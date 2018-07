Brugpensioen Carrefour is een kanker

Voor de zoveelste keer kruip ik in de pen om het brugpensioen te veroordelen als een kanker voor loopbanen en de arbeidsmarkt. Zal het met de ontslagronde bij Carrefour de laatste keer zijn? Ik vrees ervoor.

Door Marc De Vos. Is directeur van het Itinera Institute en doceert aan de UGent

Al meer dan tien jaar worden de voorwaarden voor wat intussen ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ (SWT) heet strenger. Daarmee is de cultuur van leeftijdsdiscriminatie en talentdumping evenwel niet veranderd, maar veeleer verankerd. Zolang het systeem blijft bestaan, zal het gebruikt worden om sociale vrede en tijd af te kopen bij herstructureringen.

Als je wil dat de mentaliteit van rekrutering verandert, moet je ophouden met bepaalde groepen als herstructureringsafval te brandmerken.

De federale regering laat brugpensioen opnieuw passeren in een symbooldossier. Sociale vrede geeft ook electorale vrede. De perceptie dat zogenaamd ‘oudere’ werknemers wegwerpproducten van de arbeidsmarkt zijn, wordt andermaal gevoed. De timing is ronduit cynisch. Er zijn zowat 140.000 niet-ingevulde vacatures. Het Planbureau voorspelt een versnelde banengroei met meer dan 300.000 jobs tegen 2023. Honderdduizenden babyboomers moeten worden vervangen in de komende jaren. De bonzen in de Groep van Tien wringen zich in bochten om vacatures beter te doen invullen. En uitgerekend op hetzelfde moment mag Carrefour mensen betalen om werkloos te zijn. Begrijpe wie kan.

Natuurlijk: het sociaal akkoord bij Carrefour voorziet ook in outplacementbegeleiding, naar verluidt met extra premies voor opleiding in knelpuntberoepen. Ik ben benieuwd. België kan uitpakken met verplicht outplacement, maar over de impact daarvan bij herstructureringen is weinig bekend. Ik hoop dat de regering Carrefour zal opdragen de effecten van de ontslagbegeleiding in kaart te brengen. De essentie is dat outplacement voor de werknemers geen verplichting tot werken inhoudt en dat de financiële incentive van brugpensioen niet tot werken aanzet.

Ter verdediging van brugpensioen wordt vaak opgeworpen dat werknemers die ouder dan 55 zijn bitter weinig nieuwe jobkansen krijgen. Dat is statistisch grotendeels waar. Maar daaraan is brugpensioen precies medeplichtig. Als je wil dat de mentaliteit van rekrutering verandert, moet je ophouden met bepaalde groepen als herstructureringsafval te brandmerken. Dat verpest de attitudes bij iedereen, ook bij de betrokkenen. Daarin spelen dossiers als Carrefour en zovele eerdere precedenten een grote symbolische rol.

Solidaire visie

Wat voor symbooleffect zou uitgaan van een herstructurering waarin de onderneming, de vakbonden en de dienstverleners zich er samen toe engageren dat elke ontslagene met een concreet jobaanbod het bedrijf verlaat? Dat is, zeker met de realiteit van een structurele talentschaarste, helemaal geen utopie. Maar het vergt wel een kanteling in de herstructureringspraktijk. Het vergt een sociaal plan dat voluit gaat voor wedertewerkstelling in plaats van voor ontslagpremies. Het vergt een bedrijfsgemeenschap die bereid is meer te doen voor wie het nodig heeft. Iedereen een nieuwe baan betekent immers weinig inspanning voor de kansrijken en veel inspanning voor de kansarmen.

Wat voor symbooleffect zou uitgaan van een herstructurering waarin de onderneming, de vakbonden en de dienstverleners zich er samen toe engageren dat elke ontslagene met een concreet jobaanbod het bedrijf verlaat?

Wat houdt ons tegen om voor die solidaire visie te kiezen? We moeten vaststellen dat de juridische architectuur van bedrijfsherstructurering te vrijblijvend is voor de partijen. Afgezien van outplacement, kunnen ze grotendeels vrij onderhandelen. Daarin kiezen ze eieren voor hun geld. Liever snel sociale vrede dan lange overgang. Liever een zekere premie dan een onzekere nieuwe baan.

Wat goed is voor de eigen herstructurering, is slecht voor de arbeidsmarkt. Bedrijven en vakbonden zagen de tak af waarop ze zitten: ze organiseren voor zichzelf, voor andere bedrijven en voor een hele leeftijdsgroep de werkloosheid en inactiviteit waarvan ze zelf ook het slachtoffer zijn.

Bevoegdheidsverdeling

Daarmee ligt de bal volledig in het kamp van de politiek. Die moet drie dingen doen. Vooreerst brugpensioen, hoe we het ook noemen, afschaffen en verbieden. Dat is proefondervindelijk de enige weg nu het sociaal overleg blijft volharden in de boosheid. Vervolgens moeten een paar stevige tanden worden bijgestoken in de begeleiding en de activering van zowel werklozen als niet-actieven. Het is echt tijd voor een update van de organisatie, de doelstellingen, de financiering en de effectiviteit. Daarbij moeten we alle actoren - de VDAB, de uitzendbedrijven en andere partners -betrekken. De ambities moeten steiler, de snelheid hoger, de resultaten beter, de impact breder, de dekking algemener.

Het brugpensioen afschaffen en verbieden is proefondervindelijk de enige weg nu het sociaal overleg blijft volharden in de boosheid.