Brussels Airport inperken zal het hele land treffen...

Een van de belangrijkste toegangspoorten van ons land dichtduwen is uiterst onverstandig en zal gepaard gaan met het verlies van jobs, bedrijven en connectiviteit. De oproep van de bedrijfswereld is helder: hervergun de nationale luchthaven en bied Brussels Airport alle kansen op verdere economische ontwikkeling.

Naast de Vlaamse zeehavens is de nationale luchthaven de belangrijkste toegangspoort voor internationale handel in ons land. België is klein, maar heeft welvarende inwoners. Dat heeft het vooral te danken aan de handel met de rest van de wereld. Meer dan 80 procent van onze welvaart is rechtstreeks gelinkt met internationale handel. Een vlotte import en export is onze economische levensader. We moeten onze poorten naar de rest van de wereld dan ook zo wijd mogelijk openzetten, zowel voor personenverkeer als goederenvervoer.

De auteurs

Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka KvK - Vlaams-Brabant

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder VBO

Caroline Ven, gedelegeerd bestuurder Pharma.be

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder Essenscia

Nu de omgevingsvergunning vernieuwd moet worden, gaan stemmen op om Brussels Airport in een strak keurslijf te dwingen.

Een sterke en duurzame luchthaven brengt welvaart voor de hele samenleving. In een krimpscenario verliest iedereen. Daarom dringt de bedrijfswereld aan op een hervergunning.

Nu Brussels Airport wacht op de hernieuwing van zijn omgevingsvergunning gaan stemmen op om de luchthaven in een strak keurslijf te dwingen. De luchthaven zou geen extra vluchten mogen ontvangen, vroege en late vluchten worden zo goed als onmogelijk gemaakt en de nachtelijke logistieke activiteiten moeten er al helemaal aan geloven. Men zou van Brussels Airport een luchthaven maken die overdag zakenmensen en toeristen vervoert, maar waar een internationale passagiershub en goederentransport geen plaats meer hebben.

De logistiek en het personenvervoer vormen evenwel één geheel. Beide functies zijn economisch sterk met elkaar verweven. Een derde van alle vracht gaat mee in de laadruimtes van intercontinentale passagiersvluchten. Wie de logistiek uit Zaventem wil weghalen, ook al is het maar gedeeltelijk, brengt een helse spiraal op gang van vertrekkende bedrijven, verlies aan internationale verbindingen en jobs. Nabije luchthavens als die van Keulen, Düsseldorf, Maastricht of Parijs zouden de vertrekkende bedrijven met open armen verwelkomen.

Vaccins

De cijfers zijn indrukwekkend: bijna 65.000 mensen verdienen rechtstreeks of onrechtstreeks de kost dankzij de nationale luchthaven. Het bredere economische effect van de luchthaven vertegenwoordigt 2 procent van het nationale bruto binnenlands product.

Verschillende economische sectoren hebben de luchthaven nodig om te kunnen functioneren. Zo is Brussels Airport een wereldwijd belangrijke hub voor de distributie van geneesmiddelen en vaccins. Tijdens de coronapandemie zijn in België geproduceerde vaccins vanuit Brussels Airport naar zowat de hele wereld verzonden. De farmasector is een gigantische uitvoerder: de farmabedrijven in België exporteren voor 100 miljard euro per jaar, waarvan een aanzienlijk deel via de luchthaven. Die uitvoer zorgt voor een enorme welvaartsinjectie in ons land, onder andere via jobcreatie in de logistieke waardeketens en via belastingopbrengsten.

Ook in andere sectoren is de nationale luchthaven een Europese speler van formaat. De vele industriële productiesites in ons land hebben baat bij snelle en gespecialiseerde luchtcargobedrijven. Nachtelijke operaties zijn inherent aan de logistiek in een globale economie. Stappen we daarvan af, dan verliezen we een belangrijke troef, komen onze logistieke ketens en bedrijven in gevaar, en lopen we het risico een minder aantrekkelijk land te worden voor internationale investeerders.

Als we afstappen van nachtelijke operaties, dan komen onze logistieke ketens en bedrijven in gevaar, en lopen we het risico minder aantrekkelijk te worden voor internationale investeerders.

Innovatie

We zijn niet blind voor de nadelige gevolgen van de luchtvaart voor sommigen, al wegen die niet op tegen de positieve effecten voor velen: meer dan 22 miljoen mensen nemen elk jaar het vliegtuig in Zaventem, bijna 65.000 mensen werken dankzij de luchthaven, meer dan 700.000 ton vracht komt op zijn bestemming via Brussels Airport. Daarom zet de luchthaven al geruime tijd in op het verminderen van overlast voor omwonenden en op innovaties die op termijn zullen de CO₂-uitstoot doen dalen.

Vandaag horen we vooral de klagers die met luide stem de ontwikkelkansen van Brussels Airport willen insnoeren. Vanuit de bedrijfswereld willen we een andere krachtige stem laten horen. De luchthaven is van levensbelang voor onze economie. Haar fors inperken en doen ontgroeien haalt een fundament van onze samenleving onderuit. Onze huidige welvaartsstaat steunt op economische groei en de luchthaven moet daaraan kunnen bijdragen. Het is de enige manier om de pensioenen, de zorg en de duurzame transitie te kunnen betalen.