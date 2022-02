Burger verdient performantere overheid

De burger moet kunnen vertrouwen op het bestuur. Een goed draaiende overheid is dan essentieel. Ze kan performanter worden en meer legitimiteit opbouwen door lessen te trekken uit wat het gezondheidsbeleid en het crisisbeheer in de pandemie hebben geleerd.

De Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid reikte vorige week haar awards uit voor publiek management. Met de keuze voor twee van de auteurs van dit opiniestuk focuste de vereniging op het snijpunt van twee domeinen, het gezondheidsbeleid en het crisisbeheer, die reeds 2 jaar het zwaartepunt vormen van het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke debat. Samen met de coronacommissaris willen we over dat snijpunt, en dus over de werking van onze overheid, een aantal essentiële aandachtspunten formuleren.

Een in The Lancet verschenen analyse toont aan dat het vertrouwen in het bestuur en de sociale cohesie wellicht meer bepalend waren voor de volksgezondheid dan de maatregelen die een land vooraf had getroffen voor het indammen van een pandemie.

De overheid stond het voorbije decennium op veel fronten onder druk. Uitdagingen volgden elkaar in sneltempo op en versterken elkaar: de bankencrisis, de vluchtelingenproblematiek, terrorisme, demografische verschuivingen, het klimaat en de leefmilieuproblematiek en geopolitieke onzekerheid. De pandemie - niet de eerste en volgens velen ook niet de laatste - kwam daarbovenop. Het wordt voor de overheid steeds lastiger om de uitdijende opdrachten die met die ontwikkelingen gepaard gaan optimaal te managen, en een antwoord te geven op de hogere verwachtingen van de burgers.

De essentie De auteurs

Bert Brugghemans is commandant van de Brandweerzone Antwerpen en Overheidsmanager van het Jaar 2021. Jo De Cock is ere-administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en ontvanger van de Carrièreprijs voor het Jaar 2021. Pedro Facon is coronacommissaris.

De kwestie

Het voorstel

Goed werkende overheidsorganisaties spelen een sleutelrol voor het vertrouwen van de burger in het bestuur. Zeer recent verscheen in The Lancet een analyse die aantoonde dat het vertrouwen in het bestuur en de sociale cohesie wellicht meer bepalend waren voor de volksgezondheid dan de maatregelen die een land vooraf had getroffen voor het indammen van een pandemie. Wij trekken alvast drie lessen over hoe de overheid dat vertrouwen kan opbouwen.

1. Succesvol overheidsoptreden veronderstelt een voortdurende wisselwerking van denken en doen, strategie en operationaliteit. De overheid kent vele gedaanten en gaat van zeer centrale tot zeer lokale besturen. Ze toont zich in het uittekenen van beleid, maar werkt ook op de frontlijn en vaak in het oog van de (soms zeer letterlijke) storm. Brandweer, politie, leerkrachten, zorgpersoneel, loketmedewerkers en sociaal werkers staan in direct contact met de burger en voelen zo de pols van het publieke leven. De sleutel van het vertrouwen in de overheid ligt in het contact van mens tot mens tussen die overheid en de burgers die ze bedient. Maar hun werk op de frontlijn wordt mee geconditioneerd door de mate waarin het beleid goed is vormgegeven, wat een werk is van de centrale besturen. De overheid is het succesvolst als er geen tegenstelling of kloof ontstaat tussen ‘die van Brussel’ en het terrein.

2. ‘Het netwerk wint altijd’. Een performante overheid legt verbindingen. Tussen het politieke beleid en de behoeften van burgers en de samenleving. Tussen de politiek en de administratie. Tussen de beleidsmakers en de experten. Succesvolle overheidsorganisaties en ambtenaren organiseren en stimuleren die verbindingen. Daarmee bereiken ze ook dat die partners ‘out of the box’ blijven denken. Ze weten schijnbaar tegengestelde belangen met elkaar te verzoenen. Tijdens de Covid-19-crisis zagen we dat soms onverwachte partnerschappen tot snelle en slagkrachtige oplossingen hebben geleid. Denk aan de vaccinatiecentra, waar gezondheidsactoren, lokale besturen, centrale overheden, defensie, vrijwilligers en de evenementensector zonder twijfelen de handen in elkaar sloegen.

3. Investeren in paraatheid en veerkracht. De crisissen die we de voorbije jaren hebben meegemaakt tonen dat de overheid vooruit moet denken, risico’s én opportuniteiten moet identificeren en het beleid en de overheidswerking daaraan moet aanpassen. De tanker die de overheid is, moet een vloot van speedboats worden, die evenwel samen koers houden en bij de eerste golf niet kapseizen. Vooruitblikken en de paraatheid verbeteren door scenario’s te ontwikkelen zijn daarbij cruciaal. Aan land moeten dan weer dijken en verdedigingslinies worden uitgebouwd en buffers worden aangelegd tegen het slecht weer van morgen. Een vereenvoudiging en vermindering van de bestuurlijke en administratieve complexiteit, een focus op kerntaken en het versterken van publiek leiderschap zijn noodzakelijk om de uitdagingen van vandaag en morgen te trotseren.

Het blijvende vertrouwen in de hulpdiensten en de gezondheidszorgverstrekkers kan ons leren hoe we ook het vertrouwen elders in het overheidsoptreden kunnen versterken.

Vanzelfsprekend laat het te volgen pad voor de overheid zich niet vatten in een recept met slechts drie ingrediënten. Maar de essentie ligt volgens ons wel daar. De overheid haalt legitimiteit en vertrouwen uit de mate waarin ze doelgericht op de concrete noden van haar aandeelhouders, de burgers, kan antwoorden.

Veel klassieke instellingen - de politiek, de media, het middenveld, religieuze organisaties, ... - zijn op zoek naar een herstel of een versterking van het vertrouwen en de verbinding met de burger en de samenleving. De overheid moet daarbij niet wanhopen. Het grote en blijvende vertrouwen in de hulpdiensten, de gezondheidszorgverstrekkers en andere concrete uitingen van de overheid kunnen ons leren hoe we ook het vertrouwen elders in het overheidsoptreden kunnen versterken.