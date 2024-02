Burn-out vroegtijdig aanpakken? Begeleid dan ook leidinggevenden...

Is burn-out nu wel of niet een werkgerelateerd syndroom? Over die kwestie bestaat onder onderzoekers nog geen unanimiteit. Uit onderzoek blijkt wel glashelder dat burn-outinterventies die louter op het individu focussen weinig significante effecten hebben.

De begeleiding die naar voren geschoven wordt, lijkt zich daarmee vooral op de medewerkers te focussen en laat de werkgevers buiten beeld. Dat is een belangrijk manco: om succesvol te zijn moet de werkcontext meegenomen worden bij preventie van burn-out. Zoniet gaan werknemers die symptomen van burn-out beginnen te vertonen van job veranderen, omdat ze niet naar dezelfde context terug willen. Dat kan een oplossing zijn voor de werknemer in kwestie, maar is geen duurzame aanpak van het probleem.

In de strijd tegen burn-outs moeten werkgevers, in de praktijk vaak de leidinggevende, en werknemers kunnen spreken over wat anders moet op het werk. Waar is nood aan? Wat is er mogelijk? Dat is niet evident en plaatst leidinggevenden mogelijk in een moeilijke positie. Zij hebben vaak niet de tijd, de kennis en de vaardigheden om dat essentiële gesprek te voeren.