Brengt energiepact eindelijk klaarte?

Door Marten Ovaere, postdoctoraal onderzoeker energie-economie KU Leuven

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein gaf het zelf meer dan eens aan: de rekening klopt. Na anderhalf jaar Turteltaks, na het afbouwen van de subsidies voor nieuwe projecten en na het wegvallen van de centrales van BEE Power en Langerlo, is er slechts 9 euro extra nodig per jaar op de factuur van een gezin met een gemiddeld verbruik om de groenestroomput te vullen. Helaas betekent dat ook dat de kans erg klein is dat we de Vlaamse doelstelling voor 2020 halen. Het tekort overbruggen vergt 300 windmolens of 6 miljoen zonnepanelen. Dat is de helft meer dan de huidige doelstellingen van het Zonneplan en het Windplan.

Groene energie kan nu concurreren met fossiele brandstoffen.

Mocht Vlaanderen de doelstelling niet halen, dan stelt de energieminister voor om groene energie in het buitenland te kopen. Dat is geen schande. De Europese Unie heeft dit systeem voorzien opdat landen zo goedkoop mogelijk hun doelstellingen kunnen halen. België kan dan, net zoals een viertal andere landen met een tekort (Denemarken, Italië, Luxemburg en Malta), energie boekhoudkundig kopen van landen met een overschot. De kostprijs zou wel eens beperkt kunnen zijn, want de huidige prognoses geven aan dat Europa zijn 20 procentdoelstelling met 0,3 procentpunt zal overtreffen.

Nu we klaar zijn met de problemen uit het verleden, is het hoog tijd om naar de toekomst te kijken. In investeringstermen is 2022 morgen. Denemarken heeft al enkele jaren geleden beslist voor 1.000 MW offshore windmolens te installeren tussen 2019 en 2021. Ook Duitsland en Spanje hielden dit jaar veilingen voor de installatie van elk 3.000 MW aan onshore windmolens tegen 2019.

Verviervoudiging

De Belgische uitdaging is nog groter. Tussen 2022 en 2025 moet door de kernuitstap bijna de helft van onze productiecapaciteit voor elektriciteit worden vervangen. In lijn met de Europese doelstellingen zal dat duurzaam moeten gebeuren, wat neerkomt op een verviervoudiging van de huidige groene capaciteit. Behalve zon en wind zullen ook geothermie, waterkracht en gasgestookte centrales belangrijk zijn. Ook de opslagcapaciteit en het netwerk zullen moeten volgen. Hoe de minister dat wil realiseren, blijft koffiedik kijken Zijn nota stopt bij 2021.

Hoe de minister dat wil realiseren, blijft koffiedik kijken Zijn nota stopt bij 2021.

We hebben dringend een visie en een beleid voor de lange termijn nodig. Verhogen we de quota voor groene stroom? Behouden we terugdraaiende tellers? Houden we veilingen voor grote wind- en zonneprojecten op specifieke locaties? Of behouden we het voluntaristische beleid waarbij we hopen dat bedrijven en gezinnen massaal zullen investeren in zon en wind? Hopelijk schept het interfederaal energiepact, waar al sinds 2014 naar wordt uitgekeken en dat tegen maart 2018 wordt verwacht, meer duidelijkheid.

We moeten nu handelen, want de uitdagingen voor 2025 en later zijn gigantisch. De 300 gemiste windmolens in 2020 zijn maar het voorspel voor de 3.000 windmolens die we daarna moeten bouwen. Gelukkig hebben we de wind in de zeilen. Sinds 2008 is de prijs van windmolens met meer dan 50 procent gedaald en die van zonnepanelen met 80 procent. Groene energie kan nu concurreren met fossiele brandstoffen.