Brexit stuurt machtige Britse verzekeringsvloot de zee over

De impact van de brexit op de Europese verzekeringsindustrie kan groter zijn dan veel waarnemers inschatten. Britse verzekeraars maken zich op om massaal de Noordzee over te steken.

Pedro Matthynssens CEO Vanbreda Risk&Benefits

Terwijl de brexitonderhandelingen muurvast zitten en de Britse premier Theresa May met EU-onderhandelaar Michel Barnier kibbelt over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, worden de economische gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie meer dan ooit duidelijk. Dat is niet het minst zo in de verzekeringsindustrie. De impact van de brexit op de Britse en bij uitbreiding de Amerikaanse verzekeraars en verzekeringsmakelaars wordt door veel waarnemers fel onderschat.

Dat heeft alles te maken met het mogelijke verlies van de paspoortrechten door de brexit. Die rechten laten spelers uit het Verenigd Koninkrijk toe om verzekeringen te verkopen in Europa en schade uit te betalen aan Europese cliënten. De impasse waarin de brexitonderhandelingen zich bevinden, maakt dat heel wat Britse verzekeraars en verzekeringsmakelaars eieren voor hun geld kiezen. Ze maken volop plannen om voor maart 2019, als de brexit een feit moet zijn, voet aan wal te hebben op het Europese vasteland.

Dat het niet alleen bij plannen blijft, bewijzen tal van voorbeelden. De Amerikaanse verzekeraar AIG verhuist zijn hoofdkwartier van London naar Luxemburg. De verzekeringsmarkt Lloyds of London start begin 2019 in Brussel een maatschappij onder de naam Lloyds of Europe. De verzekeraar QBE zet een Europese basis op in Brussel en sluit zijn Europese hoofdkwartier in Londen. En de Belgische scheepvaartgroep Exmar heeft eind vorig jaar zijn verzekeringsmakelaar Belgibo aan Jardine Lloyd Thompson Group verkocht, voor een aantrekkelijke prijs van 20 à 30 miljoen euro. JLT heeft zo een platform gekocht om cliënten in Europa te bedienen eens het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten.

Grootste in Europa

De Europese landen zien die evolutie maar wat graag tegemoet. Ierland, Luxemburg en België dragen de voorkeur weg als Europese uitvalsbasis. De overheden van die landen gaan ijverig met elkaar in concurrentie om de verzekeringsindustrie uit het Verenigd Koninkrijk te lokken met aantrekkelijke voorwaarden op regelgevend en fiscaal vlak. Ondanks het taalvoordeel van Ierland lijkt het toch natuurlijker om de kloof met Europa te dichten door naar het zuidoosten te bewegen in plaats van naar het noordwesten.

De impact van die beweging kan moeilijk overschat worden. De Britse verzekeringsindustrie is de grootste in Europa, de derde grootste in de wereld en stelt 315.000 mensen tewerk. Een derde van alle verzekeringspremies wordt gegenereerd door de verzekeringsindustrie van het Verenigd Koninkrijk. Ongeveer 100 maatschappijen gebruiken paspoortrechten om vanuit het Verenigd Koninkrijk actief te zijn in continentaal Europa.

De komst van die spelers naar het Europese continent zal gevolgen hebben voor de verzekeringsindustrie op het vasteland. De Europese waakhonden voor de verzekeringssector zullen meer werk krijgen. De inschrijvings- en vergunningsprocedure van een makelaar in ons land is al een tijdrovende activiteit die gemakkelijk vier maanden in beslag neemt.

Lege schatkisten

Maar daarnaast, en die invloed kan nog veel belangrijker zijn, kan de concurrentie in verzekeringen in Europa aanzienlijk toenemen. We zullen waarschijnlijk meer mergers & acquisition-activiteit en hogere prijzen voor sommige verzekeringsassets zien. Om hun investering in fysieke aanwezigheid rendabel te maken gaan de ingeweken verzekeraars en makelaars wellicht op zoek naar meer klanten. Dat betekent dat de verzekeraars in België concurrentie zullen krijgen van Lloyds of Europe en dat internationale makelaars zoals JLT in competitie zullen gaan met de grotere lokale makelaars bij ons.