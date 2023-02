Brexit maakt plaats voor bregret over het Kanaal...

De Britse premier Rishi Sunak zou de relaties met de Europese Unie weer willen opbouwen. 54 procent van de Britten vindt het verlaten van de EU een foute keuze. Reken daar hun economische pijn bij en het pad is geëffend voor een aanvraag om EU-toetreding.

‘De ommezwaai in de strategie moet niet geïnterpreteerd worden als een erkenning dat de brexit een mislukking was, maar als een weerspiegeling van een veranderende realiteit’, luidt het in de entourage van de Britse premier Rishi Sunak. Dat zien de Britse burgers anders. Twee op de drie stellen dat de Britse overheid de brexit verkeerd aanpakt. De recente YouGov-polls weerspiegelen de economische malaise van het land.

Het is te vroeg om de langetermijneffecten van de brexit in te schatten. Maar alles wijst tot nu op pijn. Tekort aan werknemers, hogere inflatie, minder handel en dus welvaart, minder productiviteit.

Het IMF voorspelt voor het Verenigd Koninkrijk de traagste groei van alle grote geavanceerde landen in de komende twee jaar. Dat volgt op een sinds het referendumjaar 2016 constant hogere inflatie dan in de eurozone. De brexit stuwde volgens de London School of Economics de voedingsprijzen 6 procent hoger. De prijzen van residentieel vastgoed dalen sinds het referendum. De Britse aandelenindex doet het sindsdien veel slechter dan de Nederlandse en de Franse en maar half zo goed als de Amerikaanse. De export van goederen naar de EU crashte met 46 procent bij de effectieve exit tussen december 2020 en januari 2021, terwijl de import uit de EU 34 procent lager dook. De export naar de EU is intussen hersteld tot op het precoronapeil, de export naar niet-EU-lidstaten ligt lager dan voor het referendum. De megadeals met niet-EU-landen waarvan de brexiteers droomden, blijken een waanidee.

De essentie De auteur

Koen De Leus is hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis.

De kwestie

Rishi Sunak, de Britse premier, broedt op plannen om de relaties met de Europese Unie weer op te bouwen.

De conclusie

Omdat 54 procent van de Britten de brexit een foute keuze vindt, en met de economische pijn die de bevolking lijdt, lijkt het pad geëffend voor een aanvraag om toe te treden tot de EU.

De brexit was vooral een stem tegen immigratie. Het aandeel EU-burgers bij de niet-Britse arbeidskrachten is teruggevallen van 42 naar 38 procent. Dat werd maar deels gecompenseerd door immigratie uit niet-Europese landen. Een studie van een denktank eind vorig jaar raamt het nettoverlies van arbeiders en bedienden door de brexit (‘stel dat brexit niet had plaatsgevonden’) op 330.000 werknemers, of 1 procent van de arbeidspopulatie. De schok werd nog versterkt door het negatieve effect van de pandemie op de participatiegraad. Dat leidt in sectoren als transport, logistiek, horeca en klein- en groothandel tot een nijpend tekort aan arbeiders net als een hoge inflatie.

Belgische export

Ook Belgische bedrijven voelen het brexiteffect, blijkt uit analyses van de werkgeversorganisatie VBO. Belgische bedrijven exporteren minder naar het VK. Officiële cijfers van de overheid tonen dat een vijfde minder ondernemingen exporteert naar het VK. De Ierse denktank Economic and Social Research Institute raamt de schade voor de Belgische export twee jaar na de scheiding op 26 procent. Voor de Europese Unie is dat 20 procent.

De oorzaken van de afgenomen export zijn bekend: bijkomende invoercontroles vertragen het transport en maken alles complexer. De ingrijpendste maatregelen zijn echter nog op komst. Een UK-markering moet de CE-markering vervangen. Het CE-label geeft aan dat een product voldoet aan de Europese vereisten voor veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu. Een UK-markering betekent dat importerende bedrijven plots twee producten moeten maken: een dat aan de EU-regelgeving voldoet en een aan de Britse. Zal het sop de kool waard zijn? Bij al te grote verschillen waarschijnlijk niet.

Er komen nieuwe controles op producten van plantaardige en dierlijke oorsprong. Omdat het VK ongeveer 46 procent van zijn voedsel importeert, is het risico op lege winkelrekken reëel. De EU stond eind 2021 ook in voor twee derde van de door het VK geïmporteerde medicinale en farmaceutische producten (in 2019 zelfs 80 procent). Ook dat zet de politiek aan tot voorzichtigheid, en uitstel.

Pijn

Het is te vroeg om de langetermijneffecten van de brexit in te schatten. Maar alles wijst tot nu op pijn. Tekort aan werknemers, hogere inflatie, minder handel en dus welvaart, minder productiviteit (het Office of Budget Responsibility raamt het productiviteitsverlies op 4 procent in vergelijking met non-brexit). En we zwijgen dan nog over de problemen in Noord-Ierland, de Schotse roep om onafhankelijkheid en de tijd die de EU en vooral het VK moeten investeren om de echtscheiding niet te doen ontaarden in een vechtscheiding.

Het grootste aandeel ‘leavers’ (60%) waren 65-plussers. Tijd speelt dus in het voordeel van de ‘bregreteers’.

De brexit ruimt plaats voor een bregret. Ruim de helft van de Britten wil de klok terugdraaien en weer bij de EU aansluiten. Amper een op de vijf stelt dat alles vlot gaat. Leedvermaak is ongepast, want alle studies wijzen ook op economische schade voor de EU. En in een multipolaire wereld staat een EU mét de Britten veel sterker dan een zonder. Voor het VK geldt dat dubbel, een nieuwe realiteit waar Sunak naar verwijst.