Britten hebben Europa zonet meer vertrouwen gegeven...

Met het stemmen van de Interne Markt Wet tonen de Britten dat ze echt wel een akkoord willen tegen 15 oktober. En dus moet Europa geen angst maar vertrouwen hebben.

Het is zover. Het ondenkbare is gebeurd. De Britten hebben in het parlement een wet gestemd die het terugtrekkingsakkoord met de EU ondermijnt. De Interne Markt Wet (Internal Market Bill) gaat in tegen het Noord-Ierland Protocol dat werd afgesproken in het terugtrekkingsakkoord tussen het VK en de EU, en dat een ordentelijke brexit moest mogelijk maken.

In dat terugtrekkingsakkoord was overeengekomen dat Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van Groot-Brittannië, tot de Europese markt zou blijven behoren, waardoor er geen harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland zou ontstaan die de Goede Vrijdag-vredesakkoorden onderuit zou halen. Mocht het tot een harde brexit komen, en er tarieven van kracht worden tussen de EU en het VK, dan komt de grens in het water tussen Noord-Ierland en Engeland te liggen. En dan moeten alle goederen die vanuit het VK richting Noord-Ierland worden gestuurd met bestemming Ierland aan controles en tarieven onderworpen worden en ook omgekeerd. Deze grenscontroles in het water tussen Noord-Ierland en Engeland zou het handelsverkeer binnen Groot-Brittannië bemoeilijken.

Het Noord-Ierland Protocol stelde ook dat de EU-regels voor staatssubsidies zouden blijven gelden voor Noord-Ierland. Daardoor zou Groot-Brittannië potentieel twee sets van regels krijgen: een set voor Noord-Ierland komende van de EU, en een set komende van Londen die van toepassing is op de rest van Groot-Brittannië.

De Interne Markt Wet komt nu dus terug van dat Noord-Ierland Protocol. Boris Johnson zegt dat dit de eenheid van de markt binnen Groot-Brittannië ondermijnt. En dus dat er geen grens tussen Noord-Ierland en Engeland mag zijn. De facto betekent dit dat er dan opnieuw potentieel wel een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland ontstaat, wat de Goede Vrijdag-vredesakkoorden schaadt. Onder de Interne Markt Wet valt Noord-Ierland terug onder de Engelse wetten maar dat betekent dat Noord-Ierland dan niet meer tot de Europese eenheidsmarkt kan behoren.

Boris Johnson stelt echter wel dat die wet nooit van toepassing zal worden mocht er een handelsakkoord bereikt wordt met de EU voor 15 oktober, zijn nieuwe deadline in de onderhandelingen met de EU, daar waar die deadline eerst op 31 december 2020 lag. Als er geen akkoord bereikt wordt voor 15 oktober is er automatisch een harde brexit en komen er tarieven. Op dat moment wordt ook de Internal Market Bill ongetwijfeld tot leven geroepen en toegepast.

Alles wijst erop dat de Britten hopen dat er toch nog een mini-akkoord komt, zodat de Interne Markt Wet nooit toegepast hoeft te worden.

Vergeet niet dat het VK 45% van al zijn export uitvoert naar de EU en dat in omgekeerde richting de EU 'slechts' 8% van haar export uitvoert naar het VK. De deal is dus belangrijker voor het VK dan voor de EU.

Maar tot dusver wou Europa niet buigen voor de eisen van het VK. Europa blijft vasthouden aan het principe van het level-playing field. Daardoor is de EU onbuigzamer voor de Britten dan in andere handelsakkoorden die ze afsluit, zoals dat met Canada waar de vereiste van een level-playing-field niet in staat. Alles wijst erop dat de Britten hopen dat er toch nog een mini-akkoord komt, zodat de Interne Markt Wet nooit toegepast hoeft te worden.

Hylke Vandenbussche