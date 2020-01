Brexit versterkt de anglofiel in mij...

Het is vandaag dus Brexit Day, en ik ben nog steeds anglofiel. Niet ondanks brexit, maar zelfs nog meer door brexit. Wat mij betreft blijft de eeuwenoude nauwe band met de Britten intact.

Door Antoon Van Coillie, CEO van de binnenvaartrederij Blue Line Logistics

We hebben dit najaar de democratie aan het werk gezien: het Brits Parlement is real time democratie met drama en show van regering en oppositie. En het werkt, soms hard tegen hard. Terwijl wij in ons parlementair systeem maar blijven voortploeteren in een compromismoeras op weg naar een nieuwe recordtijd voor regeringsvorming.

Boris Johnson heeft het bijzonder goed gespeeld. Maar laat ons eerlijk zijn, de oppositie was niet veel zaaks. Labourvoorzitter Jeremy Corbyn, met zijn reactionaire plannen om de economie te hernationaliseren, had niet echt een kans bij het Britse publiek. Terug naar de tijd van vakbondsleider Arthur Scargill en Labourvoorzitter Michael Foot? No thanks. Zelfs heel traditionele Labourkiesdistricten in het Noorden gingen over naar de Tories.

Schermvullende weergave ©Dries Luyten

En de LibDems roeiden tegen de stroom in. Ze dachten een kingmaker te kunnen zijn in een ‘hung parliament’, maar ze hebben de sterkte van het Europees sentiment van het electoraat verkeerd gelezen. De Britten houden niet van coalitieregeringen vol compromissen en van aanmodderen. Nu zijn de LibDems nog slechts een voetnoot.

Ondanks het succes van de Schotse nationalisten heeft Johnson een absolute meerderheid en kan hij zonder de chantage van de unionistische Noord-Ierse partij DUP de brexit realiseren, met het comfort van een absolute meerderheid in het parlement. En de storm is gaan liggen.

Cassandraberichten

We hebben het laatste jaar gesprekken, vergaderingen en experten gehad waaruit allerlei Cassandraberichten de wereld ingezonden werden over brexit. Het zou allemaal in chaos eindigen. Alles zou van de ene dag op de andere volledig stilvallen. Maar zal er veel veranderen? Morgen zal er eigenlijk weinig veranderd zijn. De eigenlijke veranderingen komen er na de onderhandelingen dit jaar: Annum Brexiti 2020.

Ik ben er nu nog meer van overtuigd dat we hier in Vlaanderen, in België, maar ook in Europa onze eigen export niet willen bestraffen met het creëren van handelsbelemmeringen om louter politieke redenen. Ook voor de Britten is de handel met Europa levensnoodzakelijk.

Ik ben er nu nog meer van overtuigd dat we in Vlaanderen, in België, maar ook in Europa onze export niet willen bestraffen met handelsbelemmeringen om louter politieke redenen

De nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen heeft hier ook een andere kijk op dan de vorige. Haar sterkhouders leunen dichter bij de Britten aan. Ik denk dat dit de bovenhand zal krijgen in de onderhandelingen het komende jaar.

Er zullen ook nieuwe opportuniteiten komen om in te spelen op de veranderingen die deze negotiaties ongetwijfeld zullen meebrengen. Maar ik wed dat de essentie dezelfde zal blijven: handel zal doorgaan. We zullen frieten, bakstenen, tapijten, sojamelk, enz. blijven exporteren. De manier waarop en de administratie zullen veranderen, maar de digitale wereld is er om oplossingen aan te reiken.

Ik verwacht ook niet dat Groot-Brittannië dichter zal aanleunen bij de Verenigde Staten en het schoothondje van de Amerikanen zal worden. De Britten zullen hun eigen koers varen. Soevereiniteit terugwinnen om haar dan terug af te staan? Nu al zien we daar duidelijke tekenen van. Denk aan de toelating voor Huawei om deel te nemen aan de uitbouw van de 5G-infrastructuur in Groot Brittannië, tegen de zin in van de Amerikanen. Men verlaat niet Europa om dan te dansen naar het pijpen van de Amerikanen, die met Trump wispelturiger en insulair geworden zijn.

Financieel centrum

En zal London zijn rol als financieel centrum verliezen? London is en blijft hét financieel centrum in Europa. Er worden wel afdelingen - zelfs hoofdzetels - van financiële instellingen verhuisd naar Parijs, Frankfurt, Amsterdam of zelfs Brussel. Maar nergens op het continent is de appetijt voor risico en de financiële knowhow zo geconcentreerd aanwezig als in London. Risicokapitaal op grote schaal vind je enkel daar. Wordt het Verenigd Koninkrijk het Singapore aan de Theems of een super-Luxemburg waar continentale ondernemingen gemakkelijker financiering kunnen vinden? Daar zou brexit wel eens kunnen toe leiden.

Hoe dan ook verlaten we het status quo en komen we terecht in een nieuw referentiekader. Dit is 'exciting’

Redenen te over dus om een nauwe band met Groot Brittannië te blijven aanhouden. Maar hoe dan ook verlaten we het status quo en komen we terecht in een nieuw referentiekader. Dit is ‘exciting’. Deze verandering zal mogelijkheden scheppen voor onze industrie, producenten en ook onze logistieke dienstverleners en zeker voor onze havens. Vlaanderen en België kunnen hier voordeel uit halen, zeker gezien de handelsbelangen die we aan beide kanten van het kanaal hebben.