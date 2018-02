Brussel is digitale top

‘Het is goed in ’t eigen hert te kijken. Nog even voor het slapengaan.’ Dat had schepen Els Ampe (Open VLD) beter ook gedaan, voor ze haar karikaturale opinie schreef over ‘digitale achterblijver’ Brussel.

Door Bianca Debaets, Brussels staatssecretaris voor Digitalisering (CD&V)

De stad Brussel heeft er drie (!) jaar over gedaan om aan te sluiten bij het gewestelijk gratis wifinetwerk wifi.brussels, al was hun eigen netwerk duurder om aan te maken en te onderhouden. Je zou denken dat een liberaal schepen toch vroeger oog zou hebben voor schaalvoordelen en het efficiënt besteden van belastinggeld. Quod non.

Hetzelfde geldt voor het videobeveiligingsplatform. In 2014 begon de Brusselse regering aan de uitbouw van één gewestelijk videoplatform voor het beheer van de bewakingscamera’s en het bewaren van camerabeelden. Momenteel zijn drie politiezones aan het platform verbonden: politiezone West met 238, Zuid met 137 en Marlow met 57 camera’s. Ook de haven van Brussel en de MIVB gebruiken het systeem.

Grote afwezige? Brussel-stad, samen met Elsene de grootste politiezone van het gewest. Wie na de rellen aan het Muntplein en de Beurs denkt dat het slim is om enkel de camera’s in de eigen gemeente te kunnen volgen - jonge vandalen stoppen niet aan de grenzen van een politiezone - mag zijn vinger opsteken. Ook daar heb ik Ampe helaas nog niet over gehoord. We gaan beter voor één smartcitybeleid dan voor zes of negentien verschillende.

Schermvullende weergave Els Ampe ©BELGA

Extra jammer is dat Ampe de vele digitale verwezenlijkingen en sterktes van Brussel naar beneden probeert te praten. Onze hoofdstad is de start-upregio van het land. Eén op de vier start-ups ziet het licht in Brussel. De Brusselse regering heeft start-ups nog extra zuurstof gegeven door een radicaal opendatabeleid op te starten, dat volgens de technologiefederatie Agoria 180 miljoen euro en 1.500 nieuwe jobs kan opleveren. Maar het is niet alleen in eigen land dat we top zijn.

Niet alleen sant in eigen land

De zakenkrant Financial Times bracht deze week nog zijn ranglijst uit van Cities and Regions of the Future en ons gewest behaalde er een mooie vierde plaats voor Connectivity, na Genève, maar voor Oslo, Utrecht en Zürich. Niet verwonderlijk als je onze inspanningen ziet: met Fibre to the School investeren we jaarlijks 1 miljoen euro voor supersnel internet op school, er zijn meer dan 100 publieke plaatsen met gratis wifi via wifi.brussels en ook in opleiding en digitale vorming hebben we een tandje bijgestoken.

In Oudergem komt een competentiepool voor ICT-beroepen met een opleidingsaanbod voor werkzoekenden dat we verdubbelen, en een verviervoudiging van het aantal uren voor bijscholing. Er onstaat een heel ecosysteem van digitale creativiteit, met speerpunten zoals MolenGeek, B-sprouts, het Microsoft Innovation Center en nog vele andere.

Het ergste is dat de schepen dat ook weet of het zou moeten weten, maar voor de bühne blijkbaar doet alsof Brussel nog in de middeleeuwen leeft. Natuurlijk kan het nog beter, ik ben de eerste om dat te erkennen en aan de kar te trekken. Er is een consensus in de Brusselse regering om 5G mogelijk te maken. Maar de stralingsnormen zijn niet de enige en zelfs niet de belangrijkste horde: het duurt momenteel ongeveer 400 dagen (!) om een vergunning voor een pyloon te krijgen.