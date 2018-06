Brussel heeft nood aan vereenvoudiging en samenwerking

Dat Brussel een heleboel zware uitdagingen tegemoet gaat, klopt. Maar als het over de hoofdstad gaat, kruipt er al eens een cliché te veel in de analyse van critici.

Door Bianca Debaets, Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Digitalisering

Zoals bij Rik Van Cauwelaert dit weekend in De Tijd. ‘Geen visie’: check. ‘Bodemloos vat’: check. ‘Zonder Vlaamse middelen een braakland’: check. Een hoofdstad trekt automatisch meer kritiek, maar ook de critici moeten een aantal dingen toegeven, want het gaat de laatste jaren wel degelijk beter met Brussel. Geen enkele grootstad heeft zo sterk de jeugdwerkloosheid teruggedrongen als Brussel: in vergelijking met vier jaar geleden zijn er 33% minder jeugdwerklozen. En nog nooit waren er zoveel Brusselaars aan het werk in Vlaanderen: een record van 51.000 mensen. Dat is te danken aan een sterk begeleidend en aanklampend gewestelijk beleid, met ondersteuning van de arbeidsbemiddelaars Actiris en VDAB.

Geen visie

Het is ook een beetje vreemd dat Vlaamse politici in Brussel verweten wordt dat ze geen visie ontwikkelen. Ik heb zelf mijn visie op Brussel uitgetekend in het boek Brussel, mijn weerbarstig lief, met de focus op een vereenvoudiging van het Brussels labyrint. In die visie krijgt het gewest meer bevoegdheden (mobiliteit, urbanistiek,…) om efficiënter, sneller en meer op lange termijn te kunnen werken: één kapitein op het schip in plaats van negentien stuurmannen.

De gemeentes moeten focussen op een aantal resterende bevoegdheden, zoals een lokaal sportcentrum of voorzieningen voor ouderen coördineren. Naargelang hun specifieke profiel. Ukkel is Molenbeek niet, Koekelberg is geen Brussel Stad. Daarnaast vragen we met aandrang een fusie van de politiezones, een serieuze schoonmaak in de gemeentelijke vzw’s, Engels als onthaaltaal en stemrecht voor expats en studenten, die ondanks hun knowhow en engagement uitgesloten worden van onze democratie.

Ik begrijp dat het een visie is die sommigen tegen de borst stuit. Zowel een aantal Franstalige als Vlaamse politici is mordicus tegen een sterker Brussels Gewest. Maar ze is er. En het verwijt ‘geen visie’, is - naar een bekende Antwerpenaar - een plaat die mijns inziens iets te veel gedraaid wordt.

Het is ook een tikkeltje cynisch om te verwijzen naar de federale biculturele instellingen als je ziet welke zware besparingen er opgelegd zijn aan De Munt, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en dergelijke. En dat een aantal beleidsmakers ook liever verkiest dat de meesterwerken die in onze nationale archieven liggen nooit het licht van de dag zien en stof vergaren dan dat een Brussels museum ze aan de wereld zou tonen.

Bodemloos vat

Last but not least is het verwijt van Brussel als ‘bodemloos vat’ nog het meest onterecht: we zijn al jaren één van de enige overheden die een begroting in evenwicht heeft, ondanks de zeer hoge noden in ons gewest. Dat bevestigt ook de Nationale Bank. In plaats van het over bodemloze vaten te hebben, hebben we het sowieso beter over investeringen: ook Vlaanderen wint bij de middelen die naar haar hoofdstad gaan.

Brussel is start-uphoofdstad van het land met 1 op 4 start-ups die hier ontstaan, de jobmotor van het land (nergens in België willen werkgevers meer mensen aanwerven dan in Brussel, volgens Manpower), een toeristische trekpleister met 6,6 miljoen overnachtingen per jaar (21% hoger dan vorig jaar), en de eerste congresbestemming van de wereld.