CD&V preekt communautair in de woestijn

CD&V schudt een opvallend voorstel uit de campagnemouw: een nieuwe staatshervorming in 2024. Daarvoor moeten de Vlaamse partijen de komende vijf jaar in een commissie van het Vlaams Parlement een consensus zoeken, die dan aan de Franstalige partijen kan worden gepresenteerd. Interessant voor politicologen, maar makkelijker gezegd dan gedaan.

Eerst dit: CD&V heeft gelijk. Een staatshervorming verdient een ruim debat. De N-VA wil haar confederalisme invoeren door snelsnel via artikel 195 van de grondwet te werken. Zo kan je na mei 2019 direct aan de slag in plaats van tot 2024 te moeten wachten.

Het getuigt echter van weinig fatsoen om niet eerst een diepgaand debat op te zetten. Als je het grondig wil doen, moet de grondwet worden gewijzigd. Dat is geen vodje papier maar een basisdocument in een democratie.

Door over de spelregels van de staat een brede discussie op te zetten, zoals CD&V wil, toont men aan de burgers duidelijk welke veranderingen men wil doorvoeren en wat daarvan de voor- en nadelen kunnen zijn. De kiezer kan zich dan in 2024 goed geïnformeerd uitspreken over de wenselijkheid van een staatshervorming. N-VA-boegbeeld Jan Jambon was gisteren meteen kritisch voor die aanpak: ‘De mankementen van ons staatsbestel moeten onmiddellijk worden aangepakt en niet over tien jaar.’ Die uitspraak klinkt behoorlijk hol als je de staatshervorming net zelf vijf jaar in de koelkast hebt gestoken.

Het voorstel van CD&V klinkt dus interessant, maar doet tegelijk vragen rijzen. Niet het minst over de haalbaarheid. Er zal meer dan een commissie nodig zijn om een staatshervorming door te voeren. Institutionele deals worden in ons politiek systeem gemaakt door partijvoorzitters en regeringen, niet door parlementaire commissies. Bovendien kan men zich de vraag stellen of zo’n commissie er niet in het federaal parlement moet komen, waar direct met de Franstaligen kan worden gesproken, in plaats van een Vlaams front op te zetten.

Een argument om via Vlaanderen te werken kan zijn dat de Franstaligen liever elk gesprek aan dit onderwerp afhouden. Door dan eendrachtig met een reeks voorstellen naar buiten te komen kan men de staatshervorming opnieuw op de politieke agenda krijgen. Dat was ook de bedoeling van de vijf resoluties van het Vlaams Parlement uit 1999 waar CD&V-voorzitter Wouter Beke en co. in hun voorstel naar verwijzen.

De slaagkansen om een gemeenschappelijke Vlaamse visie op papier te krijgen zijn echter gering omdat de Vlaamse politieke partijen vandaag veel minder unaniem richting Vlaams zelfbestuur marcheren dan twintig jaar geleden.

Een van de belangrijkste knelpunten is wellicht de discussie over het al dan niet herfederaliseren van bevoegdheden. De N-VA en het Vlaams Belang zijn tegen en CD&V zegt ook dat ze geen voorstander is (hoewel haar partijcongres in 2016 die mogelijkheid expliciet openhield). De andere Vlaamse partijen zijn ondertussen wel gewonnen voor die mogelijkheid.

Belgitude

Herfederaliseren is het nieuwe communautaire buzzword, maar klinkt veel rationeler dan het is. Of u voor of tegen herfederaliseren bent, lijkt in de praktijk samen te hangen met hoeveel belgitude er door uw ideologische aderen stroomt. Wie voor meer België is, is ook voor het herfederaliseren van bevoegdheden. De tegenstanders zijn doorgaans Vlaamsgezinder. Er is ook geen onomstotelijk empirisch bewijs dat bevoegdheden op het ene niveau beter werken dan op het andere. Er is vooral veel ‘getheoretiseer’. Een bevoegdheid nationaal houden kan discussies tussen deelstaten voorkomen of schaalwinsten opleveren. Door dezelfde bevoegdheid aan de deelstaten toe te kennen voorkom je dan weer communautaire discussies op het nationale niveau en installeer je een systeem van best practices, waarbij de ene deelstaat kan leren van de andere.

Het herfederaliseringsdebat is dan ook meer dan een rationeel efficiëntiedebat. Het verbergt in de Belgische context ook een serieuze portie ideologie. Hoe verklaar je anders dat Wouter Beke de gezondheidszorg het liefst volledig aan Vlaanderen zou toevertrouwen en Maggie De Block van Open VLD meer heil ziet in een herfederalisering van elementen van de gezondheidszorg? In elk geval, dit herfederaliseringsdebat dreigt roet in de CD&V-plannen te gooien. Een eensgezinde Vlaamse visie ontwikkelen wordt moeilijker dan in het verleden.

Er kunnen ook vragen worden gesteld over het waarom van deze communautaire demarche. Echt concrete voorstellen deed CD&V nog niet en ook de voorbije jaren kwamen de christendemocraten eigenlijk niet verder dan het sloganeske ‘positief confederalisme’. Waar dat voor staat, is nog steeds het best bewaarde geheim van de Wetstraat. Voorlopig lijkt het dus vooral een poging om zichzelf in de markt te zetten als een verantwoordelijke bestuurder in tegenstelling tot sommige N-VA’ers die al lieten horen dat Belgische onbestuurbaarheid hen niet slecht zou uitkomen. Dat men met het thema staatshervorming eigenlijk de eigenaars van dit thema, de N-VA en Vlaams Belang, in de kaart speelt, lijkt dat ook te bevestigen.