Brexit kan buitenkans zijn voor start-ups

Ondanks de onzekerheid mogen start-ups het Verenigd Koninkrijk niet links laten liggen. Wat voor veel grote bedrijven een nachtmerrie is, kan voor wendbare start-ups een buitenkans zijn.

Eind augustus verhuisde de accelerator Startit@kbc een week naar zee met workshops. De Belgische start-upgemeenschap bloeit als nooit tevoren. De meeste workshops zaten stampvol, we moesten zelfs volk weigeren. De grote uitzondering waren de workshops over de brexit.

Schermvullende weergave ©Start it @KBC

Heel wat Belgische start-ups staan op een kantelpunt: ze willen hun product of dienst graag internationaliseren, maar ze zijn nog volop aan het uitzoeken op welke buitenlandse markt ze hun eerste stappen willen zetten. De American Dream najagen? Op de Chinese trein springen? Of hun kans dichter bij huis wagen, in Nederland, Frankrijk of Duitsland? Eén markt lijkt te onzeker om echt in the running te zijn: het Verenigd Koninkrijk.

De brexit heeft twijfel gezaaid over de kansen over het Kanaal. Start-upoprichters weten niet of ze in het VK iets kunnen betekenen. Ze houden de boot af. Ondertussen verkennen ze andere markten.

Als Belgische Brit, of Britse Belg, doet het me pijn te zien dat beide landen uit elkaar drijven. De brexit is een mes dat aan twee kanten snijdt. Natuurlijk is het een geweldige aderlating voor de Britse economie als start-ups het VK links laten liggen. Want start-ups groeien, kleine bedrijven worden groot. Maar door de vijfde grootste economie van de wereld uit te sluiten schieten die start-ups ook in eigen voet. Het VK is nog altijd een land of opportunities en een belangrijke springplank naar de Amerikaanse markt. Ook na een brexit.

Software gaat niet per vrachtwagen van België naar het VK en moet geen grenzen en douanecontroles passeren.

Over de brexit leven heel wat vooroordelen. De mannen die het land runnen, doen weinig moeite het beeld te ontkrachten, maar het VK wordt geen geïsoleerd eiland. Geen hoge burcht met een brede slotgracht. Voor techstart-ups verandert zelfs relatief weinig. Voor software, datasharing en andere online activiteiten bestaan internationale overeenkomsten die de brexit overstijgen. Zelfs als de Britten geen deel meer uitmaken van de Europese Unie, moet elk bedrijf dat zakendoet met bedrijven uit EU-landen zich bijvoorbeeld aan de GDPR-privacyregels houden.

België is een echt business-to-businessland. In geen enkel ander Europees land is zo’n overweldigende meerderheid van de start-ups en scale-ups (85 procent!) actief in B2B. De belangrijkste technologie die ze exporteren is software-as-a-service (SaaS). Software gaat niet per vrachtwagen van België naar het VK en moet geen grenzen en douanecontroles passeren. Ook na de brexit zal software in een paar milliseconden van België naar het VK snellen.

Voor fysieke producten doemt het schrikbeeld op van hermetisch gesloten grensovergangen, waar goederen pas na ellenlange files en met torenhoge importtarieven het VK binnengeraken. Maar volgens de plannen die nu voorliggen, moet op 87 procent van alle producten die vanuit Vlaanderen het Kanaal oversteken geen importheffing betaald worden.

Gat in de markt

Bovendien opent zich misschien wel een gat in de markt. Wat de brexit precies zal veranderen is onduidelijk, maar vaststaat dat de handelsrelaties wijzigen. Grote bedrijven zijn allergisch aan onzekerheid en onduidelijkheid. Maar laat onzekerheid net de essentie van het start-upbestaan zijn. Daar kunnen Belgische start-ups hun voordeel mee doen. Tegen de tijd dat grote bedrijven hun logge, hiërarchische structuur hebben aangepast zijn de start-ups al niet meer in te halen.