vallen buiten elke reglementering.

De schaduwzijde van deze nieuwe cryptotechnologie wordt onvoldoende belicht, zowel in de media als door de overheid. Wie niets te verbergen heeft, zal niet bang zijn voor deze extra schijnwerpers.

Ook het Europese akkoord van vorige week zal bijdragen tot een grotere transparantie. De Europese lidstaten en het Europees Parlement raakten het eens over strengere regels voor de aanbieders van digitale activa. Zij moeten in de toekomst, net zoals de banken, verdachte transacties melden aan de toezichthouders en informatie verzamelen over de transacties, zodat de toezichthouders effectieve onderzoeken kunnen doen.

Cryptocurrency zal onder de Europese antiwitwaswetgeving vallen. Een aangifteplicht voor alle cryptowallets kan een belangrijke stap zijn naar meer transparantie in afwachting van deze nieuwe Europese regels die ook de verantwoordelijkheid van de aanbieders zullen verhogen, overal in Europa.